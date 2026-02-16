“Il presidente”, Filippo Nigro – Fabrizio Arcuri – Davide Carnevali il 21 e 22 febbraio a Bologna

con Filippo Nigro diretto da Fabrizio Arcuri

A Teatri di Vita, Bologna, 21-22 febbraio

Si presenta con una confessione, ma non cerca un’assoluzione: del resto, è un politico, anzi un ex presidente, e se ha trovato un’ennesima platea di potenziali elettori da convincere… Un grande appuntamento con il teatro che coinvolge e fa discutere: “Il Presidente”, con Filippo Nigro diretto da Fabrizio Arcuri, che interpreta il testo di Davide Carnevali. L’appuntamento con lo spettacolo, prodotto da CSS Teatro Stabiole di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, è a Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it): sabato 21 febbraio alle ore 20 e domenica 22 febbraio alle ore 17.

“Il Presidente” è presentato nell’ambito della stagione del Centro di Produzione Teatrale Teatri di Vita “Nutrimenti di stagione”, realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna | Settore Cultura e Creatività.

Il Presidente

testo Davide Carnevali

regia Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro

interpreti Filippo Nigro

scenografia Luigina Tusini

si ringrazia per gli abiti Pignatelli

si ringraziano Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio / ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, Carrozzerie | n.o.t di Roma

produzione CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia

Confessione di un ex presidente, scritto nel 2012 e appositamente riadattato dall’autore Davide Carnevali per questo nuovo allestimento, esplora il tema del potere e delle sue implicazioni morali e personali. La trama ruota attorno a un ex presidente che, dopo aver lasciato il suo incarico, si trova a riflettere sulla sua vita, le sue scelte e le conseguenze delle sue azioni: durante una convention il protagonista dà sfogo a una confessione che poco a poco svela la politica come manipolazione, alterazione della realtà, manovra di distrazione, mentre tira fuori le incongruenze e le dinamiche del suo ambiente. Il testo invita il pubblico, che non sa fino a che punto stia fingendo o dica la verità, a riflettere sulla natura del potere, sulla fragilità dell’essere umano e sulle complessità del ruolo di un leader. La scrittura è caratterizzata da un linguaggio incisivo e da una forte carica emotiva, rendendo l’opera coinvolgente e per certi aspetti irriverente. Il Presidente costituisce la seconda tappa di un percorso di ricerca teatrale di dialogo con il pubblico, avviato da Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro con Every Brilliant Thing (Le cose per cui vale la pena vivere) di Duncan Macmillan.

Davide Carnevali è artista associato presso il Piccolo Teatro di Milano. Ha scritto numerosi testi, rappresentati e premiati a livello internazionale, tra cui Variazioni sul modello di Kraepelin, Ritratto di donna araba che guarda il mare,Maleducazione transiberiana. Nel 2018 gli è stato conferito il “Premio Hystrio alla Drammaturgia”.

Fabrizio Arcuri ha lavorato come regista assistente di Luca Ronconi, e ha fondato e diretto la compagnia Accademia degli Artefatti (più volte ospite a Teatri di Vita). Ha ricevuto, tra l’altro, il Premio Ubu 2007, il Premio della Critica 2010 e il Premio Hystrio 2011. Come direttore artistico ha diretto, tra l’altro il festival Short Theatre di Roma, il Teatro della Tosse di Genova e il CSS di Udine, e inoltre il progetto La Festa di Roma per il Capodanno dal 2017 al 2020.

Filippo Nigro è uno dei volti più emblematici del cinema italiano, dove si afferma nel 2001 con La finestra di fronte di Ferzan Ozpetek, aggiudicandosi la candidatura ai Nastri d’argento il Globo d’Oro della Stampa estera. Oltre a numerose apparizioni cinematografiche (Amore che vieni amore che vai, Diverso da chi?, ACAB, La dea fortuna, La caccia, ecc…) e televisive (La dottoressa Giò, R.I.S., Suburra, Tutto chiede salvezza, ecc…) con diversi registi, da Ozpetek a Rovere a Sollima, è impegnato in teatro in spettacoli diretti in particolare da Arcuri.