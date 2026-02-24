Le commissioni consiliari di mercoledì 25 febbraio

BOLOGNA – Mercoledì 25 febbraio sono in programma tre commissioni consiliari.

Le sedute si terranno in videoconferenza e saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna:

https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna

Alle 9, la commissione “Commercio, turismo, lavoro, economia di vicinato” si riunirà in seduta congiunta con le commissioni “Mobilità, Infrastrutture, Opere Pubbliche, Lavori Pubblici, Manutenzione” e “Salute, Welfare, Politiche per le Famiglie, la Comunità e delle Fragilità” per un’udienza conoscitiva richiesta dal gruppo Fratelli d’Italia sulla sicurezza dei lavoratori Tper, e per proseguire un’altra udienza conoscitiva sullo stesso tema, richiesta dal gruppo Lepore sindaco, dai consiglieri Mery De Martino, Mattia Santori (Partito democratico) e Detjon Begaj (Coalizione civica).

Alle 11, la commissione “Scuola, antimafia, legalità democratica, coesione sociale, cultura e giovani, Europa e attività internazionali” si riunirà per un’udienza conoscitiva promossa dal presidente Maurizio Gaigher sulle iscrizioni degli Istituti scolastici.

Alle 14.30, la commissione “Parità e pari opportunità” si riunirà in seduta congiunta con la commissione “Salute, Welfare, Politiche per le Famiglie, la Comunità e delle Fragilità” per un’udienza conoscitiva di aggiornamento in merito alle attuali condizioni dell’Istituto penale minorile del Pratello, promossa dalle consigliere Mery De Martino e Antonella Di Pietro (Partito democratico) e dalla presidente Porpora Marcasciano.