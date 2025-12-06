Laboratori gratuiti per adolescenti

BOLOGNA – Il progetto NEWSPACE torna a Bologna con una nuova serie di laboratori gratuiti per ragazzə!

Se hai un figlio/a, un nipote, un conoscente o un vicino tra i 12 e i 19 anni che ha bisogno di staccare un po’ dalla routine, trovare un suo spazio e fare nuove amicizie, questo è il posto giusto.

L’Arte come Strumento

Viviamo in un mondo complesso, e l’adolescenza lo è ancora di più. Per questo, i laboratori NEWSPACE sono veri e propri spazi di co-creazione pensati per:

Esprimere le Emozioni: Usiamo linguaggi non verbali (movimento, video, musica) per dare voce alle storie e alle emozioni che a volte restano intrappolate.

Usiamo linguaggi non verbali (movimento, video, musica) per dare voce alle storie e alle emozioni che a volte restano intrappolate. Costruire Fiducia: Trasformando un semplice cellulare in uno strumento artistico, ragazzi e ragazze scoprono di non essere solo “consumatori”, ma autori capaci di creare.

Trasformando un semplice cellulare in uno strumento artistico, ragazzi e ragazze scoprono di non essere solo “consumatori”, ma autori capaci di creare. Fare Comunità: Lavorando in gruppo, imparano l’importanza della collaborazione e dell’ascolto, trasformando le differenze in una risorsa creativa.

Insomma, è un’ottima scusa per farli divertire e, contemporaneamente, far loro sviluppare quelle competenze trasversali (collaborazione, problem solving, autostima) che saranno utili per tutta la vita. E la cosa migliore? È tutto completamente gratuito!

Vuoi vedere cosa è successo l’estate scorsa durante i laboratori Newspace?Clicca qui per guardare il video con alcune delle cose incredibili che i ragazzi hanno creato in Ucraina:

Informazioni pratiche

Gli incontri sono organizzati in blocchi nei pomeriggi del fine settimana, per non interferire con gli impegni scolastici.

Per chi: Ragazzə tra i 12 e i 19 anni

Costo: Gratuito

Dove: Teatro San Salvatore – Centro Astalli Via del Volto Santo, 1, Bologna

Calendario dei prossimi incontri:

7 dicembre | 15:00–18:30

20–21 dicembre | 15:00–18:30

31 gennaio – 1 febbraio | 15:00–18:30

14–15 febbraio | 15:00–18:30

Iscrizioni Facili e Veloci (Posti Limitati!)

Per informazioni e iscrizioni:

Scrivici una mail a: ufficio@cantierimeticci.it

Contattaci su WhatsApp: 350 030 5983

Curioso/a di saperne di più sul metodo? Leggi gli articoli sugli scorsi laboratori a Bologna, Kyiv e Varsavia.