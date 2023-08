Il sacrificio di Mario, Luigi e Adelio: il 16 agosto la cerimonia commemorativa per il 79° anniversario dei Tre Martiri

RIMINI – È prevista per il pomeriggio di mercoledì – 16 agosto – la cerimonia commemorativa per il 79° anniversario del sacrificio dei Tre Martiri: Mario Capelli, Luigi Nicolò, Adelio Pagliarani, trucidati il 16 agosto 1944 dai nazi-fascisti.

La cerimonia, nel corso della quale verranno deposte corone di alloro in via Ducale e nella piazza a Loro dedicata, avrà inizio alle ore 17 con partenza da via Tiberio (nei pressi dell’omonimo parcheggio). Un momento significativo a cui parteciperà anche la “Banda Città di Rimini”.

Il programma delle iniziative poi proseguirà nella Corte degli Agostiniani, in via Cairoli dove alle ore 21 si svolgerà la premiazione per l’XII edizione del Premio “Vincenzo Mascia”. Il premio, intitolato alla memoria di Vincenzo Mascia, ex Presidente ANPI e figura di rilievo per la storia politica e culturale riminese.

Successivamente, alle ore 21.30 si svolgerà lo spettacolo in ricordo dei Tre Martiri “Pane, lavoro e pace. I Gruppi di Difesa della Donna tra Resistenza ed emancipazione”, con Donatella Allegro e Irene Guadagnini, regia di Donatella Allegro, ricerche a cura di Eloisa Betti (Archivio Udi Bologna).

Gli eventi, che in caso di maltempo si svolgeranno nel Teatro degli Atti, sono organizzati dall’Anpi sezione di Rimini con ingresso libero.