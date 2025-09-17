Intelligenza artificiale, tecnologie e innovazione: ripartono i corsi gratuiti di “Dicolab. Cultura al digitale”

BOLOGNA – Dopo un primo semestre ricco di appuntamenti, si apre il secondo ciclo di corsi dell’Hub Emilia-Romagna e Marche per una formazione gratuita, certificata e in presenza su competenze digitali applicate al patrimonio culturale. L’HUB è realizzato nell’ambito di Dicolab. Cultura al digitale, il sistema formativo promosso dal Ministero della Cultura – Digital Library e sviluppato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali.

Tra marzo e giugno 2025 l’Hub si è confermato un punto di riferimento per l’aggiornamento professionale del settore culturale, ospitando 14 corsi di formazione gratuita in presenza e riuscendo a coinvolgere 242 partecipanti di provenienza eterogenea: in particolare personale del Ministero della Cultura o di Pubbliche Amministrazioni (26%), professionisti/e del settore del patrimonio culturale (23%) e lavoratori e lavoratrici di istituti culturali sia pubblici che privati (22%), oltre a studentesse e studenti universitari (18%) e persone operanti in imprese del settore del patrimonio cultura (11%). Gli iscritti e le iscritte hanno avuto la possibilità di accedere a contenuti di qualità e fare un’esperienza formativa di alto livello sui temi dell’Intelligenza Artificiale, data management, digital strategy e accessibilità digitale grazie alla presenza di 10 docenti qualificate/i, 4 interventi di esperte ed esperti e l’analisi di numerosissimi casi studio. In totale sono state 42 le ore di formazione tra Bologna, Cesena, Modena, Ravenna, Rimini e Ancona alle quali si sono aggiunti due eventi di inaugurazione (a Bologna e ad Ancona) e due appuntamenti di incontro e scambio per la neonata community dell’Hub, tra tavole rotonde e matchmaking.

Forti di questi risultati, dal 26 settembre prossimo ripartono i corsi di formazione. Il programma, che sarà presentato mercoledì 17 settembre dalle h 12 con un webinar gratuito (iscrizioni qui: https://forms.gle/g5poAYs4TonxQwSq9), si svolgerà tra Bologna, Parma, Reggio Emilia e Ancona concentrandosi sugli strumenti per la conservazione digitale, il fundraising culturale, l’AI generativa, la curatela digitale e le tecnologie immersive.

I partecipanti potranno esplorare l’uso dell’intelligenza artificiale e dei chatbot, la produzione visiva con AI per l’engagement dei pubblici, le strategie di conservazione in risposta alla crisi climatica e molti altri argomenti. Un’offerta formativa variegata, pensata per accompagnare operatori culturali, professionisti e studenti e studentesse nei processi concreti dell’innovazione digitale.

L’iscrizione ai corsi erogati dall’Hub Emilia-Romagna e Marche di Dicolab non dà soltanto l’opportunità di ottenere la certificazione digitale delle competenze, riconosciuta a livello internazionale, tramite Open Badge: permette di entrare anche a far parte di una community attiva, alla ricerca di nuove occasioni di incontro e scambio.

Emilia-Romagna e Marche vantano più di 800 biblioteche e circa 1000 musei e archivi. Un patrimonio importante, che l’innovazione digitale applicata al settore culturale può contribuire a tutelare e valorizzare. L’Hub Emilia-Romagna e Marche di Dicolab agisce proprio in questa direzione, con un’offerta di corsi di formazione continua e aggiornamento professionale dedicata a chi è impegnato a guidare e intervenire nel processo di trasformazione digitale del settore.

Il sistema formativo Dicolab. Cultura al digitale è promosso dal Ministero della Cultura – Digital Library nell’ambito del PNRR Cultura 4.0, realizzato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. L’Hub è gestito da G-Lab S.r.l. Impresa Sociale in collaborazione con Fondazione Golinelli, BAM! Strategie Culturali e Sineglossa.

I corsi, della durata di 3 ore ciascuno, sono sviluppati per migliorare le competenze del personale del Ministero della Cultura e delle altre pubbliche amministrazioni, del personale di istituti culturali pubblici e privati, delle imprese e dei professionisti del settore, di laureandi e ricercatori di università e accademie.