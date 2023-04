La Messa di Gloria di Giacomo Puccini il 6 aprile al Teatro Bonci

CESENA – Teatro Bonci

Piazza Guidazzi – Cesena

6 aprile 2023

giovedì ore 21.00

Messa di Gloria

musiche di Giacomo Puccini

Orchestra Arcangelo Corelli diretta da Jacopo Rivani

Coro del Conservatorio “Bruno Maderna” diretto da Gianfranco Placci

baritono Stavros Mantis, tenore Giuseppe Surace

durata 70 minuti senza intervallo

Per la settimana pasquale, giovedì 6 aprile (alle ore 21.00), al Teatro Bonci è in programma la Messa di Gloria di Giacomo Puccini interpretata dall’Orchestra Arcangelo Corelli: dirige Jacopo Rivani, baritono è il cipriota Stavros Mantis, tenore il toscano Giuseppe Surace. Il Coro è del Conservatorio Maderna, sotto la guida di Gianfranco Placci.

Lo spettacolo è presentato in collaborazione con Gruppo HERA.

A più di dieci anni dalla nascita, La Corelli ha consolidato la collaborazione con diverse istituzioni concertistiche e teatri, tra cui Ravenna Festival, Macerata Opera Festival, MIttelfest, Associazione “Angelo Mariani”, “La piccola stagione” di Milano, Teatro Alighieri di Ravenna, Comunale di Ferrara, Teatro Regio di Parma, Rossini di Pesaro, Duse e Auditorium Manzoni a Bologna, Verdi di Pisa, Marruccino di Chieti, Giglio di Lucca. E con artisti di chiara fama, quali Bruno Canino, Timothy Brock, Fabrizio Meloni, Marco Pierobon, Fabio de Luigi, Neri Marcoré e Goran Bregovic. Spazia dal repertorio sinfonico a quello lirico, dal teatro musicale alle performance sperimentali, dando continuamente prova della sua creatività, qualità e versatilità.

Dal 2010 direttore Artistico e Musicale è Jacopo Rivani, che oltre a La Corelli ha diretto, tra le altre, la Haydn Orchester, la Filarmonica Arturo Toscanini, l’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna, l’Orchestra dell’Opera Carlo Felice, “I Pomeriggi Musicali di Milano”, la FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana. Ha preso parte a importanti festival ed è regolarmente inserito nei cartelloni dei principali teatri italiani. Nell’ambito del repertorio contemporaneo, Rivani ha diretto in prima mondiale le opere Milo, Maja e il giro del mondo di Matteo Franceschini e Ettore Majorana – cronaca di infinite scomparse di Roberto Vetrano.

Nella stagione 2023 debutta alla guida dell’Orchestra della Toscana (ORT) a Firenze.

Stavros Mantis inizia la sua educazione musicale studiando il fagotto e suonandolo nell’Orchestra Nazionale Giovanile della Repubblica di Cipro. Ad Atene prende le prime lezioni di canto con il tenore greco Ioannis Finas, successivamente trasferendosi in Italia per perfezionarsi inizialmente con Sherman Lowe e poi con il celebre tenore veneto Gianfranco Cecchele. Ha interpretato ruoli in Don Giovanni, Elisir d’amore, Il flauto magico, Così fan tutte, La Traviata, La Bohème, Tosca, Madama Butterlfly, Cavalleria Rusticana.

È vincitore del XIV Concorso Internazionale “Spazio Musica” di Orvieto.

Giuseppe Surace si laurea in Musica Vocale da Camera con il M° Leonardo De Lisi e in canto al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. In occasione del Centenario Tostiano, partecipa, a fianco del M° Lisi, a due importanti concerti presso l’Istituto Italiano di Cultura a Budapest e all’Accademia Nazionale di Musica di Baku. Dopo i concerti al Teatro dell’Opera di Firenze, nella Sala Bianca del Poggio Imperiale (Firenze) e al Teatro del Maggio Fiorentino, nel settembre del 2021 partecipa all’esecuzione della Kronungsmesse Kv 317 di W. A. Mozart con l’Orchestra Arcangelo Corelli.

Messa di Gloria

PROGRAMMA

Giacomo Puccini

Foglio d’album, per pianoforte 1907 o 1910

Terra e mare, romanza per voce e pianoforte 1902

Sole e amore, romanza per voce e pianoforte 1888

Orchestra Arcangelo Corelli

diretta da Jacopo Rivani

arrangiamento di Alessandro Ricchi

soprano solista Tamar Otanadze

Giacomo Puccini

Messa di gloria, per orchestra e coro a quattro voci, con tenore e baritono solisti 1878-1880

Orchestra Arcangelo Corelli

diretta da Jacopo Rivani

Coro del Conservatorio Bruno Maderna

diretto da Gianfranco Placci

baritono Stavros Mantis

tenore Giuseppe Surace

Orchestra Arcangelo Corelli

Violini primi: Nicolò Grassi**, Giada Rizqallah, Anna Carrà, Alessandro Sevardi, Jacopo Pisani, Anna Giaroli

Violini secondi: Federica Zanotti*, Nicola Nieddu, Lorenzo Gubbioli, Anna Sokolova

Viole: Francesca Fogli*, Monica Mengoni, Laura Falavigna

Violoncelli: Vanessa Sinigaglia*, Michele Sanchini, Virginia Grassi

Contrabbassi: Luca Di Chiara*, Riccardo Trasselli

Flauto: Massimo Ghetti*

Oboe: Davide Bertozzi*

Clarinetto: Nicholas Gelli*

Fagotto: Luca Ridolfi*

Corno: Luca Gatti*

Tromba: Luca Piazzi*

Trombone: Sebastiano Maretti*

Timpani: Gianmaria Tombari*

**violino di spalla

*prime parti

Coro del Conservatorio Bruno Maderna

Soprani: Hye Min Back, Isidora Rayen Prado Barra, Elena Bertozzi, Maria Michela Cimino, Elena Coscia, So Hyun Lee, Tamar Otanadze, Ada Piatti, Bianca Tommaselli, Laura Zecchini

Contralti: Daniela Bertozzi, Natalia Cavallo, Sara Ceccaroni, Giorgia Ferri, Antonella Gnagnarelli, Alessia Marcatelli, Agata Mazza, Martha Rookiu, Liliana Sucs, Laura Turci, Yun Xiaojun

Tenori: Lorenzo Belli, Mattia Dattolo, Samuele Fattori, Mohan Li, Francesco Magnani, Giovanni Petrini, Lorenzo Rossi, Leonardo Severi, Cesare Ermete Valisi

Bassi: Sundet Baigozhin, Davide Caprioglio, Andrea Jin Chen, Paolo Ferrari, Giovanni Geminiani, Selim Ozgur Gulder, Mattia Maroncelli, Lorenzo Tosi, Marcello Zinzani

Informazioni:

Teatro Bonci, Piazza Guidazzi – Cesena

Biglietteria: aperta dal martedì al sabato ore 11-14 e 16-19 | nei giorni di spettacolo ore 17-21.30 | la domenica ore 15-16.30 | T. 0547/355959 | info@teatrobonci.it

Biglietti da 21 a 12 euro.