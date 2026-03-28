International Street Food dal 27 al 29 marzo a Carpi la 9ª tappa

CARPI (MO) – Carpi: arriva l’International Street Food

Dal 27 al 29 marzo in Parco della Rimembranza la 9ª tappa del tour nazionale

A Carpi si svolgeranno le registrazioni della prima puntata del docu-reality “ Il Trono del Gusto”

Un lungo weekend dedicato ai sapori del mondo nel cuore dell’Emilia. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo 2026 Parco della Rimembranza a Carpi ospiterà la nona tappa della decima edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante dedicato alla cucina di strada in Italia.

Per tre giorni il pubblico potrà gustare le prelibatezze di un grande villaggio gastronomico con decine di food truck e stand selezionati provenienti da tutta Italia e dall’estero. L’evento celebra quest’anno dieci anni di attività, confermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati di street food.

L’inaugurazione ufficiale della tappa emiliana è prevista per venerdì 27 marzo alle ore 18:00, con apertura degli stand fino a mezzanotte. Sabato 28 e domenica 29 marzo il festival sarà aperto dalle 12:00 alle 24:00. L’ingresso è gratuito.

Dopo nove edizioni di grande successo, l’International Street Food torna nelle piazze italiane con un format che unisce qualità, tradizione gastronomica e intrattenimento, offrendo momenti di convivialità per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo.

Durante la tappa di Carpi il pubblico potrà intraprendere un vero viaggio tra le specialità dello street food internazionale. Tra le proposte presenti: la cucina tirolese, la cucina calabrese, gli arrosticini, le fritture di Don Fritto, la cucina messicana, le bombette pugliesi, il pulled pork, la paella, la pizza napoletana, gli hamburger di Chianina, il kurtos ungherese, la pasta mantecata, la cucina romana, la cucina argentina, la cucina siciliana, la cucina indiana. Ad accompagnare le proposte gastronomiche non mancherà una selezione di birre artigianali italiane ed estere.

Dopo il grande successo della trasmissione televisiva “Il Trono del Gusto”, andata in onda ogni sabato mattina su Rai 2 nella stagione 2025 e seguita da un pubblico nazionale, Carpi si prepara a diventare il cuore pulsante di questa avventura televisiva. Proprio qui prenderanno il via le registrazioni della prima puntata del docu-reality prodotto da RG Factory, un progetto ambizioso che si propone di raccontare da vicino un fenomeno in continua ascesa, tra storie autentiche, passione e creatività.

A guidare il pubblico in questo viaggio sarà Alfredo Orofino, che accompagnerà gli spettatori alla scoperta dei retroscena, delle emozioni e delle dinamiche che caratterizzano questo universo affascinante e in continua evoluzione.

Ogni puntata offrirà uno sguardo autentico sull’organizzazione quotidiana, sulle sfide e sulle storie personali dei food trucker, veri protagonisti di un mondo fatto di passione, sacrificio e creatività. Un racconto coinvolgente che metterà in luce non solo il lavoro, ma anche il lato umano di chi ha scelto di trasformare il cibo di strada in una vera e propria forma di espressione.

La tappa di Carpi rappresenta non solo un grande evento dedicato al cibo di strada, ma anche un’importante occasione di valorizzazione del territorio, capace di attirare visitatori da tutta la regione e di generare ricadute positive sul turismo e sull’economia locale.

L’evento è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, in collaborazione con Lapam Confartigianato Imprese Modena – Reggio Emilia e con il patrocinio del Comune di Carpi.

«Raggiungere la decima edizione dell’International Street Food è per noi motivo di grande orgoglio», dichiara Orofino. «In questi anni abbiamo lavorato per valorizzare il cibo di strada e promuovere operatori di qualità provenienti da tutta Italia e dal mondo. Portare il nostro tour a Carpi ha un significato particolare: città dalla forte identità storica e culturale, con una spiccata vocazione alla socialità e all’incontro. La cornice del Parco della Rimembranza, spazio verde nel cuore della città, rappresenta il luogo ideale per vivere appieno lo spirito del nostro festival. Siamo felici di fare tappa qui e offrire al pubblico un’esperienza gastronomica capace di unire sapori, culture e momenti di condivisione».

«Raggiungere la decima edizione dell’International Street Food è per noi motivo di grande orgoglio», dichiara Alfredo Orofino. «In questi anni abbiamo lavorato per valorizzare il cibo di strada e promuovere operatori di qualità provenienti da tutta Italia e dal mondo. Portare il nostro tour a Carpi ha un significato particolare: città dalla forte identità storica e culturale, con una spiccata vocazione alla socialità e all’incontro. La cornice del Parco della Rimembranza, spazio verde nel cuore della città, rappresenta il luogo ideale per vivere appieno lo spirito del nostro festival. Siamo felici di fare tappa qui in un momento così speciale, che vede anche l’inizio delle riprese della prima puntata del docu-reality televisivo “Il Trono del Gusto”, confermando Carpi come cuore pulsante di iniziative dedicate al food e alla creatività. Offriremo al pubblico un’esperienza gastronomica capace di unire sapori, culture e momenti di condivisione».

«Sostenere iniziative come l’International Street Food – dichiara Mauro Mingotti, responsabile Lapam Confartigianato della zona di Carpi – significa valorizzare la cultura del cibo di qualità e creare occasioni di socialità e attrattività per la città. Carpi ha già ospitato questa iniziativa, ed è positivo che venga riproposta perché significa che ha trovato un riscontro importante. Come associazione valutiamo positivamente eventi come questo che animano tutta l’area e portano specialità gastronomiche da tutta Italia e dal mondo, contribuendo a promuovere il territorio e a sostenere le attività locali».

Con la tappa di Carpi prosegue quindi il viaggio nel gusto dell’International Street Food: Tre giorni di sapori, profumi e tradizioni, dove culture gastronomiche diverse si incontrano in un’atmosfera di festa e convivialità.

La tappa di Carpi conferma la forza di un tour nazionale che negli anni ha contribuito a consacrare lo street food come uno dei fenomeni gastronomici e culturali più apprezzati e partecipati del Paese.