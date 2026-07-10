La rete EU GREEN entra nella seconda fase: ok della Commissione Europea

Approvata la candidatura. Il progetto dell’Alleanza comunitaria selezionato nell’ambito del bando “European Universities” 2026

PARMA – Buone notizie per EU GREEN, l’Alleanza europea di cui l’Università di Parma è co-fondatrice. È stata infatti approvata in sede comunitaria la candidatura del progetto EU GREEN 2, sottoposta alla valutazione della Commissione Europea nell’ambito del bando “European Universities”.

Nel complesso 20 le Alleanze selezionate, a consolidare il ruolo strategico di queste reti nel rinnovamento dell’istruzione superiore e nel rafforzarne la competitività, l’innovazione e la capacità di cooperazione.

Dopo il primo quadriennio di attività EU GREEN entra dunque nella fase 2, con il pieno sostegno della Commissione Europea.

L’Università di Parma, co-fondatrice insieme alla Universidad de Extremadura, attuale coordinatrice della rete, ha contribuito attivamente alla preparazione della candidatura, confermando il proprio impegno nella costruzione di uno spazio europeo dell’istruzione superiore focalizzato sui principi di sostenibilità, inclusione e internazionalizzazione. La conferma comunitaria sulla qualità del progetto rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto dalle nove università partner e consolida l’eccellenza europea di un percorso che porterà alla nascita di un innovativo campus europeo EU GREEN per la libera circolazione di studentesse e studenti, ricercatori e ricercatrici, docenti e personale tecnico amministrativo.

«Il fatto che la Commissione Europea abbia selezionato EU GREEN nel nuovo bando – commenta il Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli – è molto importante per noi e per tutte le Università dell’Alleanza, che può avviare così una fase di consolidamento e di sviluppo. La scelta di guardare oltre i propri confini, in un orizzonte necessariamente internazionale, è oggi più che mai fondamentale: EU GREEN si muove in questo quadro di riferimento, puntando sulla sostenibilità in tutte le sue forme e facendo leva su un gioco di squadra non solo fra Atenei ma fra territori, in un’ottica di cooperazione, di scambio e di crescita comune. Noi in tutto questo crediamo molto».

EU GREEN – European University Alliance for Sustainability, Responsible Growth, inclusive Education and Environment è un’Alleanza europea di nove università che hanno la sostenibilità, la crescita economica responsabile e l’inclusione come indicatori strategici sui quali sviluppare nuovi modelli di istruzione, ricerca e collaborazione. Tutto ciò favorendo la crescita di una società più equa e lo sviluppo di un’economia più equilibrata e di un ambiente più sostenibile, con l’ambizioso obiettivo di sviluppare un campus “europeo” che attraversi nove Paesi. Questi i partner dell’Università di Parma nella rete: Universidad de Extremadura (Spagna); Université d’Angers (Francia); Universidade de Évora (Portogallo); Högskolan i Gävle (Svezia); Atlantic Technological University (Irlanda); Univesitatea din Oradea (Romania); Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Polonia); Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Germania).

L’Alleanza è stata una delle 4 approvate dalla Commissione Europea nel 2022, nell’ambito dell’azione “European Universities” del Programma Erasmus+