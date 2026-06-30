Le commissioni consiliari di mercoledì 1 luglio

BOLOGNA – Mercoledì 1 luglio sono in programma due commissioni consiliari.

Le sedute si terranno in videoconferenza e saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna:

https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna

Alle 9, la commissione “Commercio, turismo, lavoro, economia di vicinato” si riunirà in seduta congiunta con la commissione “Scuola, antimafia, legalità democratica, coesione sociale, cultura e giovani, Europa e attività internazionali” per un’udienza conoscitiva, richiesta dal consigliere Marco Piazza (Partito democratico), sul sapere Liuteria di Bologna e Ocarine di Budrio e delle realtà che lo sostengono

Alle 11, la commissione “Scuola, antimafia, legalità democratica, coesione sociale, cultura e giovani, Europa e attività internazionali“, si riunirà per un’udienza conoscitiva, promossa dal presidente Maurizio Gaigher, per approfondire il tema del disagio giovanile e l’uso di armi bianche, anche rispetto a quanto è emerso nel corso dell’incontro “Con un coltello in tasca” di Radio Immaginaria con la partecipazione del Cardinale Matteo Maria Zuppi e di Gino Cecchettin.