La Casa delle Bambole: il primo romanzo Thriller dell’autore Forlivese Alberto Tronchi

FORLÌ – La Casa delle Bambole è il primo romanzo scritto da Alberto Tronchi, conosciuto nel mondo del game design dove lavora da oltre dieci anni. Un thriller dalle tinte oscure che racconta il male attraverso tre voci narranti, dove il passato diventa protagonista di un presente doloroso e ineluttabile.

L’autore: Alberto Tronchi (Forlì 1978) è un game designer e scrittore con all’attivo oltre venti pubblicazioni. Dopo aver realizzato diversi progetti indipendenti, fonda insieme a Daniel Comerci il marchio Black Box Games. Sotto questo collettivo escono una decina di giochi di ruolo, tra cui Evolution Pulse e Dunqora: Le Cronache delle Guerre Eterne.

Dal 2019, grazie alla nuova collaborazione con The World Anvil Publishing, vedono la luce Valraven: Le Cronache del Sangue e del Ferro e Broken Tales, realizzati tramite due campagne di crowdfunding internazionali che hanno portato i titoli a varie edizioni estere di successo, tra America, Francia e Spagna.

Da sempre grande appassionato di fantasy e horror, negli anni si è dilettato nella scrittura di racconti per antologie, vincendo diversi concorsi e pubblicando due librigame: Echo 931 Primo Contatto ed EdeNedE.

Impegnato da sempre nella divulgazione del gioco come forma di espressione e cultura, tiene corsi di game design e consulenze per diverse realtà editoriali.

La Casa delle Bambole, la sinossi: Daniel Kaouri è un giovane che ha subito violenza nel modo più indicibile, il suo desiderio di rivalsa darà il via a una sanguinosa vendetta verso coloro che lo hanno spezzato nel corpo e nell’anima. Alex Forti è un agente dell’investigativa di Rimini, un ligio poliziotto che nasconde una natura oscura, che a stento riesce a trattenere e che sempre più spesso sfocia in un forte bisogno di fare del male agli altri. Cesare Marziali è un rinomato psichiatra che usa la propria posizione privilegiata per manipolare le persone, un narcisista maligno che gode nel dominare il prossimo, nascosto come un lupo tra gli agnelli dietro a una maschera di gentilezza e cortesia. Queste tre anime danno voce al racconto destinato a incontrarsi nella Casa delle Bambole, una tetra villa dispersa nelle campagne riminesi che nasconde il più oscuro dei segreti. Tre anime unite inconsapevolmente dal destino, che non risparmierà nessuno.

La Casa delle Bambole è pubblicato da Edizioni Effetto e verrà presentato al Salone del Libro di Torino 2025 per poi essere disponibile nelle librerie, nel sito dell’editore e nei principali store online.