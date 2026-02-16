Jaime Echenique convocato dalla Colombia per le gare contro Cile e Brasile

REGGIO EMILIA – Jaime Echenique è stato convocato nel roster della nazionale colombiana per la finestra di qualificazione alla Coppa del Mondo FIBA 2027, in programma in Qatar.

Il centro di Barranquilla scenderà in campo sabato 28 febbraio alla mezzanotte italiana contro il Cile a Valdivia, prima di volare in Brasile dove affronterà la nazionale verdeoro lunedì 2 marzo alle 23:00 italiane a Belo Horizonte, nella seconda sfida della finestra.

La Colombia ha iniziato il proprio percorso battendo il Venezuela 80-78 nell’esordio dello scorso 28 novembre, con Echenique grande protagonista grazie a 17 punti. La seconda gara, inizialmente prevista a Caracas, non è stata disputata per motivi di ordine pubblico.

Nel Girone C il Brasile guida la classifica con un record di 2-0, seguito dalla Colombia (1-0), mentre Cile è 0-2 e Venezuela 0-1.