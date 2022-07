Impollinatori, corso di perfezionamento in entomologia dedicato a ditteri sirfidi

Entro lunedì 4 luglio 2022 le iscrizioni alle lezioni in programma dal 26 al 30 settembre 2022

FERRARA – Il Museo di Storia Naturale di Ferrara sta organizzando la decima edizione del suo corso di perfezionamento in entomologia dedicato ai ditteri sirfidi. Queste piccole e coloratissime mosche, ottime impollinatrici, sono conosciute da decenni come campionesse di mimetismo batesiano e come agenti di lotta biologica per il contrasto ai parassiti delle colture orticole. In tempi più recenti si è affermato il loro ruolo come bioindicatori, in grado di farci valutare lo stato di conservazione degli ecosistemi terrestri e d’acqua dolce e fornendoci indicazioni per il miglioramento ambientale.

La tassonomia è una scienza indispensabile per la conoscenza della biodiversità ma attraversa una grande crisi a livello globale, per cui è indispensabile organizzare eventi di formazione per avere nuovi esperti che studieranno la biodiversità del futuro. I corsi del Museo vengono organizzati nell’ambito di CETAF – Consortium of European Taxonomy Facility e DEST – Distribute European School of Taxonomy e sono frequentati da ricercatori provenienti da ogni parte del mondo. Quest’anno il corso si svolgerà in collaborazione con il Sistema Museale dell’Ateneo di Ferrara (corso Ercole d’Este 32) e con il patrocinio del Comune di Mirandola e del CEAS la Raganella (MO) che ospiteranno le esercitazioni pratiche sul campo. Il corso si terrà dal 26 al 30 settembre 2022 e le domande di iscrizione vanno presentate entro il 4 luglio 2022, utilizzando il form raggiungibile dalla pagina https://bit.ly/3Ok6ire.

Per info: Museo di storia naturale di Ferrara, ricercatrice Carla Corazza ricercatrice, largo Florestano Vancini 2, 44121 Ferrara (FE), Tel. 0532 203381/206297, fax 0532.210508, e-mail c.corazza@comune.fe.it, sito web https://storianaturale.comune.fe.it