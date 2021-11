La schiacciata alla Mortadella Bologna più lunga del mondo il 21 novembre a Fico

BOLOGNA – A FICO Eataly World, nei pressi dello spazio Fabbrica Mortadella Bologna si svolgerà un’avvincente sfida gastronomica: il “Guinness della Mortadella Bologna”, finalizzato a superare il record del mondo attraverso la realizzazione di una schiacciata lunga oltre 100 metri e farcita con la Mortadella Bologna IGP.

Il 21 novembre, da una parte ci saranno i maestri fornai che impasteranno e cuoceranno a vista la lunghissima schiacciata croccante utilizzando lo speciale forno mobile Zannolli e dall’altra, il team di professionisti del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna impegnato ad affettare con cura le migliaia di fette di Mortadella Bologna che serviranno a farcire la schiacciata alla Mortadella Bologna più lunga del mondo, ben 101 metri di bontà profumatissima e gustosa.

Dopo aver decretato il nuovo record, alle 17.00 avverrà il taglio finale e tutti i visitatori potranno degustare la schiacciata da record.

A chiudere in bellezza, l’autorevole interprete del teatro-canzone, il bolognese Franz Campi, che si esibirà in un coinvolgente show musicale: un excursus tra i brani più divertenti della canzone italiana: Conte, Dalla, Jannacci, Morandi e Buscaglione per divertirsi insieme sulle note delle loro canzoni più celebri.

Inoltre, tutti i partecipanti, nello spazio di 300 metri quadri della Fabbrica Mortadella Bologna potranno effettuare degustazioni gratuite, divertirsi con il Mortadella Quiz e scoprire le ultime novità del ricco menu stagionale che, oltre ai piatti della tradizione, introduce ben 5 varianti di Tapas per un Happy Hour gustoso e originale.

Per chi volesse proseguire la serata, basterà trasferirsi nella splendida cornice di Palazzo Re Enzo dove, a partire dalle 17.00, la Mortadella Bologna IGP, insieme ad altre eccellenze del territorio, sarà la protagonista dell’ultima tappa di “Tramonto DiVino” con una nuova ed esclusiva ricetta: “La cialda di Parmigiano Reggiano con spuma di Mortadella Bologna” che sarà possibile degustare in anteprima, insieme alle altre portate del menu della serata.

Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna

Il Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna si è costituito nel 2001, a seguito del riconoscimento dell’IGP alla Mortadella Bologna – avvenuto nel 1998 – e al conseguente avvio della certificazione da parte dei produttori. Il Consorzio, che ha come scopo la tutela e la valorizzazione della Mortadella Bologna IGP, in collaborazione con il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali promuove la Mortadella Bologna IGP e svolge attività di difesa del marchio e della Denominazione dalle imitazioni e dalle contraffazioni. Il Consorzio garantisce un’alta qualità di base che ogni produttore migliora secondo la propria esperienza e professionalità. Un’attività costante che ha come unico obiettivo, che è anche la finalità di tutte le aziende, con i loro marchi, di garantire ai consumatori un prodotto dalle caratteristiche uniche per qualità e gusto, un prodotto ad alto valore nutrizionale, con una composizione di proteine nobili, minerali e grassi insaturi perfettamente in linea con le tendenze della moderna scienza nutrizionale.

Per ulteriori informazioni: Augusto Cosimi – cosimi@isitsalumi.it; – 335 72.71.526 – Tel 02 8925901

A chiudere la giornata, l’esibizione di Franz Campi con un piacevole excursus di brani dei maestri della canzone italiana