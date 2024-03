“INSHALLAH A BOY” dal 15 marzo al cinema Tiberio di Rimini

RIMINI – L’ attesissimo film “INSHALLAH A BOY” del regista giordano Amjad Al Rasheed da VENERDÌ

15 MARZO uscirà finalmente nelle sale italiane e, a RIMINI, verrà programmato in esclusiva al CINEMA TIBERIO via San Giuliano 16.

Candidato all’ Oscar per la Giordania, vincitore di numerosi e significativi premi nei festival di tutto il mondo, il film ha già conquistato il pubblico e la stampa internazionali che lo hanno definito “la gemma nascosta del Festival di Cannes”, “un film potentissimo scritto in modo superbo che ti entra sottopelle”, “un ritratto femminile simbolico e sconvolgente che lascia il segno”.

INSHALLAH A BOY narra la storia di Nawal, una giovane sposa e madre di Amman che, rimasta improvvisamente vedova, si ritrova a combattere con la famiglia del defunto marito per l’ eredità che le spetta e per proteggere la propria casa e il destino della sua bambina. Con poco tempo a disposizione per trovare una soluzione, Nawal deve fronteggiare non soltanto sfide personali ma anche quelle culturali radicate nel suo Paese, arrivando a superare le proprie paure, convinzioni e moralità per mettere in discussione una società dove, avere un figlio maschio, cambia le regole del gioco e sembra essere, per una donna, l’unica tutela.

Con uno stile avvincente e incalzante, il regista Amjad Al Rasheed debutta sul grande schermo con un film coraggioso e affascinante che riflette sul tema dell’emancipazione femminile a partire dal concetto di proprietà, un diritto considerato dalle leggi della Sharia di dominio esclusivamente maschile e che impedisce alle donne di avere diritti ereditari.

Avvalendosi della straordinaria interpretazione di Mouna Hawa, giovane attrice palestinese impegnata nel ruolo straziante e umanissimo della protagonista Nawal e realizzando una confezione cinematografica di finzione verosimile e avvincente, Amjad Al Rasheed ci consegna un ritratto dell’ Amman contemporanea che contribuisce a consolidare la nuova attenzione e solidarietà globale che sta emergendo verso i diritti delle donne nei regimi patriarcali.

Vi aspettiamo in sala per appassionarvi, come noi, alle vicende di Nawal in questo film così importante e coinvolgente di cui potrete scoprire le atmosfere attraverso il trailer che troverete a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=fmDDSLWa6b8

Instagram: satine_film

Facebook Satine Film

https://www.facebook.com/satinefilm