Il principe Mezzanotte di Alessandro Serra all’Arena del Sole – 21, 22,28 e 29 marzo

BOLOGNA – Teatro Arena del Sole

Via Indipendenza 44, Bologna

21, 22, 28 e 29 marzo, ore 16.30

Il principe Mezzanotte

di Alessandro Serra

con Alice Bossi, Andrea Castellano, Marco Vergati

regia, scene, luci, suoni, costumi Alessandro Serra

produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

coproduzione Compagnia Teatropersona

progetto site-specific

tout public dai 5 anni

durata 1 h

Dopo il successo internazionale de La Tempesta e Tragùdia, prosegue la collaborazione fra Alessandro Serra e Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale con Il principe Mezzanotte, la prima regia per l’infanzia di Serra che ha debuttato nel 2008.

Dopo la data modenese del 15 marzo al Teatro delle Passioni, la produzione ERT, in coproduzione con Compagnia Teatropersona, va in scena il 21, 22, 28 e 29 marzo presso l’Ex chiesa di San Giuseppe in Galliera, lo spazio del Teatro Arena del Sole che affaccia sulla Piazza San Giuseppe, aperto appositamente per l’occasione con uno speciale allestimento previsto da questo storico spettacolo.

La pièce è stata finalista al Premio Scenario Infanzia 2008 e premiato dall’Osservatorio critico degli studenti «per la scenografia efficace e piena di inventiva, l’originalità del testo e la capacità di coinvolgimento del pubblico».

Il principe Mezzanotte è vittima di una maledizione: quando incontrerà il vero amore sarà destinato a trasformarsi in un essere mostruoso. Per sottrarsi a questo destino decide di non innamorarsi mai, si rinchiude in un maniero e vive da solo, triste e malinconico. Un carosello di personaggi buffi e grotteschi abita il mondo di questa fiaba delicata e romantica, pubblicata nel 2010 da Edizione Corsare e portata in scena con stile noir, ironico e poetico.

Lo spettacolo coinvolge direttamente il pubblico con il suo dispositivo scenico: il castello in cui si è rinchiuso il Principe è una sorta di “stanza magica” dove i bambini e gli adulti possono entrare passando attraverso un comò. Il Principe accoglie gli spettatori in un’altra dimensione, una struttura che richiama l’atmosfera elegante di un romantico tendone da circo.

«Buonasera! Siete pronti ad ascoltare la storia del principe Mezzanotte? – si legge nelle note di Alessandro Serra – Dovrete essere molto coraggiosi perché è una storia misteriosa, e divertente e buffa, ma anche un po’ paurosa. C’è una volta un principe, dico c’è perché mica è morto poveretto, insomma c’è una volta un principe di nome Mezzanotte, nato a mezzanotte e perdutamente innamorato del buio e delle stelle. Perché senza il buio le stelle non si vedono, giusto? Tutti pensano che la notte protegga e nasconda fantasmi, lupi e streghe e che la luce del giorno, invece, renda il mondo splendido e sereno. Eppure è proprio di notte che prendono vita i sogni. Ma anche i sogni più belli posso trasformarsi in incubi, come accadde al nostro povero principe, costretto a nascondersi in questo magico comò per sfuggire alla maledizione della terribile strega Valeriana. La strega infatti si era talmente innamorata del nostro pallido principe che quando lui la respinse gli lanciò la maledizione: il giorno in cui il principe si fosse innamorato si sarebbe trasformato in un essere mostruoso. Paura eh?

Da allora Mezzanotte, rimpicciolito con tutto il suo castello e i suoi servitori vive triste e solitario, in attesa che qualcuno sciolga la maledizione. Ma che succede? Qualcuno è entrato nel castello? C’è un gran trambusto, inseguimenti, porte che sbattono, luci che vanno e vengono, a quanto pare la storia sta per avere inizio. Non ci resta che entrare se vogliamo sapere come andrà a finire, sì, proprio attraverso un comò, ve l’ho detto che è magico, non temete, il principe è molto ospitale, un vero gentiluomo, entrate, entrate, su, sembra che non siate mai entrati in un comò…».

Tournée 2025/2026

15 marzo 2026, Teatro delle Passioni – Modena

21, 22, 28 e 29 marzo 2026, Ex chiesa di San Giuseppe in Galliera, Teatro Arena del Sole – Bologna

9 – 11 aprile 2026, Teatro Due – Parma

Alessandro Serra è regista, autore, scenografo e light designer.

Il suo lavoro con la Compagnia Teatropersona, che ha fondato nel 1999, ha ricevuto numerosi riconoscimenti: tra questi, per Macbettu nel 2017 il premio Ubu come miglior spettacolo, il Grand Prix “Golden Laurel Wreath Award” come miglior regista (MESS Festival – Sarajevo), il Premio ANCT | Associazione Nazionale dei Critici di Teatro e, nel 2019, Le Maschere del Teatro Italiano come Miglior Scenografo e Miglior spettacolo. Nel 2019 a Serra è stato assegnato il Premio Hystrio alla regia e nel 2025 il Premio Ubu 2025 per il Miglior Disegno Luci (ex aequo con Giulia Pastore) con Tragùdia.

Laureato in Arti e Scienze dello spettacolo con una tesi sulla drammaturgia dell’immagine, si è formato partendo dallo studio delle azioni fisiche e dei canti vibratori nel solco della tradizione di Grotowski, avvicinandosi in seguito ai principi della biomeccanica di Mejerchol’d e allo studio del movimento di Decroux. Fondamentale nel suo percorso l’incontro con Lebreton e il metodo del Teatro Corporeo.

Tra le creazioni, presentate in molti paesi europei, oltre che in Asia, Sud America, Russia e Regno Unito: Tragùdia (2024) e La tempesta (2022), entrambe coproduzioni ERT, Il giardino dei ciliegi, che ha debuttato alla Biennale Teatro di Venezia nel 2019 e nel 2021 ha rappresentato il Teatro italiano al Chekhov International Theatre Festival di Mosca, Il Grande Viaggio (2013, Premio del Pubblico al FIT Festival di Lugano), Aure (2011), Trattato dei manichini (2009, Premio ETI Nuove Creatività e Premio Lia Lapini di scrittura di scena), Il principe Mezzanotte (2009, Premio dell’Osservatorio critico degli studenti al Premio Scenario Infanzia), Beckett Box (2006, Premio europeo Beckett & Puppet), Theresienstadt (2005), Cechov non ha dimenticato (2003), Nella città di K (2000).

Nel 2022 pubblica La tempesta. Dal testo alla scrittura di scena di William Shakespeare (Luca Sossella editore, 2022), una nuova traduzione curata da Alessandro Serra e Donata Feroldi, con interventi del regista, della traduttrice, dello scrittore Antonio Moresco e del critico teatrale Alessandro Toppi.

Il principe Mezzanotte

di Alessandro Serra

con Alice Bossi, Andrea Castellano, Marco Vergati

regia, scene, luci, suoni, costumi Alessandro Serra

realizzazione ombre Chiara Carlorosi

tecnico di scena Francesco Peruzzi

produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

coproduzione Compagnia Teatropersona

Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44

Prezzi dei biglietti: da 10 € a 15 € esclusa la prevendita

Biglietteria: dal martedì al sabato dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 19.00

Tel. 051 2910910 – biglietteria@arenadelsole.it | bologna.emiliaromagnateatro.com