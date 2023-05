Il mese delle finali: quattro squadre del vivaio rossoblu in lotta per gli Scudetti di categoria

SCANDIANO (RE) – Quattro squadre si sono qualificate per le Finali nazionali giovanili, confermandosi dopo un anno, visto che nel 2022 le stesse categorie raggiunsero le fasi finali. Tre squadre, Under 13, Under 15 e Under 19 hanno vinto il loro campionato di categoria della Zona 3 (Emilia romagna/Marche), mentre la squadra Under 23 è una delle sette squadre iscritte e parteciperà direttamente alle fasi finali. Tre percorsi sostanzialmente simili perché tutte e tre le squadre sono risultate imbattute nei loro gironi. L’Under 13 di Catia Ferretti ed Adriano Vaccari ha vinto il campionato con 12 vittorie e 36 punti complessivi, l’Under 15 di Nicolò Busani 15 vittorie ed un pareggio per un totale di 46 punti e l’Under 19 7 vittorie ed un pareggio per 22 punti. Per l’Under 19 di Adriano Vaccari è una conferma dopo il terzo posto ed il bronzo della scorsa stagione, nelle finali organizzate da Scandiano a Giugno 2022.

Le finali inizieranno già giovedì e domenica prossimi con le finali Under 15 al PalaSomaschini di Seregno (MB). I rossoblu cercheranno di entrare tra le prime tre posizioni in classifica del girone per arrivare a giocarsi lo Scudetto. Giovedì ore 12 contro Valdagno, alle 18 contro Agrate, mentre venerdì alle 10:30 contro Forte dei Marmi ed infine alle 16:30 contro Roller Bassano. Per la squadra Under 13, le finali si giocheranno alla Pista Armeni di Follonica dal 1° al 4 giugno. Esordio giovedì 1° giugno contro l’Azzurra Novara, venerdì alle 12 contro i padroni di casa del Follonica, alle 21 la terza gara ed alle 10:30 di sabato 3 giugno contro il Giovinazzo. Al PalaLido di Valdagno, dall’8 all’11 giugno, Under 19 dovrà difendere il terzo posto della scorsa stagione. Prima gara alle 12 di giovedì tra Scandiano e Breganze, 2° un anno fa, alle 18 contro Giovinazzo, e venerdì alle 10:30 contro Forte dei Marmi e alle 16:30 contro Bassano. L’Under 23 chiuderà il ricco menù giovanile del prossimo giugno: Esordio a Giovinazzo contro il Viareggio il 15 giugno alle 13:30 ed alle 19:15 contro Sarzana. Venerdì 16 giugno il derby contro Correggio alle ore 10, ed alle ore 21 il secondo derby contro Mirandola, mentre il sabato contro Giovinazzo (ore 17:30) e domenica alle 9 contro Bassano. Nel pomeriggio le finali con le migliori quattro classificate.

Convocati Under 13: Paolo Albicini, Mattia Dardanelli, Francesco D’Erchia, Valentini Depietri, Federico Onfiani, Pietro Ruggi, Davide Valentini, Elia Valentini, Niccolò Valentini, Simone Vivi – Allenatori: Catia Ferretti e Adriano Vaccari

Convocati Under 15: Samuele Barbieri, Riccardo Busani, Rebecca Depietri, Mattia Francia, Jacopo Gilioli, Stephan Montanari, Tommaso Montecroci, Sara Moufid, Carlalberto Ranati – Allenatore: Nicolò Busani

Convocati Under 19: Matteo Bonettini, Gioele Ganassi, Christian Rinaldi, Andrea Stefani, Alessandro Uva, Diego Vaccari, Mattia Vaccari, Iacopo Vivi – Allenatore: Adriano Vaccari

Convocati Under 23: Lorenzo Barbieri, Matteo Bonettini, Nicolò Busani, Filippo Dimone, Gioele Ganassi, Andrea Stefani, Alessandro Uva, Diego Vaccari, Mattia Vaccari, Matteo Vecchi, Iacopo Vivi – Allenatore Alessandro Cupisti

Il calendario delle gare

Finali Nazionali Under 13 – Pista Armeni di Follonica (GR)

Giovedì 1° giugno

18.00 – Qual | Gir.B – 2 RH Scandiano x Azzurra Novara

Venerdì 2 Giugno

12.00 – Qual | Gir.B – 3 RH Scandiano x Follonica H.

21.00 – Qual | Gir.B – 5 Montebello x RH Scandiano

Sabato 3 giugno – Live Streaming: https://youtube.com/live/aLIQqtJh3Hw?feature=share

10.30 – Qual | Gir.B – 5 AFP Giovinazzo x RH Scandiano

dalle 16 i Quarti, alle 19 le Semifinali | Domenica Semifinali e finali

Finali Nazionali Under 15 – PalaSomaschini di Seregno (MB)



Giovedì 25 maggio

12.00 – Qual | Gir.B – 1 RH Scandiano x H. Valdagno

18,00 – Qual | Gir.B – 2 CSA Agrate x RH Scandiano

Venerdì 26 maggio

10.30 – Qual | Gir.B – 3 RH Scandiano x Forte dei Marmi

16.30 – Qual | Gir.B – 4 R. Bassano x RH Scandiano

Sabato 27 maggio – Live Streaming: https://youtube.com/live/97jN3hTz-8A?feature=share

dalle 16 i Quarti, alle 19 le Semifinali | