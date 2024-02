Il sindaco Claudio Poletti incontra il vicepresidente della Camera Sergio Costa e Sabrina Pignedoli

FINALE EMILIA (MO) – Nella mattinata di giovedì 15 febbraio il sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti incontrerà il vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa e l’europarlamentare Sabrina Pignedoli, entrambi esponenti del Movimento 5 Stelle che, di ritorno da un convegno sui reati ambientali in programma a Ferrara nella serata precedente, saranno di passaggio nel comune modenese per incontrare i propri sostenitori.

Particolarmente attenti alle problematiche ambientali, Sergio Costa (già ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare nei governi Conte I e II e in prima linea, come Comandante regionale dei Carabinieri Forestali della Campania, nella battaglia sulla Terra dei Fuochi) e Sabrina Pignedoli (autrice del libro “Operazione Aemilia: come una cosca di ‘Ndrangheta si è insediata al Nord” e, nel corso della precedente legislatura, consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere), verranno aggiornati dal sindaco sulla situazione della discarica di Finale Emilia, dopo l’ultimo rinvio all’11 giugno delle udienze del procedimento penale che vede imputati i gestori dell’impianto e il ricorso al TAR presentato dal Comune, il cui esame è atteso per il prossimo 5 giugno.