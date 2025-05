KilometroVerdeParma e Laterlite viaggio alla scoperta del “Sentiero Natura”

Quattro escursioni gratuite alla scoperta degli ecosistemi del territorio: 18 maggio, 14 giugno, 20 settembre e 4 ottobre

RUBBIANO (PR) – Quattro escursioni gratuite alla scoperta degli ecosistemi del territorio: 18 maggio, 14 giugno, 20 settembre e 4 ottobre 2025. Guide esperte accompagneranno i visitatori in un percorso unico tra biodiversità e natura.

Lo scorso 14 ottobre, durante l’inaugurazione del “Sentiero Natura”, Corrado Beldì, Presidente dell’azienda Laterlite, aveva promesso di offrire a tutti l’opportunità di scoprire la bellezza e la vitalità della natura. E questa promessa non è rimasta solo un proposito, ma si è trasformata in un progetto concreto e coinvolgente.

Il percorso, lungo due chilometri, attraversa cinque ecosistemi: un bosco rigoglioso, un greto fluviale ricco di vita, un prato unico, uno stagno di grande biodiversità e un’area dedicata alle piante autoctone. Ogni ambiente, come una pagina di un libro vivente, narra storie di adattamento e sopravvivenza negli anni. Il sentiero è un vero laboratorio a cielo aperto, dove si incontrano orchidee selvatiche che sopravvivono in condizioni estreme, libellule che danzano sopra lo stagno e si possono ascoltare i richiami di uccelli come l’Occhione e il Corriere Piccolo. È un viaggio che stimola curiosità e osservazione.

Per renderla ancora più coinvolgente, sono state programmate quattro escursioni gratuite, guidate dai professionisti di “Esperta”: domenica 18 maggio, sabato 14 giugno, sabato 20 settembre e sabato 4 ottobre 2025. Un’occasione speciale per famiglie, bambini (a partire dai 7 anni) e chi desidera scoprire i tesori del patrimonio naturale locale.

Ma cosa rende questo progetto così unico? La collaborazione tra il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, Esperta SB, il Comune di Solignano e Laterlite, che ha contribuito a realizzare qualcosa di speciale.

«Il Sentiero Natura rappresenta la perfetta sintesi tra impresa e territorio. – spiega Corrado Beldì, presidente di Laterlite – Con Laterlite abbiamo voluto creare non solo un percorso naturalistico, ma un vero laboratorio vivente accessibile a tutti, recuperando uno spazio demaniale di cui l’azienda ha deciso di prendersi cura. La biodiversità che si può scoprire lungo questi due chilometri è il nostro patrimonio più prezioso, e attraverso queste escursioni guidate vogliamo condividerlo con la comunità. Questo progetto dimostra come un’azienda possa generare valore oltre il proprio core business, creando connessioni autentiche con l’ambiente che la ospita».

«Questo sentiero rappresenta perfettamente la missione di KilometroVerdeParma: promuovere connessioni tra aziende, istituzioni e comunità per tutelare e valorizzare il patrimonio naturale», afferma Loredana Casoria, Segretario Generale di KilometroVerdeParma. «Le escursioni guidate sono un’opportunità preziosa per sensibilizzare sulla biodiversità, fondamentale per la salute degli ecosistemi, le risorse disponibili e il benessere delle future generazioni».

Il ritrovo delle camminate è alle 10:30 al parcheggio gratuito di Laterlite, via Vittorio Veneto 30, Rubbiano (PR). La durata è di un’ora e trenta, e il percorso è adatto a tutti. Alcuni consigli pratici: portate una borraccia d’acqua, un cappellino, indossare pantaloni lunghi e scarpe comode, preferibilmente con un buon battistrada. È possibile portare i cani solo con guinzaglio.

Un progetto realizzato da Laterlite in collaborazione con Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (Parchi del Ducato), Consorzio Forestale KilometroVerdeParma con il patrocinio del Comune di Solignano.

Per info: tel. 3474018157 o e-mail educational@espertasrl.com