La fibra di TIM a Sala Bolognese

SALA BOLOGNESE (BO) – TIM ha ultimato i collegamenti che porteranno nelle case e nelle aziende di Sala Bolognese l’accesso a internet veloce fino a 200 Megabit al secondo.

Un risultato significativo, reso possibile grazie agli importanti investimenti fatti da TIM e alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, fattori che hanno consentito di realizzare rapidamente le attività di scavo e di posa condotte anche grazie all’utilizzo delle infrastrutture pubbliche esistenti, minimizzando sia i tempi d’intervento sia l’impatto sul paese.

L’iniziativa di TIM a Sala Bolognese, conferma l’obiettivo di chiudere il digital divide del Paese, e vuole dare una risposta concreta ed immediata alle esigenze di connettività provenienti soprattutto dalle “aree bianche” del Paese per consentire ad un sempre più ampio bacino di cittadini il ricorso allo smart working e alla didattica a distanza.

Questa collaborazione ha consentito di realizzare sul territorio una rete in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti, in linea con la nuova strategia aziendale che ha l’obiettivo di dare impulso alla trasformazione digitale del Paese

Grazie alla banda ultralarga, le imprese potranno così accedere al mondo delle soluzioni professionali quali ad esempio lo smart working, la unified communication, la videosorveglianza in HD e i servizi di cloud computing aziendali, come le applicazioni software as a service.

La connessione ad alta velocità consente inoltre di fruire di contenuti multimediali d’intrattenimento contemporaneamente su smartphone, tablet e smart TV.

“Finalmente abbiamo raggiunto un importate obiettivo, dopo anni di ascolto e lavoro, – afferma il Sindaco Emanuele Bassi – oggi sono entusiasta per questo importante traguardo. Il nostro territorio ha una conformazione particolare per cui siamo consapevoli di non aver raggiunto tutte le famiglie, in modo particolare chi ha scelto di abitare lontano dai centri abitati più popolosi. Scelta che ha sicuramente vantaggi ma in termini di servizi e infrastrutture non può escludere disagi. Tuttavia, credo che il risultato ottenuto oggi sia ciò che l’amministrazione deve fare, unendo la propria volontà e la richiesta del cittadino, confrontandosi con chi realizza l’infrastruttura e dando una risposta concreta alla cittadinanza. Risposta che riguarda le aspettative del mondo del lavoro, del mondo della scuola in particolare per la Didattica a Distanza. Tuttavia, questa infrastruttura è importante non solamente in un contesto di pandemia, ma in vista di una migliore gestione della vita quotidiana. Questa infrastruttura era già necessaria da tempo e ancora di più lo è per oggi e domani, per essere un territorio all’avanguardia, attrattivo e orientato verso opportunità maggiori”.

“Siamo lieti che Sala Bolognese sia tra le città italiane non capoluogo di Provincia ad avere una moderna infrastruttura di rete che copre quasi la totalità del territorio comunale – ha dichiarato Massimiliano Dotti, Responsabile Field Operations Line Emilia Ovest di TIM – Questo importante intervento permette ai cittadini e alle imprese di usufruire di numerosi servizi innovativi necessari allo sviluppo del territorio. Sfruttando infatti le potenzialità della rete in fibra ottica, con una connessione veloce e sicura, oggi si è in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia locale, puntando anche alla maggiore efficienza dei servizi al cittadino. Si tratta di una iniziativa che conferma l’impegno di TIM nel mettere a disposizione delle comunità locali le proprie competenze ed infrastrutture, proponendosi come partner di riferimento per le Pubbliche Amministrazioni e le imprese”.

