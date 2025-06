Le Finali Nazionali di Ginnastica Artistica #ASI 2025

Cattolica si prepara ad accogliere il meglio del talento italiano. La presentazione della manifestazione, che si svolgerà il 7 e 8 giugno, si è svolta nella sala della Giunta del Comune di Cattolica

CATTOLICA (RN) – A Cattolica, durante il weekend del 7-8 giugno, si terranno le Finali Nazionali di Ginnastica Artistica promosse da ASI Settore Ginnastica.

Oltre 300 giovani talenti emergenti provenienti da Lazio, Emilia Romagna, Campania, Toscana e Sicilia si metteranno alla prova per conquistare il titolo nazionale nelle categorie Green Cup e Pink Cup. L’evento, oltre a rappresentare un momento di sana competizione, sarà un momento d’incontro tra i vari comitati sparsi per l’Italia e l’occasione per festeggiare la ginnastica ASI e i suoi valori: impegno, disciplina e spirito di squadra.

La conferenza stampa di presentazione si è svolta il 29 maggio presso la Sala Giunta del Comune di Cattolica. Presenti, tra gli altri, la sindaca Franca Foronchi, l’assessore allo sport Federico Vaccarini e il presidente dell’Atletica75 Luca Ercolessi. Sono intervenuti, il coordinatore dell’evento e responsabile Nazionale ASI Settore Ginnastiche Alfonso Rossi. Senza dimenticare, naturalmente, il saluto attraverso un breve video, di Claudio Barbaro, presidente ASI Nazionale e sottosegretario di Stato al Ministero dell’ambiente, che non è potuto essere presente e il segretario generale di ASI, Achille Sette.

La manifestazione si svolgerà presso la Palestra dell’Atletica 75 Cattolica, società di ginnastica artistica cattolichina, che ha messo a disposizione la propria struttura e la propria attrezzatura affinché l’evento accolga le atlete in un ambiente di alto livello.

“Queste finali sono il frutto di un lavoro di squadra tra tecnici, società e famiglie – spiega Alfonso Rossi, responsabile del Settore -. Siamo orgogliosi di riunire coloro che hanno creduto nella promozione della Ginnastica a vario titolo, sposando la visione di un Settore ancora in crescita.Ci teniamo a ringraziare Cattolica e la sua amministrazione comunale per averci permesso di festeggiare una tappa importante del nostro Campionato in questa splendida cornice. La nostra idea è quella di fare un accordo triennale tra ASI e Comune di Cattolica per fare diventare questa città un vero e proprio bacino di utenza per la ginnastica artistica. Siamo pronti a per partire per questa avventura”.

“Il settore ginnastica artistica ASI è il nostro fiore all’occhiello – spiega il presidente ASI -. Quello che andrà in scena a Cattolica, sarà un momento importante per condividere i valori ASI e siamo convinti dell’impegno dei tanti ragazzi e ragazze in gara. Quello che vogliamo è far crescere i campioni di domani, non solo nello sport ma soprattutto nella vita”.

“Era da un po’ che la nostra realtà mancava da queste parti e siamo contenti di esserci tornati – racconta Sette -. Questa di Cattolica, come è stato già detto, sarà una prima puntata che noi vogliamo assolutamente portare avanti con grande determinazione. Per noi lo sport è sociale e il rapporto con i territori è fondamentale. Non vediamo l’ora di cominciare”.

“La società Atletica 75 ospita con grande piacere le Finali Nazionali di Ginnastica Artistica #ASI 2025, a cui parteciperà con una propria squadra, – aggiunge il presidente Luca Ercolessi – perché il movimento della ginnastica artistica è in forte crescita e rappresenta una straordinaria occasione per far conoscere questa disciplina. Per Cattolica sarà un evento di grande valenza turistica. Portare a Cattolica questa competizione, che vedrà la partecipazione di 300 atleti con genitori e accompagnatori, per un totale di circa 1000 presenze, è davvero fantastico. L’obiettivo è quello di arrivare, per i prossimi anni, a 1000 atleti. Questo è un primo esperimento, ma sono sicuro che andrà molto bene. Tra l’altro, quest’anno festeggiamo i 50 anni dell’Atletica75, e questo evento è la ciliegina sulla torta”.

“Siamo felici ed orgogliosi di accogliere nella nostra città un evento sportivo di così grande rilevanza nazionale – commenta la sindaca di Cattolica, Franca Foronchi –. Le Finali ASI rappresentano un’opportunità preziosa per promuovere lo sport come strumento di crescita personale, educazione e socialità. È sempre bello vedere tanti giovani atleti e atlete, provenienti da tutta Italia, impegnarsi con passione e dedizione. Ringrazio l’ASI, il Settore Ginnastica e la società Atletica 75 per aver reso possibile tutto questo. Cattolica continua a investire nello sport, non solo come veicolo di benessere e inclusione, ma anche come leva per valorizzare il nostro territorio dal punto di vista turistico e culturale. Manifestazioni come questa portano energia positiva e rafforzano il legame tra la comunità locale e il mondo sportivo nazionale. A tutte le atlete e agli accompagnatori va il nostro più caloroso benvenuto: Cattolica è pronta ad accogliervi con entusiasmo”.

“Ospitare le Finali Nazionali di Ginnastica Artistica ASI è motivo di grande soddisfazione – conclude l’assessore allo Sport Federico Vaccarini –. Questo appuntamento premia il lavoro delle società sportive del territorio, come Atletica 75, e sottolinea ancora una volta la vocazione sportiva della nostra città. Stiamo lavorando per rendere Cattolica sempre più una casa accogliente per gli eventi sportivi di livello nazionale e internazionale, perché crediamo che lo sport generi non solo benessere, ma anche coesione sociale, promozione del territorio e importanti ricadute economiche. Un grazie a tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione e un sincero in bocca al lupo alle atlete e agli atleti in gara: che sia per tutti un’esperienza di sport, crescita e condivisione”.