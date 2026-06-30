Le commissioni consiliari di mercoledì 1 luglio

Le sedute si terranno in videoconferenza e in diretta streaming sul canale YouTube del Comune
BOLOGNA – Mercoledì 1 luglio sono in programma due commissioni consiliari.
Le sedute si terranno in videoconferenza e saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna:
https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna
Alle 9, la commissione “Commercio, turismo, lavoro, economia di vicinato” si riunirà in seduta congiunta con la commissione “Scuola, antimafia, legalità democratica, coesione sociale, cultura e giovani, Europa e attività internazionali” per un’udienza conoscitiva, richiesta dal consigliere Marco Piazza (Partito democratico), sul sapere Liuteria di Bologna e Ocarine di Budrio e delle realtà che lo sostengono
Alle 11, la commissione “Scuola, antimafia, legalità democratica, coesione sociale, cultura e giovani, Europa e attività internazionali“, si riunirà per un’udienza conoscitiva, promossa dal presidente Maurizio Gaigher, per approfondire il tema del disagio giovanile e l’uso di armi bianche, anche rispetto a quanto è emerso nel corso dell’incontro “Con un coltello in tasca” di Radio Immaginaria con la partecipazione del Cardinale Matteo Maria Zuppi e di Gino Cecchettin.
commisione ore 9 del 1 luglio:
https://www.comune.bologna.it/novita/comunicati-stampa/action/mail_download/57730/1039/22074
commissione ore 11 del 1 luglio:
https://www.comune.bologna.it/novita/comunicati-stampa/action/mail_download/57730/1039/22075