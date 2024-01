Il Pregiudizio spiegato a nonno Petrushka dal 9 al 14 gennaio al Teatro Arena del Sole di Bologna

BOLOGNA – Dal 9 al 14 gennaio debutta al Teatro Arena del Sole di Bologna Il Pregiudizio spiegato a nonno Petrushka di Paolo Billi, per il consueto appuntamento con la Compagnia del Pratello, nell’ambito di “A porte aperte”, una nuova sezione della Stagione 23-24, dedicata all’ospitalità di realtà locali impegnate in percorsi creativi sul territorio con un’attenzione all’educazione e al sociale.

Dopo un primo studio presentato nel giugno 2023 all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni di Bologna, lo spettacolo va in scena ora nella sua versione definitiva: un ironico e crudo divertissement sui pregiudizi piccoli e grandi della vita quotidiana.

La drammaturgia si avvale di tante scritture composte da minori in carico ai Servizi della Giustizia Minorile e da studenti di Istituti Superiori, che hanno lavorato sull’uso dei luoghi comuni, sui modi di dire e proverbi, che si fossilizzano nell’opinione comune e si trasformano in convinzioni senza riscontri, a priori. Lo spettacolo affronta come il pregiudizio si radichi quando ci si astiene dall’esercizio del pensiero, quando è comodo, quando serve a semplificare e organizzare la realtà in cui si vive. I possibili antidoti alla pratica del pregiudizio sono allora il paradosso e il mettersi in gioco.

La messa in scena vede una compagnia di guitti, composta per l’occasione da ragazzi in carico alla Giustizia Minorile e da giovani attori, animare la baracca del “Teatrino dei Pregiudizi”, rappresentando un pastiche sui ritmi delle travolgenti e dissonanti musiche di Igor’ Stravinskij, tratte da celebri balletti. Il capocomico scandisce il susseguirsi di continui cambi di scena, in cui sono protagonisti marionette umane, figure di ballerine, fantocci di cattivi ragazzi.

Il Teatro del Pratello (già associazione Bloom Culture Teatri) è una cooperativa sociale che dal 1998, con la direzione di Paolo Billi, opera con progetti teatrali presso l’Istituto Penale Minorile di Bologna, con i Servizi della giustizia Minorile e in altri contesti di conflittualità̀ e fragilità̀ sociale, tra i quali la Casa Circondariale di Bologna, dove lavora alla Sezione Femminile, e l’Istituto Penale Minorile di Pontremoli (MS). Cura progetti di promozione della legalità rivolti alle Scuole Superiori e progetti di teatro civile che coinvolgono attivamente la cittadinanza, tra i quali il progetto VOCI, che da dieci anni presenta uno spettacolo per il 25 aprile.

Dal 2016 il Teatro del Pratello ha la propria sede al PraT Teatri Comunità, negli storici locali dell’ex Pavese di Via del Pratello 53.

È tra i soci fondatori del Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna e dell’Associazione Nazionale Teatri e Giustizia Minorile.

Le attività teatrali con i ragazzi dei servizi di giustizia rientrano nel programma che il Teatro del Pratello realizza in convenzione con il Comune di Bologna e sono sostenute dal Centro Giustizia Minorile Emilia Romagna e Marche, Regione Emilia Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.

Il Pregiudizio spiegato a nonno Petrushka

con la Compagnia del Pratello/Ufficio Servizio Sociale Minorenni

Areesha, Ahmed, Eleonora, Elisabetta, Jacopo, Mosaab, Youssef

e Edoardo Chiartelli, Alessandra Lauriola, Agnese Negrelli, Matilde Savorosi

regia e drammaturgia Paolo Billi

aiuto regia Elvio Pereira De Assunçao

assistenza regia Maddalena Pasini

scene di Irene Ferrari e Giulio Magnetto realizzate con i ragazzi dell’IPM di Bologna e della Comunità Pubblica per Minori

tecnici Antonio Bianco, Viviana Venga

organizzazione Amaranta Capelli

foto di Veronica Billi

tirocini Francesca Plasmati

Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44 – Bologna

Prezzi dei biglietti dello spettacolo: da 7 € a 15 € esclusa prevendita

Biglietteria: dal martedì al sabato dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 19.00

Tel. 051 2910910 – biglietteria@arenadelsole.it | bologna.emiliaromagnateatro.com

Teatro Arena del Sole – Bologna

Via dell’Indipendenza, 44

dal 9 al 14 gennaio 2024

Sala Thierry Salmon

martedì ore 19.00 | mercoledì ore 21.30 | giovedì e venerdì ore 19.00 ǀ sabato ore 21.30

domenica ore 18.00

