Lavori a Ferrara dall’11 ottobre 2021

FERRARA – Di seguito alcuni aggiornamenti relativi a lavori pubblici e provvedimenti di viabilità attualmente in corso o previsti dall’11 ottobre 2021 nel territorio comunale di Ferrara, condotti sotto la supervisione dei tecnici e degli operatori del Settore Opere pubbliche e Patrimonio del Comune di Ferrara.

EDILIZIA

– In corso la realizzazione di impianti antintrusione e videosorveglianza negli edifici scolastici comunali

Proseguono gli interventi di realizzazione di impianti antintrusione e videosorveglianza negli edifici scolastici di proprietà del Comune di Ferrara, affidati alla ditta ‘Chiarati Sistemi srl’ di Ferrara. I lavori proseguiranno per tutto il 2021. Importo totale dell’appalto 100.000 euro finanziato con fondi del Comune di Ferrara.

– Risanamento conservativo e messa a norma del Complesso Boldini

Proseguono i lavori per il risanamento conservativo e la messa a norma del complesso Boldini che hanno preso il via a maggio 2021, a cura del Comune di Ferrara. A oggi sono state eseguite tutte le demolizioni e le rimozioni previste dal progetto, sono stati rimossi tutti gli impianti, compresi quelli termomeccanici, e sono state eseguite indagini specialistiche sulle condizioni dei solai. Al momento sono in corso le opere di consolidamento delle capriate della sala Boldini.

– In corso l’opera di riqualificazione della Cittadella dello Sport

Sono in corso da giugno 2021 i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per la riqualificazione e il miglioramento funzionale della Cittadella dello Sport tra via Porta Catena e via Canapa. I primi interventi, attualmente in corso, riguardano il pattinodromo, il campo scuola e il velodromo e centro tennistico.

– Lavori di ripristino e miglioramento sismico dell’Ippodromo comunale di Ferrara

Sono partiti il 22 marzo 2021 i lavori di ripristino e miglioramento sismico dell’Ippodromo comunale di Ferrara. Gli interventi sono stati affidati dal Comune di Ferrara alla ditta Cooperativa Edile Artigiana (di Parma) e la durata prevista dei lavori è di 150 giorni.

DECORO URBANO E SICUREZZA STRADALE



Iniziati in città i lavori di pulizia di una serie di rotatorie e isole spartitraffico

Hanno preso il via l’1 settembre 2021, i lavori per la pulizia delle parti in cemento e dei cordoli di delimitazione di una serie di rotatorie e isole spartitraffico nel territorio comunale. Le opere rientrano fra gli interventi programmati dall’Amministrazione comunale per il miglioramento del decoro urbano e della sicurezza stradale.

Gli interventi, che saranno eseguiti con idropulitrice e spazzole metalliche riguarderanno in particolare:

>> le rotatorie di:

– via Diamantina – via Roffi – via Rotterdam

– via Cento – via Modena – via Bondeno

– via Bologna – via Beethoven (solo isole di traffico)

– via Wagner – via Fabbri

– via Ravenna – via Wagner

– via Caldirolo – via Pomposa

– via Pontegradella – via Caretti

– via Caldirolo – via Turchi

– corso Piave – via Piangipane – corso Isonzo

– via Bologna – via Kennedy (solo isole triangolari)

– via Misericordia – via Venturi

– via Rottole – via Masi – via Frasbalda

>> le isole spartitraffico in:

– via X Martiri – via Modena

– via Mestre – via Padova

– via Mestre – via Venezia

– via Padova – viale Plebiscito – via Marconi

– via Bongiovanni – via Padova – viale Po

– via Marconi – via Modena

– via Wagner – Uscita Aeronautica

– via Bologna – via Kennedy

– via Volano in prossimità dell’intersezione con via Bologna

– via San Giacomo – corso Piave

La ditta che eseguirà gli interventi è la Segnalstrade Veneta Scrl. Nel periodo di esecuzione dei lavori non è prevista la chiusura al traffico delle strade interessate.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

– In corso l’ammodernamento dell’intera rete comunale di illuminazione pubblica – AGGIORNAMENTO dell’8 ottobre 2021

Proseguono i lavori relativi agli interventi iniziali di riqualificazione energetica e impiantistica degli impianti di pubblica illuminazione, previsti nel “Servizio di rendimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Ferrara”, affidato ad Hera Luce S.r.l.

