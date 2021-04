Al via la terza edizione del tour di eventi digitali per promuovere in modo innovativo l’educazione finanziaria tra i giovani studenti. 8 aprile: live show “e-commerce o negozio sotto casa?”

FORLÌ-CESENA – RIMINI – La Camera di commercio della Romagna ha aderito alla terza edizione del progetto Io Penso Positivo – Educare alla Finanza 2021, un percorso formativo dedicato agli studenti degli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado (dai 15 ai 18 anni).

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere in modo innovativo l’educazione finanziaria tra i giovani studenti e fornire loro le conoscenze finanziarie di base utili per avere una corretta percezione delle proprie risorse economiche e avere gli strumenti per gestirle nel migliore dei modi.

L’approccio alla didattica per gli studenti è non convenzionale, con moduli formativi fruibili individualmente da ogni dispositivo e con un calendario di eventi interattivi arricchiti da quiz tematici. Il percorso si compone, infatti, di 10 moduli formativi e, come in un videogioco, solo quando si è superato un modulo si può passare al modulo successivo.

Ogni modulo ha un affondo specifico sui temi dell’educazione finanziaria e attraverso un video animato che introduce al tema con linguaggio ed esempi tarati sui giovanissimi; un documento di approfondimento che permette di entrare nel dettaglio, stimolando la curiosità e un test finale per verificare che i ragazzi abbiano appreso i contenuti proposti, ingaggia i giovani studenti a comprendere temi soventemente considerati “noiosi”.

Per rinforzare ulteriormente l’interesse ed il coinvolgimento, dal 25 marzo – e fino al 20 maggio 2021 -, gli studenti potranno partecipare ai live show settimanali.

Il prossimo live show dedicato a “Ecommerce o negozio sotto casa” si terrà l’8 aprile, alle ore 15, ed è promosso dalle Camere di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, di Reggio Emilia e delle Marche.

Al termine di tutti i Live Show, si aggiornerà la classifica ufficiale del progetto sul sito www.iopensopositivo.eu consentendo agli iscritti in piattaforma la scalata verso sorprese in palio. Ogni partecipante dopo ogni evento riceverà una mail di follow up, valida come “attestato” di partecipazione al Live Show.

L’iniziativa è promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere, in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e con Innexta e Si Camera come partner tecnici.

Come fare per partecipare?

Per partecipare i ragazzi devono iscriversi alla piattaforma www.iopensopositivo.eu, individualmente. Quindi, possono iniziare a giocare tenendo d’occhio le date dei Live Show: iscriversi e partecipare agli eventi consentirà loro di guadagnare punti in classifica, oltre ad acquisire basi solide per gestire budget e stipendi futuri.

Per maggiori informazioni relative al progetto, alla piattaforma e ai Live Show è possibile consultare il sito www.iopensopositivo.eu o scrivere all’indirizzo email: occupazione@romagna.camcom.it