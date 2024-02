La “Cervia Run” cala un “poker d’assi”

Alla podistica in programma il 23-23 marzo hanno già dato la loro adesione il tre volte iridato Giorgio Calcaterra, il predappiese Lorenzo Lotti (fresco vincitore della maratona di Miami), la riminese Federica Moroni e l’ultramaratoneta romana Eleonora Corradini

CERVIA (RA) – Boom di iscrizioni alla “Cervia Run”, la nuova corsa podistica in programma il 23-24 marzo sul lungomare di Cervia. Malgrado sia solo alla prima edizione, l’evento Fidal organizzato da Marco Morigi, titolare del bagno “Marco 184”, sta già riscuotendo un grande interesse nel mondo dei podisti, tanto che sono sempre più numerosi gli interpreti di alto livello che hanno già opzionato il pettorale.

Tra questi ricordiamo, in primis, il maratoneta Giorgio Calcaterra, per ben tre volte campione mondiale della 100 km di ultramaratona e vincitore per 12 volte consecutive della 100 km del Passatore.

Tra le guest-star della rassegna cervese ci sarà anche l’assessore predappieseLorenzo Lotti, fresco vincitore della maratona di Miami davanti a 2991 atleti.

Il gentilsesso sarà rappresentato dalla riminese Federica Moroni, già vincitrice della 100Km del Passatore nel 2019 e nel 2022 e, lo scorso ottobre, trionfatrice della terza edizione dell’Hybla Major 100, un’ultramaratona di cento chilometri che si è svolta in Sicilia. A contenderle la vittoria ci sarà la fortissima ultramaratoneta romana Eleonora Corradini, reduce dal successo alla Parma Marathon e dalla partecipazione ai Campionati Mondiali della 24 ore di corsa di Taipei.

La “Cervia Run” prevede tre competizioni agonistiche: una di 10,5km, una di 21km ed una staffetta “mista”, oltre ad una 5 chilometri non competitiva, aperta a tutti, il cui incasso sarà interamente devoluto al progetto “Solidarietà” della Polisportiva “Saline di Cervia” e “Cerviaman”.

Le gare si svolgeranno lungo un percorso cittadino interamente pianeggiante che si snoderà sul lungomare di Cervia e tra le frazioni di Pinarella e Milano Marittima.

Le gare domenicali saranno precedute, il sabato della vigilia, da una giornata promozionale ricca di iniziative e di momenti di intrattenimento con l’apertura della segreteria ed il ritiro dei pettorali e dei ricchi pacchi gara.

Per informazioni ed iscrizioni cerviarun.it e info@cerviarun.it