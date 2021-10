LAB84 sbarca al SUN Beach&Outdoor Style di Rimini

Il brand di abbigliamento ravennate ha uno stand dedicato all’evento settoriale in programma dal 13 al 15 ottobre

RIMINI – LAB84 fa rotta sulla 39°edizione del Sun Beach&Outdoor Style in programma al Quartiere Fieristico di Rimini dal 13 al 15 ottobre prossimi.

Si tratta del debutto assoluto del brand ravennate nel noto appuntamento romagnolo di settore ma appare quasi come una logica conseguenza considerando la sempre più crescente presenza dei prodotti LAB84 all’interno del panorama nazionale del beachwear. Non solo. L’assoluto dinamismo di una realtà di moda che ha fatto delle tendenze streetwear e beachwear, oltre che della filosofia sportiva, il proprio marchio di fabbrica, infatti, sdogana da tempo i tanti progetti di collaborazione per la personalizzazione dei capi per molte strutture ricettive della riviera.

Lo stand LAB84 è nel padiglione HALLB1 STAND. N.005 con un allestimento in grado di regalare un immediato colpo d’occhio al pubblico ed agli addetti ai lavori sulla propria ampia gamma di offerta. Prodotti che riscontrano i consensi di una clientela giovane attraverso i propri punti vendita direzionali, la presenza in oltre 25 negozi della Romagna e più di 200 vetrine in tutta Italia. Senza dimenticare l’attività dell’e-commerce online (www.lab84.it) ed il processo di avviamento di nuovi store in Emilia, Toscana e Lombardia.

“Si tratta di un’opportunità di visibilità in più che abbiamo colto al volo anche considerando la storicità ed il prestigio della kermesse – spiega Nicola Masino, titolare e fondatore di LAB84 -. Fedeli alla nostra essenza romagnola abbiamo sempre trovato nella riviera e negli operatori del settore, tra stabilimenti balneari e rete alberghiera, un valido punto di riferimento per lo sviluppo della nostra produzione. L’occasione di interagire con un comparto che, come noi, ha stretto i denti durante i mesi più critici dell’emergenza sanitaria per ripartire con un ulteriore slancio”.