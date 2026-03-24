Le commissioni consiliari di mercoledì 25 marzo

BOLOGNA – Mercoledì 25 marzo sono in programma tre commissioni consiliari.

Le sedute si terranno in videoconferenza e saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna:

https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna

Alle 9, la commissione “Commercio, Turismo, Lavoro, Economia di Vicinato” si riunirà in seduta congiunta con la Città metropolitana di Bologna per un’udienza conoscitiva richiesta dal presidente Roberto Fattori sul “Report natalità e fecondità nella città metropolitana di Bologna – anno 2024”.

Alle 11.30, la commissione “Scuola, Antimafia, Legalità Democratica, Coesione Sociale, Cultura e Giovani, Europa e Attività Internazionali” si riunirà in seduta congiunta con la commissione “Affari Generali e Istituzionali” per trattare l’ordine del giorno, presentato dal consigliere Marco Piazza (Partito democratico) e altri, in merito alla proposta di integrazione dell’articolo 2 dello statuto del Comune di Bologna per il riconoscimento e la valorizzazione dell’identità culturale, delle tradizioni storiche e del dialetto bolognese.

Alle 14.30, la commissione “Parità e Pari Opportunità” si riunirà per un’udienza conoscitiva richiesta dalla presidente Porpora Marcasciano avente come oggetto il Bilancio di Genere.