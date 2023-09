MISANO ADRIATICO (RN) – Non solo expo e business a IBF Italian Bike Festival, dal 15 al 17 settembre 2023 al Misano World Circuit per la sua sesta edizione; l’appuntamento, dedicato alla bicicletta e alla mobilità slow, include anche “La Gialla Cycling”, un palinsesto di gare, per tutte le età, per scoprire il territorio romagnolo e le bellezze naturalistiche e culturali.

L’evento non si ferma al circuito intitolato a Marco Simoncelli, ma si propone come incentivo alla valorizzazione dei luoghi vicini: La Gialla GF Strada, La Gialla Cicloturistica e La Gialla Gravel sono appuntamenti in cui gli sportivi e gli appassionati possono salire in sella e vivere un’esperienza indimenticabile nei percorsi che attraversano paesi ricchi di storia e cultura, immersi nella natura romagnola-pesarese. Dalla riviera di Rimini alla valle del Conca sul versante romagnolo, e al Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo sul versante marchigiano, fino agli affascinanti borghi in cui si respira un’aria particolare, intrisa di testimonianze storiche ed artistiche.

L’organizzazione di eventi che si legano intrinsecamente al luogo in cui si svolgono, diventa un’importante leva per esaltare i contesti ed aumentarne l’attrattività su più livelli.

Il cicloturismo si conferma essere una tendenza in costante crescita, perché la bicicletta consente di scoprire ed assaporare l’essenza degli splendidi territori italiani, come nessun altro mezzo.

Il trend della sostenibilità, e della mobilità dolce e lenta esalta le bellezze naturali e culturali, fa apprezzare l’enogastronomia e ben si coniuga a una tipologia di turismo attivo ed esperienziale, rispettosa dell’ambiente.

L’Osservatorio Bikeconomy analizza, studia e diffonde i dati che raccontano l’evoluzione del comparto cicloturistico, per fornire informazioni ai decisori politici, affinché venga compiuta una pianificazione politica ed economica più consapevole e vantaggiosa.

Secondo Gianluca Santilli, presidente dell’Osservatorio Bikeconomy, manca ancora una conoscenza approfondita dei vantaggi economici del cicloturismo, e sono largamente insufficienti le competenze per realizzare progetti seri e di alto livello. Premessa per incentivare il cicloturismo.

Mancano soprattutto linee guida univoche a livello nazionale, che indirizzino l’azione delle Regioni e dei territori.

“Le ricadute economiche del cicloturismo sono 4,7 miliardi nel 2021 e 7,4 miliardi nel 2022. Una crescita del 50%, spontanea, perché non supportata da alcuna misura specifica. Ciò dimostra che il comparto ha enormi potenzialità di sviluppo in Italia, in grado di attrarre i turisti stranieri appassionati di un turismo attivo ed esperienziale. L’Emilia-Romagna è una regione leader in Italia per la bici, sia in città, come conferma l’adozione della zona 30 a Bologna, tra i capoluoghi italiani ad aver introdotto il limite di 30 km/h nella maggior parte delle strade urbane, sia nei territori, grazie alla rapida crescita del cicloturismo, generata in particolare dagli albergatori e dagli imprenditori del turismo della costa romagnola” dichiara Santilli.

Grazie anche alla diffusione sempre più ampia delle e-bike, e a eventi come IBF Italian Bike Festival che valorizzano il territorio, le previsioni degli scenari futuri per lo sviluppo del turismo in bicicletta ipotizzano un costante aumento dei ricavi, con percentuali a doppia cifra.

IBF Italian Bike Festival

IBF è il Salone internazionale della bici che dal 2018 ha richiamato l’attenzione del mercato europeo. Ad oggi è la piattaforma leader europea per il mercato della bici e della mobilità dolce. Tre giorni in cui l’Industria rappresentata da oltre 600 brand di settore ha l’occasione di connettersi con consumatori finali, partner commerciali e media. È ad IBF che vengono presentate le nuove tendenze e l’innovazione. Un’occasione per generare network, confermare la propria leadership con il grande pubblico e presentare al mercato le novità.

Non mancano tavole rotonde e momenti di workshop finalizzati al concreto arricchimento di pensiero o di direzione su temi estremamente attuali quali la mobilità dolce sostenibile e il cicloturismo.

Edizione 2023

Dal 15 al 17 settembre 2023, presso il Misano World Circuit – Via Kato 10, Misano Adriatico (RN).

Area expo, test bike, show, talk su tematiche attuali quali la mobilità sostenibile e il cicloturismo. In parallelo, il palinsesto de La Gialla Cycling offre gare e competizioni per differenti età.

L’evento è organizzato da Taking Off e a partire dall’edizione 2023 è supportato da APT Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna.

Per info e registrazioni: https://italianbikefestival.net/registrati/

Per scoprire il palinsesto La Gialla Cycling ed iscriversi alle gare: https://giallacycling.com/