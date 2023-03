In mostra alla Bassani ‘Il Friuli di Pier Paolo Pasolini nelle opere di Mario Micossi’

Sabato 25 marzo 2023 alle 11 inaugurazione in via Grosoli 42 (Barco – Ferrara). Esposizione visitabile fino al 22 aprile 2023

FERRARA – Danno forma e colore ai versi in friulano di Pasolini le incisioni e gli acquerelli di Mario Micossi protagonisti della mostra che sabato 25 marzo 2023 alle 11 sarà inaugurata alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, zona Barco, Ferrara). Le opere rimarranno visitabili fino al 22 aprile 2023, negli orari di apertura della biblioteca (dal martedì al sabato: 9 – 13, mar, mer e gio: 15 – 18.30).

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Era il 1994 quando Mario Micossi, affascinato dai miracolosi versi di Pasolini in friulano, volle immergersi nei luoghi di quella straordinaria fioritura poetica per dare forma e colori agli “oggetti” cantati dal Poeta, raccolti intorno alla fontana di rustic amòur di Versuta: ciasis e rojs, moràrs e fuejs, glisiùtis e ciampanis, seris e albis, e montagnis lontanis …

Rievocando quell’esperienza, il grande incisore Mario Micossi scrisse: “In questo piccolo mondo chiuso e completo, in sé, autosufficiente come era nei suoi limiti la civiltà contadina, il poeta Pier Paolo Pasolini aveva potuto ritrovare la serenità, aveva potuto ascoltare voci di dentro in quegli anni terribili e in quelli animatissimi e scatenati del dopoguerra. Aveva potuto sperimentare lo spirito di solidarietà che animava la piccola comunità e ascoltare, attentissimo, i suoni dolci latini e protoromanzi del friulano di là da l’aga“.

Mario Micossi (1926-2005), friulano di Artegna, pittore e grande maestro dell’incisione all’acquaforte/acquatinta, per quarantacinque anni collaboratore grafico del settimanale “The New Yorker” e autore di opere collezionate dai principali musei del mondo – dall’Albertina di Vienna al Fogg Museum at Harvard University -, ha raggiunto uno dei picchi della sua creatività dando forme e colori ai versi friulani di Pier Paolo Pasolini.

Per info: Biblioteca Giorgio Bassani, via Grosoli 42, Barco – Ferrara, info.bassani@comune.fe.it, tel. 0532 797414.

