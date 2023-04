Lavori di asfaltatura della Statale: serviranno altre due notti di cantiere aperto

RICCIONE (RN) – A causa delle temperature piuttosto basse di questi giorni dovranno proseguire per altre due notti i lavori di asfaltatura della Statale 16 nel tratto compreso tra la nuova rotatoria dell’ospedale e quella all’incrocio con viale Formia.

Il cambio delle condizioni climatiche ha infatti costretto gli operai delle ditte che giovedì sera hanno iniziato i lavori sulla Circonvallazione a rivedere i propri piani. Le opere di asfaltatura non sono terminate questa mattina, come era in programma, ma dovranno proseguire nelle notti tra lunedì e mercoledì.

Il cantiere resterà chiuso fino a lunedì sera alle 20,30. I lavori, come già nelle prime due nottate di attività, saranno effettuati sempre dalle 20,30 alle 6 del mattino sia nella notte tra lunedì (3 aprile) e martedì (4 aprile) che in quella successiva. L’ufficio Viabilità dell’amministrazione comunale ha confermato il piano del traffico per contenere i disagi per gli automobilisti.

Cosa prevedono i lavori

Come annunciato già nei primi giorni di marzo, quando la rotatoria tra Statale 16, viale Frosinone e viale Toscana è entrata in funzione, la realizzazione della nuova asfaltatura è stata rinviata in attesa di giornate più calde. Al fine di terminare i lavori prima della Pasqua, il cantiere è stato aperto lo scorso giovedì sera ma le temperature minime piuttosto basse hanno rallentato l’opera. In programma c’è l’asfaltatura della nuova rotatoria e di tutto il tratto della Statale fino all’incrocio con viale Formia.

Cosa cambia per chi arriva da Nord

Chi attraversa Riccione arrivando da Rimini e viaggiando in direzione Pesaro verrà dirottato su viale Berlinguer, verso il casello autostradale. Per tornare sulla Circonvallazione dovrà girare a sinistra sempre in viale Berlinguer (la bretella che porta alla collina) in direzione di viale Toscana per poi attraversare tutto viale Sardegna fino all’incrocio sulla Circonvallazione.

Cosa cambia per chi arriva da Sud

Chi viaggia in direzione opposta, ovvero attraversa Riccione arrivando da Pesaro e proseguendo in direzione Rimini dovrà transitare nello stesso percorso ma al contrario. Giunto all’incrocio con viale Sardegna verrà fatto svoltare a sinistra, verso la collina, fino all’incrocio con viale Toscana e poi viale Berlinguer.

I residenti che vivono in prossimità dell’area interessata dai lavori verranno fatti transitare così come sarà consentito il passaggio dei mezzi di soccorso.