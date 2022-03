La primavera enologica della Rocca di Dozza

Nel mese di marzo proseguono i banchi d’assaggio e riprendono gli incontro con i Vignaioli. In programma anche il corso “English for Wine”

DOZZA (BO) – Per celebrare l’arrivo della primavera, Enoteca Regionale Emilia Romagna anche per il mese di marzo propone alla Rocca di Dozza (BO)una serie di appuntamenti legati, ovviamente, al mondo del vino.

Proseguono i banchi d’assaggio della domenica pomeriggio. Si parte il giorno 6 con protagonista il re di Romagna, Il Sangiovese. Poi a seguire: Malbo Gentile il 13, l’accoppiata internazionale Chardonnay e Sauvignon il 20, per finire il 27 marzo con un’altra accoppiata, tra Romagna e Piacenza, Trebbiano e Ortrugo.

In abbinamento ai vini sarà sempre possibile scegliere anche alcune eccellenze gastronomiche sempre ovviamente made in Emilia-Romagna. Costo: tre assaggi di vino 7 euro, piattino di stuzzicheria a richiesta 3 euro. Il banco d’assaggio si svolge dalle 14.30 alle 18.30.

Sabato 26 marzo ricomincia anche la rassegna “Vignaioli in Enoteca”. Sarà questa l’occasione per incontrare direttamente i produttori della nostra regione e assaggiare, gratuitamente, i loro vini. Il primo appuntamento sarà con l’Azienda Agricola Celli di Bertinoro (FC). Orario: 14-18.30.

Annunciato nel 2020 e poi, causa pandemia, annullato, sul finire di marzo prende finalmente il via la prima edizione del corso “English for Wine”. Tre incontri nel wine-bar della Rocca Sforzesca di Dozza con l’obiettivo di facilitare la comunicazione del vino in lingua inglese. L’enoturismo è una realtà in continua crescita a livello non soltanto regionale, ma anche mondiale. Per chi lavora nel settore del vino, per chi ama visitare cantine e wine bar in giro per il mondo o anche solo per i curiosi che vogliono ampliare la propria conoscenza e terminologia in tema enologico. La docente madrelingua inglese e il metodo di insegnamento coinvolgente e divertente faciliteranno la comunicazione con esercizi in coppia e in piccoli gruppi, giochi di ruolo e mini-presentazioni. Ogni lezione comprenderà un ripasso grammaticale e, ovviamente, una degustazione di alcuni vini regionali. Gli incontri si terranno a cadenza settimanale il giovedì sera (31 marzo e 7 -14 aprile dalle ore 20.30). La quota d’iscrizione è di 95 euro.

Per informazioni generali e prenotazioni:

tel. 0542367741; info@enotecaemiliaromagna.it