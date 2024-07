Ottime prestazioni per i due giovani atleti della Reggiana Nuoto convocati con la Rappresentativa regionale al 26° “Trofeo delle Regioni”

REGGIO EMILIA – Ottime prestazioni per i due giovani atleti di Reggiana Nuoto che hanno partecipato al 26° “Trofeo delle Regioni” a Scanzano Jonico (MT). Nicolò Baldi e Nathan Colimodio (categoria Esordienti A) e il loro tecnico Emanuele Copparosa sono stati convocati con la Rappresentativa regionale all’importante manifestazione nazionale. Il ‘campionato’ per rappresentative regionali, dedicato agli atleti della categoria Esordienti A, organizzato dal Comitato Regionale della FIN della Basilicata in collaborazione con la Federazione Nuoto, e svoltosi presso la piscina olimpionica del Villaggio “Torre del Faro”, è stato vinto dal Veneto, seguito da Lombardia e Campania.

La Regione Emilia Romagna si è piazzata al 6° posto in Italia, ottimo risultato considerando che l’anno precedente era arrivata all’11°. I ragazzi reggiani hanno portato assieme 69 punti per lanostra Regione, capitanata dai due tecnici Emanuele Copparosa (Reggiana Nuoto) e Camilla Torsellini (NS Emilia Formigine).

Questi i risultati degli atleti reggiani: Nathan Colimodio si piazza al 1° posto nei 100 rana e al 5° nei 200, migliorando in tutte e due le gare il proprio personale di gara; Nicolò Baldi si piazza al 3° posto nei 200 farfalla e al 4° nei 100, migliorando anche lui i sui personali.

“Per me e Camilla è stato un grande onore essere stati selezionati come tecnici della Rappresentativa – afferma il tecnico Emanuele Copparosa -, abbiamo trovato un grande affiatamento dei ragazzi fin da subito, nonostante di solito nelle finali regionali siano rivali, cosa che ha reso più performanti le prestazioni in acqua, sia singole sia di squadra. Mi sento molto soddisfatto di tutti i ragazzi convocati delle varie squadre della Regione: sono state tante le prestazioni positive. È stata un’esperienza molto bella anche per i ragazzi che si sono potuti confrontare con i migliori d’Italia della loro categoria. Dal punto di vista della nostra società, la Reggiana Nuoto – precisa poi -, tengo a sottolineare la prestazione di Colimodio, che nonostante sia un A1, quindi più piccolo, è riuscito ad arrivare primo nei 100 rana; ottimi risultati anche per Baldi, oltre a due belle prestazioni nelle staffette. I nostri ragazzi hanno tenuto alti i colori della nostra bandiera”.