La “Re Mida” del wrestling italiano Mary Cooper Vince il Titolo AIWF

MILANO – Maria Revasio, meglio conosciuta come Mary Cooper, nata a Bergamo, si conferma come una delle piu importanti atlete del panorama Mondiale.

Sabato, a Milano, si è svolto un evento promosso dalla Milan Wrestling Federation, realtà locale della Lombardia, ma con la partecipazione di una Realtà storica del Panorama Americano : la AIWF che ha creato il proprio progetto europeo; da Sabato Mary Cooper è diventata la prima storica European Woman Champion della Realtà.

La ragazza ha sconfitto la vincitrice del premio “Rooky 2021” Camilla, in uno scontro duro, articolato e decisamente molto arduo, che ha visto uscire campionessa l’atleta Bergamasca.

Nel contempo, per la Cooper è il 5 titolo in carriera, avendo vinto 2 volte il Titolo di Campionessa Italiana Wiva, un volta il titolo della Lombarda Icw e il Prestigioso Torneo Queen Of the Ring. Inoltre, Mary, detiene il record di visibilità di un match del Panorama Europeo: Il suo Match a tre con Miss Monica e Alfa Famile per il titolo italiano Wiva, andato in onda su Canale 5, detiene il record di pubblico con oltre 5 milioni di telespettatori.

Cosa ci riserverà il futuro della ragazza? Solo lei e la sua forza, energia,capacita e voglia di vincere ce lo diranno.