Immatricolazioni all’Università di Parma, partito il conto alla rovescia: il 15 luglio “Click Day” per i corsi ad accesso cronologico

Diverse fasce orarie. Il 16 luglio apertura immatricolazioni per i corsi a libero accesso. È consigliato registrarsi prima al sistema informativo universitario

PARMA – Il conto alla rovescia è ormai partito: da martedì 15 luglio si aprono le immatricolazioni 2025-2026 all’Università di Parma, come sempre on line.

Nel complesso i corsi sono 108, in tutti gli ambiti didattici e di ricerca:

50 corsi di laurea (LT), di cui 4 a orientamento professionale – 3 anni

7 corsi di laurea magistrale a ciclo unico (LMCU) – 5 o 6 anni

51 corsi di laurea magistrale (LM) – 2 anni

Il 15 luglio, con diverse fasce orarie, è il Click Day per i corsi ad accesso cronologico con valorizzazione del merito (corsi a numero programmato locale con selezione in base all’ordine cronologico di prenotazione con valorizzazione del merito attraverso il voto di maturità).

Queste le fasce:

Scienze dell’educazione e dei processi formativi (LT), dalle 9

Biotecnologie (LT), dalle 10

Chimica (LT), dalle 11

Scienze animali (LT), dalle 11

Biologia (LT), dalle 12

Costruzioni Infrastrutture e Territorio (LT a orientamento professionale), dalle 13

Scienze e Tecnologie alimentari (LT), dalle 13

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LMCU), dalle 14

Design sostenibile per il sistema alimentare (LT), dalle 14

Qualità e approvvigionamento di materie prime per l’agro-alimentare (LT a orientamento professionale), dalle 14

Scienze motorie, sport e salute (LT), dalle 15

Farmacia (LMCU), dalle 16

Tecnologie e gestione dell’impresa casearia (LT a orientamento professionale), dalle 16

Economia e Management (LT), dalle 17

Il 16 luglio alle 12 si apriranno invece le immatricolazioni per i corsi a libero accesso.

La procedura per effettuare sia la prenotazione del posto sia l’immatricolazione è interamente online e dev’essere preceduta dalla registrazione al sistema informativo universitario: è bene effettuare la registrazione il prima possibile, per ottenere già le proprie credenziali individuali. Per accedere alla procedura di registrazione è sufficiente andare sul sito web di Ateneo alla pagina di registrazione https://www.unipr.it/registrazione e seguire le istruzioni.

Per ragioni legate al possibile congestionamento del sistema, si sconsiglia di effettuare la registrazione il 15 luglio. È bene registrarsi prima (è possibile farlo già da ora) per poter così procedere speditamente il 15 alla prenotazione del posto.

LE NOVITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA

Tra le novità del 2025-2026 l’avvio dei corsi che si inseriscono in EDUNEXT, progetto nazionale per l’innovazione e l’inclusione della formazione, che integra la didattica tradizionale con la didattica digitale offrendo maggiori opportunità a una platea più vasta.

I corsi EDUNEXT sono 2 dei 5 nuovi proposti dall’Ateneo per il 2025-2026: il corso triennale in “Global Studies for Sustainable Local and International Development and Cooperation”, il primo triennale dell’Ateneo in lingua inglese, erogato in modalità blended, e il corso magistrale in “Innovazione Organizzativa, Digitale e Amministrativa della P.A.” (in modalità prevalentemente a distanza). Tre le altre novità, tutte in ambito magistrale: “Storia, Critica e Linguaggi delle Arti e dello Spettacolo”; “Advanced Molecular Sciences for Health Products” (in lingua inglese e in modalità blended); “Data Science for Management” (in lingua inglese).

CORSI MAGISTRALI: NUOVA PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Per i corsi magistrali a libero accesso c’è una nuova procedura di iscrizione, illustrata in dettaglio sul sito web di Ateneo nelle pagine dedicate (link https://www.unipr.it/node/108045). Come primo passaggio occorre presentare domanda di valutazione dei requisiti, e se dalla valutazione si ottiene una idoneità si può procedere con l’immatricolazione o con la pre-iscrizione. Una volta ottenuta l’idoneità, per la maggior parte dei corsi l’immatricolazione o la pre-iscrizione deve essere effettuata dal 16 luglio (ore 12) al 19 dicembre (ore 12), ma alcuni corsi possono avere scadenze diverse (quindi si consiglia di verificare la scadenza sui siti dei singoli corsi dal link https://corsi.unipr.it/siti-magistrali).

INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO

Web

Tutte le informazioni sulla nuova offerta formativa sono costantemente aggiornate sul sito web dell’Università www.unipr.it e sul sito dedicato ai corsi di studio https://corsi.unipr.it/scegli-il-tuo-corso. Il Manifesto degli Studi a.a. 2025-2026 (link https://www.unipr.it/manifesto-degli-studi) riporta le informazioni su corsi di studio, scadenze, modalità di immatricolazione, procedure, tasse e altre indicazioni amministrative per il prossimo anno accademico. La pagina dedicata alle iscrizioni guida passo passo per tutta la procedura e illustra le modalità a seconda delle varie tipologie di corso.

Per chi vuole chiarirsi le idee in vista delle immatricolazioni è stata realizzata anche la nuova pagina web Hai dei dubbi? Unipr è qui per te (https://www.unipr.it/node/108917), una sorta di guida online con info, contatti, riferimenti e opportunità a disposizione.

ParmaUniverCity Info Point – Speciale matricole

Per tutte le info è aperto il ParmaUniverCity Info Point, il punto di informazione e accoglienza dell’Ateneo nel sottopasso del Ponte romano, dal 1° luglio nella versione “Speciale matricole”. È aperto con orario continuato dalle 9 alle 17, senza necessità di appuntamento. Oltre a poter parlare con operatori e operatrici per informazioni dirette (info amministrative, didattica, organizzazione, ecc.), al ParmaUniverCity Info Point si possono ritirare guide e dépliant cartacei sull’Ateneo, sui corsi di studio e sui servizi offerti dall’Università e dalla città. Il servizio è realizzato in collaborazione con l’Informagiovani del Comune di Parma ed Er.Go – Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori.

Servizio Orientamento

Per colloqui di orientamento focalizzati alla scelta del corso di laurea è sempre a disposizione di studentesse e studenti e delle famiglie, su appuntamento, la UO Orientamento e Job Placement dell’Ateneo, Servizio Orientamento, e-mail orienta@unipr.it