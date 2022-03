La marcia della libertà per i macachi di Parma

PARMA – Le associazioni animaliste scenderanno ancora in piazza insieme ai cittadini per chiedere la liberazione dei macachi di Parma. L’ appuntamento è giorno 20 marzo alle 14.30 in Piazza della Pace a Parma, nel giorno mondiale della felicità. “Scenderemo in piazza per gli animali rinchiusi nei laboratori nel giorno mondiale della felicità, perchè la libertà e la felicità sono un diritto di ogni creatura”, dicono gli attivisti. L’ evento, dal nome “La marcia della libertà”, è un appello al cambiamento e a una ricerca etica nel rispetto della vita di tutti, animali compresi. “Noi non siamo contro la ricerca, appoggiamo la scienza contraria agli esperimenti sugli animali e chiediamo il rispetto della vita sia degli animali sia degli umani”, proseguono gli attivisti.

Ad essere contrari agli esperimenti sugli animali non sono solo associazioni animaliste e cittadini, ma anche scienziati e organizzazioni internazionali di medici (vedi, ad esempio, la Limav). Per la scienza contraria alla sperimentazione su creature, gli esperimenti sugli animali sono un danno per la ricerca stessa, non solo un problema etico e di coscienza: sperimentare sugli animali, disponendo oggi di metodi di valutazione di gran lunga più affidabili, significa sperperare immense risorse, causare immense sofferenze inutili agli animali e un ritardo irrecuperabile nella ricerca.

Dopo oltre tre anni di proteste continue, volte a salvare la vita dei macachi rinchiusi nei laboratori di sperimentazione dell’università parmense, il “caso macachi di Parma” continua quindi a scuotere l’opinione pubblica.

E per Alan e Larry, due dei macachi utilizzati per gli esperimenti e divenuti un simbolo di libertà, la battaglia non si ferma. È una battaglia di ideali, di giustizia e di civiltà, in linea con il pensiero gandhiano, simbolo di pace e di non violenza. “La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui vengono trattati gli animali”, diceva Gandhi. “Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo”, perchè la pace inizia da noi stessi.

Ruggiero Katia referente Meta Parma e Avi Parma

