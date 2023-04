“La scienza degli odori e dei sapori” il 29 aprile all’Accademia delle Scienze di Bologna

BOLOGNA – 29 aprile 2023 ore 10.00

“La scienza degli odori e dei sapori”

Accademia delle Scienze di Bologna

Via Zamboni 31

Introduce:

Luigi Bolondi, Presidente Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna

Intervengono:

Silvano Fuso, chimico e divulgatore

Claudia Dellera, Presidente Gruppo aromi e fragranze di Aispec-Federchimica

Andrea Stracciari, neurologo

Agostino Iacobucci, Chef stellato Villa Zarri Ristorante Iacobucci

Aldo Roda, Professore emerito di Chimica dell’Alma Mater Studiorum

Perché un odore o un sapore riescono a suscitare emozioni, addirittura ricordi, piacevoli mentre altri provocano disgusto e repulsione? Cosa c’è dietro questi due sensi, apparentemente meno importanti di vista e udito ma che agiscono in profondità in ciascuno di noi?

A questa e ad altre domande intende rispondere l’incontro “ La scienza degli odori e dei sapori” che si svolgerà sabato 29 aprile alle ore 10.00 all’Accademia delle Scienze.

Con l’aiuto di esperti in diversi settori, dalla chimica alla neurologia fino alla gastronomia in compagnia di uno chef stellato, l’incontro si propone come un viaggio all’interno dello straordinario mondo degli odori e dei sapori che possiamo percepire grazie ai “sensi chimici”. Gusto e olfatto, sono infatti gli unici sensi che agiscono attraverso l’interazione chimica tra le nostre terminazioni nervose, della lingua e del naso, e le molecole esterne che vengono a contatto con esse. Nella storia dell’evoluzione i segnali che queste interazioni mandano al cervello ci hanno consentito di tenerci lontani da sostanze nocive e di avvicinarci a nutrienti indispensabili per il nostro organismo. Oggi, la chimica dei sapori e degli odori è diventata alta cucina in mano a chef prodigiosi e nel campo della profumeria, un’opportunità per rendere sostenibili fragranze che altrimenti richiederebbero il consumo di quantità enormi di risorse naturali per soddisfare le richieste del mercato. Come scrive Silvano Fuso nel suo libro Sensi chimici, “La chimica, presente ovunque in natura, gioca un ruolo fondamentale in moltissimi aspetti della nostra vita e conoscerla un po’ di più non può che farci apprezzare maggiormente l’infinita complessità del mondo in cui viviamo.”

L’ingresso è libero su prenotazione fino a esaurimento posti.

Per prenotarsi scrivere a: segreteria@accademiascienzebologna.it

È disponibile lo streaming in diretta dell’evento al seguente link:

Aula virtuale: https://us06web.zoom.us/j/89486714670?pwd=YklnV3g3MVJMamp4bzNnQm9wMWJRdz09#success