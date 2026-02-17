Le commissioni consiliari di mercoledì 18 febbraio

BOLOGNA – Mercoledì 18 febbraio sono in programma tre commissioni consiliari

Alle 9, la commissione “Commercio, turismo, lavoro, economia di vicinato” si riunirà per un’udienza conoscitiva, richiesta dalla consigliera Isabella Angiuli (Partito democratico), in merito alla visita al “Bronzo Pastificio Sociale”.

Il ritrovo è fissato in via Grimaldi 6

Alle 11, la commissione “Scuola, antimafia, legalità democratica, coesione sociale, cultura e giovani, Europa e attività internazionali“, si riunirà in seduta congiunta con la commissione “Affari generali e istituzionali” per un’udienza conoscitiva, richiesta dalla Presidenza del Consiglio Comunale, sulla promozione del diritto di partecipazione ai lavori consiliari di rappresentanti del Consiglio degli Studenti dell’Università di Bologna.

Il ritrovo è fissato in sala Imbeni di Palazzo d’Accursio

Alle 14.30, la commissione “Parità e pari opportunità” si riunirà per un’udienza conoscitiva, promossa dal gruppo Coalizione civica e sottoscritta dal gruppo Lepore sindaco, sulla realtà dei CPR in Italia.

La seduta si terrà in videoconferenza e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna