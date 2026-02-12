Il punto sulle uscite del settore giovanile biancorosso

Bene Under 14 ed Under 15, prima sconfitta nella seconda fase per l’Under 19 contro Cividale

REGGIO EMILIA – Arriva la prima sconfitta nella seconda fase di campionato per l’Under 19 Eccellenza di coach Rossetti, che ieri sera al PalaBigi ha ceduto 81-89 contro la MEP United Eagles Cividale al termine di una gara combattuta. Dopo un buon avvio (18-10 al 10′), Reggio subisce il rientro degli ospiti già nel secondo quarto e resta in partita fino all’ultimo periodo, prima dell’allungo decisivo di Cividale negli ultimi dieci minuti. In doppia cifra Abreu (20 punti), Selva (16), Manfredotti L. (12), Deme (12) e Manfredotti A. (10). Per i friulani spiccano Ignjatovic (21) e Pozzecco (16). Per i biancorossi si tratta del primo stop nella seconda fase.

Adesso lo sguardo sarà rivolto alla sfida dei quarti di finale di IBSA Next Gen Cup: i biancorossi scenderanno in campo giovedì 19 febbraio alle 13.30 contro la Reyer Venezia al Pala Sermig di Torino.

Successo interno per l’Under 15 Eccellenza, che domenica scorsa ha superato Reggiosolaris Academy Faenza 109-94 al termine di una sfida ad alto punteggio. Nonostante il primo quarto dominato (30-15), i biancorossi subiscono il ritorno degli ospiti tra secondo e terzo periodo, prima di piazzare l’allungo decisivo negli ultimi dieci minuti (38-28 il parziale del quarto conclusivo). Top scorer Ogie con 28 punti, ben supportato da Mambriani e Giudici, entrambi a quota 19, e Manzini con 10. Domani alle 18:30 i ragazzi di Menozzi torneranno in campo per la seconda giornata del “Girone Alto” in casa di International Basket Imola.

Netta affermazione anche per l’Under 14 Gold della Pallacanestro Reggiana Academy, che batte Magik Basket Parma 98-63. L’avvio di gara è equilibrato e successivamente i ragazzi di coach Bertolini prendono il largo (28-12 il secondo periodo) e controllano con autorità il resto del match. In doppia cifra Rossetti (15), Tartari (14), Camerzan (13), Cancellieri (10) e Galaverna (10).

Alle 19:15 di domani il derby cittadino contro RE Basket 2000.

Nel prossimo fine settimana tornerà in campo anche l’Under 17 Eccellenza guidata da Giordano Consolini, che scenderà in campo sabato alle 19.00 in trasferta contro la BSL San Lazzaro. Scalda i motori anche l’Under 13 Gold di coach Iemmi che sempre sabato, ma alle 17.45, ospiterà Riva del Po.