Industrial Packaging festeggia i suoi 30 anni e si conferma nel Basket Pool per il 18° anno consecutivo

REGGIO EMILIA – Pallacanestro Reggiana comunica l’importante conferma nell’ambito del Basket Pool di Industrial Packaging srl, l’azienda reggiana che andrà ad affiancare il main sponsor Grissin Bon ed i co-sponsor nel prestigioso gruppo di aziende che sostengono la Grissin Bon per la stagione 2018/2019.

Questo il commento dei titolari dell’azienda Omar Corradini, Roberto Petri e Davide Corradini: “Per il diciottesimo anno consecutivo siamo felici di essere al fianco della squadra della nostra città. Possiamo dire di essere cresciuti con la Pallacanestro Reggiana. Le emozioni che ci regala da molti anni sono impagabili e anche quest’anno è un grande onore riconfermare il nostro supporto. Facciamo un grande in bocca al lupo agli amici della dirigenza e a tutti i giocatori affinché possano disputare un campionato da leader, come ci hanno abituato”.

Nata nel 1989 Industrial Packaging è un’azienda reggiana specializzata nella produzione e distribuzione di materiali per l’imballaggio alimentare, medicale ed industriale. Industrial Packaging dispone di sedi produttive ubicate in zone strategiche d’Italia: Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. Industrial Packaging è la prima azienda in Europa ad aver introdotto l’uso della camera bianca per la lavorazione di materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti.