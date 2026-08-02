In viaggio con A SPASS – Proseguono le experience alla scoperta della Romagna più autentica

Da Bertinoro a Sogliano al Rubicone, passando per Terra del Sole, Santarcangelo, Onferno, Comacchio e Ridracoli: una settimana tra borghi, castelli, natura, tradizioni e sapori del territorio

ROMAGNA – Prosegue il viaggio di “A SPASS – Discover Romagna by Bus”, il progetto che fino al 10 settembre accompagna residenti e turisti alla scoperta delle eccellenze dell’entroterra romagnolo attraverso un calendario di escursioni guidate.

Anche nella settimana da lunedì 3 a domenica 9 agosto sono in programma nuovi itinerari tra borghi storici, città d’arte, paesaggi naturali, musei, castelli e tradizioni enogastronomiche, con partenze dalle principali località della Riviera.

Da Gatteo Mare e Cesenatico a Bertinoro, il balcone di Romagna

Mercoledì 5 agosto l’itinerario conduce a Bertinoro, uno dei borghi più caratteristici delle colline romagnole. Con partenza da Gatteo Mare e Cesenatico, i partecipanti potranno passeggiare tra vicoli e piazze del centro storico, scoprendo la storia della città dell’ospitalità, celebre per la Colonna delle Anella e per la sua tradizione vitivinicola. Il percorso sarà arricchito da visite guidate e momenti dedicati alla scoperta delle eccellenze del territorio.

Da Bellaria-Igea Marina a Sogliano al Rubicone, nel regno del Formaggio di Fossa

Sempre mercoledì 5 agosto, con partenza da Bellaria-Igea Marina, A SPASS porterà i visitatori a Sogliano al Rubicone, dove storia, musica e gastronomia si incontrano. Dopo una passeggiata nel centro storico e la visita al Museo del Disco, con la sua straordinaria collezione di oltre 50 mila vinili e cimeli musicali, l’esperienza proseguirà nelle antiche fosse dove nasce il celebre Formaggio di Fossa di Sogliano DOP, con una degustazione dedicata ai sapori più autentici della Romagna.

Da Cervia e Milano Marittima a Terra del Sole, nella città ideale del Rinascimento

Tra gli appuntamenti del 5 agosto figura anche l’escursione serale a Castrocaro Terme e Terra del Sole, con partenza da Cervia e Milano Marittima. I partecipanti visiteranno la città-fortezza voluta da Cosimo I de’ Medici, passeggiando tra le sue architetture rinascimentali e Palazzo Pretorio. La serata proseguirà con un’apericena a base di prodotti della Romagna Toscana e con dimostrazioni di tiro con la balestra, rievocazioni storiche e animazioni curate dalle associazioni locali.

Da Riccione, Misano Adriatico e Cattolica a Santarcangelo, tra grotte e Malatesta e a Onferno nel cuore della terra

Sempre mercoledì 5 agosto, A SPASS accompagnerà i visitatori alla scoperta di Santarcangelo di Romagna, uno dei borghi più affascinanti della Romagna. Dopo l’incontro in Piazza Ganganelli, il percorso prevede la visita alla suggestiva Grotta Monumentale, seguita da una degustazione di prodotti tipici e da una passeggiata guidata nel centro storico tra monasteri, bastioni, torri e la Rocca Malatestiana, alla scoperta della storia della città e della famiglia Malatesta.

Giovedì 6 agosto torna anche l’escursione serale dedicata alle Grotte di Onferno, patrimonio UNESCO. Accompagnati da guide esperte, i partecipanti esploreranno il complesso carsico e visiteranno il Museo Naturalistico, approfondendo le caratteristiche dell’ecosistema sotterraneo e dei pipistrelli che popolano le grotte. L’esperienza si concluderà con un’apericena a base di prodotti del territorio e una proiezione dedicata all’area naturalistica.

Dai Lidi di Comacchio alla scoperta del Delta del Po

Il programma della settimana propone inoltre, mercoledì 5 agosto, l’escursione dedicata a Comacchio e alle sue Valli, con partenza dai Lidi di Comacchio. Dopo una passeggiata tra i canali e i monumenti simbolo della città, come il Trepponti e il Ponte degli Sbirri, i partecipanti raggiungeranno le Valli per una navigazione tra casoni da pesca e fenicotteri rosa, concludendo l’esperienza con una degustazione di prodotti tipici del Delta del Po.

Dai Lidi Ravennati a Ridracoli e Santa Sofia, tra lago, foreste e tradizioni

Giovedì 6 agosto l’itinerario in partenza dai Lidi Ravennati conduce nel cuore dell’Appennino romagnolo. Dopo una sosta panoramica alla Diga di Ridracoli, i partecipanti saliranno a bordo di un battello elettrico per navigare il lago immerso nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. La giornata proseguirà con la visita all’IDRO Ecomuseo delle Acque, un pranzo con prodotti tipici e una passeggiata a Santa Sofia, dove produttori e artigiani racconteranno tradizioni, sapori e antichi mestieri dell’Appennino.

Per info: https://www.visitromagna.it/aspass