Dall’inizio dei lavori ad oggi sono stati sostituiti circa 7.544 apparecchi illuminanti e 1.789 sostegni. E’ stato COMPLETATO il rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione con tecnologia LED, presenti nell’area centro storico in: corso Porta Mare, corso Porta Po, corso Biagio Rossetti, via Tisi da Garofalo, via Ariosto, corso Ercole de Roberti, via Cosmè Tura e parco Massari.

Nella SETTIMANA DELL’11 OTTOBRE i lavori proseguiranno nelle seguenti aree:

1) Via Vene di Bellocchio e limitrofe – Loc. Villa Fulvia, con la realizzazione delle opere elettriche (pali, linee, apparecchi illuminanti, ecc…) necessarie al rifacimento complessivo del vecchio impianto;

2) Via Compagnoni, Via Cattaneo, Via Trotti Mosti, Via Canonici e Via Putinati con le opere civili (cavidotti, plinti, pozzetti, ecc.) necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti;

3) Via Vene di Bellocchio, Via Val Boniola e limitrofe – Loc. Villa Fulvia con le opere civili (cavidotti, plinti, pozzetti, ecc.) necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti;

4) Viale Vittorio Veneto, Via Argine Ducale, Via San Giacomo e Viale Orlando Furioso con la realizzazione delle opere elettriche (pali, linee, apparecchi illuminanti, ecc…) necessarie al rifacimento complessivo del vecchio impianto.

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.

IMPIANTI SMART CITY

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete smart city Ferrara. Gli interventi prevedono la posa di una nuova rete in fibra ottica, della lunghezza complessiva pari a 13 km, a cui saranno interconnessi n.12 Access Point Wi Fi, n.4 Totem informativi, n.25 nuove telecamere di videosorveglianza, n.5 edifici Comunali e n.40 nodi di rete, predisposti per future possibili espansioni ed implementazioni. Ove necessario saranno previste opere edili di rifacimento cavidotti e pozzetti per il contenimento delle nuove linee elettriche di alimentazione e segnale.

Nella SETTIMANA DELL’11 OTTOBRE le opere interesseranno la zona di viale Cavour e viale della Costituzione, con la posa di nuove linee in fibra ottica.

INTERVENTI DI SCAVO A CURA DI HERA E INRETE – Aggiornamento dell’8 ottobre 2021

Questo l’elenco dei lavori in corso a cura di Hera spa e Inrete spa (eseguiti in accordo con l’Ufficio Scavi del Comune di Ferrara), per la posa di nuove condotte in diverse zone del territorio comunale:

– via A. Tassoni, via F. Gandini e via A. Franchi Bononi: posa di condotte del teleriscaldamento;

– via Verga: posa condotte del teleriscaldamento;

– via Bardellini: posa condotte del teleriscaldamento;

– via Bologna, da via Aeroporto a via Foro Boario: posa di condotte del teleriscaldamento;

– Via Bologna angolo via Stefani – area parcheggio: posa di condotte del teleriscaldamento;

– Via Battara: posa condotte del teleriscaldamento;

– Via XXI Giugno: posa condotte del teleriscaldamento;

– Via Amanti – posa nuova condotta idrica – in corso

– Via Golena – Posa nuova condotta gas – inizio lavori dal 11/10/2021

– Via Panaro – posa nuova condotta fognaria – inizio lavori dal 18/10/2021

INTERVENTI DI SCAVO A CURA DI TIM/FiberCop – Aggiornamento dell’8 ottobre 2021

Sono in corso interventi, a cura delle Società TIM / FiberCop, per la posa di nuovi impianti telefonici in diverse vie del territorio comunale di Ferrara. I lavori prevedono scavi con tecniche innovative (minitrincea e sonde che eseguono la trivellazione orizzontale sotterranea teleguidata) e brevi tratti di scavo tradizionale, in modo tale da arrecare il minor disagio possibile ai residenti e alla viabilità. Gli interventi sono programmati e condotti da Tim/Fibercop, in accordo e con la sorveglianza dell’Ufficio Scavi del Comune di Ferrara.

