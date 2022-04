Il wine manager Lorenzo Tersi sale al 57° posto tra le personalità più autorevoli nel mondo del vino

VERONA – Per la quarta volta consecutiva il wine manager Lorenzo Tersi è tra le 100 personalità più influenti nel mondo del vino. L’attestazione arriva dalla rivista specializzata “Cronache di Gusto” che annualmente in occasione di Vinitaly a Verona, la più importante fiera del settore, presenta il report sulle autorevoli personalità e gli opinion leader del settore.

Una speciale classifica, caratterizzata in questa edizione da un cospicuo turn over di personalità (oltre il 40% new entry), che vede consolidare il range di Lorenzo Tersi che guadagna 35 posizioni arrivando al 57esimo posto in classifica. Fondatore della società di consulenza LT Wine & Food Advisory, da circa 25 anni affianca produttori vitivinicoli, cantine e aziende agroalimentari nelle loro scelte strategiche, curando importanti operazioni finanziarie di M&A (acquisizioni o fusioni).

“Nell’epoca della finanza d’impresa emergono gli specialisti – si legge nella motivazione della rivista -. Tersi, alla guida di LT Wine & Food Advisory, è il consulente di punta del vino: ha realizzato operazioni di M&A e ha previsto l’arrivo degli investimenti finanziari nel business vitivinicolo. È membro del cda di Masi ed è consulente dei Consorzi del Chianti, di Bolgheri e del Morellino di Scansano. ‘C’è una liquidità enorme in cerca di opportunità – commenta – ma l’offerta di cantine non è adeguata. Tuttavia nel biennio 2022/23 si realizzeranno numerose operazioni di M&A’. Visionario”.

Lorenzo Tersi è strategy&marketing coordinator per il Consorzio Vino Chianti dal 2009 e Consulente strategico per Veronafiere Vinitaly. Ha prestando la sua professionalità nel mondo del vino a supporto, tra gli altri, del Consorzio Bolgheri e Bolgheri Sassicaia, Consorzio Morellino di Scansano. Ha concluso operazioni di M&A con primari player italiani del settore, inoltre è consigliere di amministrazione indipendente di Masi Agricola e Presidente della Venturini Baldini. Tersi ha un ruolo molto attivo anche in Romagna: è consigliere di Cesena Fiera, ente che organizza Macfrut la fiera internazionale dell’ortofrutta, e ha la delega al Forum dell’economia della Romagna (Fattore R).