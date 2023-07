International Jazz & Art Performing 5.0: il 27 luglio ultimo appuntamento a Bologna

BOLOGNA – International Jazz & Art Performing 5.0

Cinque incontri artistico-musicali dell’estate 2023

Quinto appuntamento: giovedì 27 luglio 2023, ore 21

Zu.Art giardino delle arti di Fondazione Zucchelli

Vicolo Malgrado 3/2, Bologna

Giovedì 27 luglio alle ore 21, presso Zu.Art giardino delle arti di Fondazione Zucchelli si conclude la rassegna International Jazz & Art Performing 5.0 | Cinque incontri artistico-musicali dell’estate 2023 con l’ultimo appuntamento.

La serata conclusiva del ciclo di concerti, dal titolo Omaggio alla Blue Note records, è riservata – come da tradizione – alle formazioni orchestrali: saranno presentate in prima assoluta alcune partiture originali composte dagli allievi della classe di composizione jazz di Michele Corcella, che dirige l’ensemble. Si assisterà dunque all’esibizione di Ada Flocco (voce), Andrea Margherita Martinelli (voce e vincitrice del Premio Zucchelli 2022), Marco Zenni (tromba), Alberto Bonora (sax alto), Nicola Parolari (sax tenore), Giuseppe La Stella (trombone), Enrico Bonora (sax baritono), Daniele Marrone (contrabbasso), Mattia Bassetti (batteria), Michele Corcella (direzione).

Special guest dell’evento sarà il sassofonista Simone La Maida.

La rassegna, che vede la direzione artistica e il coordinamento di Domenico Caliri, docente di Chitarra jazz al Conservatorio, è promossa da Fondazione Zucchelli e fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

In occasione delle serate musicali, dalle ore 19.30 alle 23.30, sarà possibile visitare il progetto espositivo RIVISITAZIONI, mostra collettiva di studentesse e studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, premiati Zucchelli 2022.

Giunta alla quinta edizione, la rassegna propone la felice collaborazione con il Conservatorio di Musica di Bologna, ponendo in risalto le eccellenze delle scuole di jazz e di musica applicata ad esso afferenti. Come per gli anni scorsi, anche questa edizione 2023 prevede un programma articolato, con la presenza dei migliori studenti dei corsi accademici di I e II livello e il coinvolgimento di ospiti di livello internazionale.

Il punto ristoro è a cura di Polpette e Crescentine. Apertura alle ore 18.30.

Per informazioni e prenotazioni: telefonare +39 051 4180424 o scrivere al +39 339 3000066

Ingresso libero

Michele Corcella è laureato al DAMS di Bologna e ha conseguito i diplomi accademici di primo e secondo livello in Musica Jazz e Musica ad indirizzo multimediale presso il Conservatorio di Bologna. Ha inoltre studiato direzione d’orchestra presso l’Accademia Pianistica di Imola. Ha collaborato come compositore, arrangiatore o direttore d’orchestra con musicisti del calibro di Kenny Wheeler, John Taylor, David Liebman, Norma Winstone, Anders Jormin, Glauco Venier e, in ambito classico, con Mario Brunello, l’Altenberg Trio Wien e l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. E’ stato pluripremiato in concorsi nazionali e internazionali di composizione e arrangiamento per big band e orchestra sinfonica. Profondo conoscitore della musica di Duke Ellington, è stato invitato come relatore di due edizioni dell’International Duke Ellington Conference e all’International Jazz Composers Symposium. È docente di ruolo di Composizione Jazz presso il Conservatorio di Bologna.

Simone La Maida si avvicina al saxofono nel 1987 iniziando a suonare nell’organico della big band di Serravalle di San Marino, da qui inizia il suo percorso di studi di saxofono classico all’Istituto Musicale di Riccione e al Conservatorio Rossini di Pesaro. Dal 1990 inizia l’attività concertistica in Emilia Romagna e nelle Marche, suonando in diverse formazioni di R and B, Funky e Jazz. Il 1991 segna il debutto in teatro con lo spettacolo Shakespeare in Jazz e prosegue l’attività teatrale in diversi spettacoli costituendo nel 1998 il duo con l’attore Angelo Trezza. Numerose le collaborazioni nel corso degli anni per citarne alcune: nel 2003 con Taranta Power, scuola di musiche e danze dirette da Eugenio Bennato, a Barcellona con un quintetto formato da Roberto Faenzi, Stefano Senni, Fabrizio Puglisi e Vincente Solsona, a New York con Chicco and Mecco. Compone ed arrangia musiche per l’orchestra dello spettacolo teatrale Locomix.

Crea un trio sperimentale a suo nome formato da Carlo Marchionni e Gabriele Pesaresi per il quale compone ed arrangia i brani che eseguono. Ha partecipato alla registrazione dell’ultimo album di Antonella Ruggero.

Informazioni: eventi.fondazionezucchelli@gmail.com | www.fondazionezucchelli.it

Ufficio Stampa: Irene Guzman

Programma della serata:



27 luglio 2023

Omaggio alla Blue Note records

Ada Flocco (voce)

Andrea Margherita Martinelli* (voce)

Marco Zenni (tromba)

Alberto Bonora (sax alto)

Nicola Parolari (sax tenore)

Giuseppe La Stella (trombone),

Enrico Bonora (sax baritono)

Daniele Marrone (contrabbasso)

Mattia Bassetti (batteria),

Michele Corcella (direzione)

Special guest: Simone La Maida (sax)

* Vincitrice del Concorso Zucchelli 2022

Arrangiamenti di: Michele Corcella, Ada Flocco, Mark Pasini, Olmo Minarelli, Daniele Marrone, Giacomo Grande.