Al momento gli interventi sono in corso o in programma in: Via Oroboni, via Guidoboni, V.lo Tranchellini, Via Pesci, C.so I Maggio, Via Bagaro, Via Santa Caterina da Siena, Via Stefani, via Don Pietro Rizzo, Via Del Campo, Via Gondar, Via Arianuova, Via Cassoli, Via Trentini, Via Leati, Via Bulgarelli, Via Borgo dei Leoni, Via Contrada del Mirasole, via Isabella D’Este, Via Lionello D’Este, Via Argine Ducale, Via Foro Boario, Via Smeraldina, Via Baraldi, Via Carboni, Via della Spagnara, Via Modena, Via Carletti, Via X Martiri, Via Tagliaferri, Viale Po, Via Porta Catena, Via A.F. Oroboni, Via Cabernardi, Via Della Pace, Via Mimosa, Via del Cipresso, Via Giovanni XXIII 31, Via Ribolla, C.so del Popolo, Via Miniera, Via Gioia, Via Bottego, Via Diana, Via Dell’Industria, Via Della Sirena, Via Stefani, via Cavalieri Pico, via Arturo Torboli, via Saffi, Via Vallelunga, Via Bardella, Via Foro Boario, Via Bologna, Via Grillenzoni, Via Bonafini, via O. Putinati, Via G. Fabbri, Via del Melograno, Via Panfilio, Via Briosi, Via Campana, Via Ponte Caldirolo, Via Santa Caterina da Siena, Via Arianuova, Via Contrada del Mirasole, Via Aducco, Via Polonia, Via Caldirolo.

RIQUALIFICAZIONE AREA EX MOF – DARSENA

– In corso i lavori per la nuova ‘darsena cittadina’

Una nuova ‘darsena cittadina’ pensata come spazio verde per le attività del tempo libero, fra il centro storico e il fiume. E’ quella che il Comune di Ferrara intende realizzare con l’intervento di riqualificazione in corso nell’area verde compresa tra via Darsena e il fiume Volano, da corso Isonzo fino alla nuova sede del Cus.

L’opera è inserita nell’ampio progetto dell’Amministrazione comunale per la rigenerazione urbana della zona ex Mof – Darsena, finanziato con fondi statali del ‘Bando Periferie’. I lavori, consegnati ufficialmente il 30 novembre 2020 alla ditta Tazzioli e Magnani srl (di Castelnuovo ne’ Monti – RE) e alla ditta Termoidraulica Bolognesi snc (per le opere impiantistiche), avranno un costo complessivo di 1.350.000 euro, per una durata prevista di 180 giorni.

AGGIORNAMENTO dell’1 ottobre 2021: nel cantiere Parco Darsena sono ormai completate le principali lavorazioni, restano da terminare la passerella di collegamento con via Darsena in corrispondenza del nuovo giardino 2 Agosto, le nuove piantumazioni che verranno effettuate nel prossimo autunno, la pulizia complessiva dell’area. Sono iniziate le previste opere di bonifica ambientale che si protrarrano per i prossimi 40 giorni circa.

VERDE PUBBLICO

Prosegue il programma di interventi di manutenzione del verde nel territorio comunale a cura di Ferrara Tua, in accordo con l’Amministrazione comunale. Sono in corso in queste settimane gli interventi di sfalcio dell’erba programmati nelle aree verdi, parchi, banchine e bauletti stradali, cortili scolastici e cimiteri del territorio comunale.

Alla pagina https://programmaverde.ferraratua.it/website/planning il calendario degli sfalci dei prossimi giorni con l’indicazione delle zone interessate giorno per giorno