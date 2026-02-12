Il punto sulle uscite del settore giovanile biancorosso

Bene Under 14 ed Under 15, prima sconfitta nella seconda fase per l’Under 19 contro Cividale
REGGIO EMILIA – Arriva la prima sconfitta nella seconda fase di campionato per l’Under 19 Eccellenza di coach Rossetti, che ieri sera al PalaBigi ha ceduto 81-89 contro la MEP United Eagles Cividale al termine di una gara combattuta. Dopo un buon avvio (18-10 al 10′), Reggio subisce il rientro degli ospiti già nel secondo quarto e resta in partita fino all’ultimo periodo, prima dell’allungo decisivo di Cividale negli ultimi dieci minuti. In doppia cifra Abreu (20 punti), Selva (16), Manfredotti L. (12), Deme (12) e Manfredotti A. (10). Per i friulani spiccano Ignjatovic (21) e Pozzecco (16). Per i biancorossi si tratta del primo stop nella seconda fase.
UNA Hotels Reggio Emilia – MEP United Eagles Cividale 81-89
(18-10; 14-21; 25-23; 24-35)
UNA Hotels Reggio Emilia: Mainini 2, Selva 16, Carboni 2, Hadzhyiev 2, Manfredotti A. 10, Manfredotti L. 12, Emokhare 1, Borzacca ne, Abreu 20, Samb, Frashni 4, Deme 12. All. Rossetti
MEP United Eagles Cividale: Ndiaye ne, Calò 12, Pozzecco 16, Pittioni, Devetta 15, Natali 10, Adebajo, Brizzi, Ignjatovic 21, Sarr 15. All. Corpacci
UNDER 15 ECCELLENZA
UNA Hotels Reggio Emilia – Reggiosolaris Academy Faenza (109-94)
(30-15; 23-29; 18-22; 38-28)
UNA Hotels Reggio Emilia: Mambriani 19, Bendinelli 4, Ferri 2, Hernandez 5, Verona 2, Morini 2, Beltrami 5, Manzini 10, Giudici 19, Zangrandi 9, Bizzarri 4, Ogie 28. All. Menozzi
Reggiosolaris Academy Faenza: Cimatti 16, Trevisan 12, Sicilia, Collamati, Stamati 27, Tacconelli 2, Badiali 2, Placci 5, Cattani 2, Mazzoni 11, Battistini 17. All. Borelli
UNDER 14 GOLD
Pallacanestro Reggiana Academy – Magik Basket Parma 98-63
(24-20; 28-12; 22-17; 24-20)
Pall. Reggiana Academy: Rossetti 15, Cancellieri 10, Sirotti E. 5, Rocchi 4, Botti 6, Galaverna 10, Pugi 8, Tartari 14, Salsi 3, Zampogna 4, Superti 6, Camerzan 13. All. Bertolini.
Magik Basket Parma: Bell 12, Coli 2, Saccani, Musi, Frattallone 24, Domingo 2, De Antoni 15, Melchiori 1, Pipitone, Manuto 8, Ferragina 5. All. Bastoni.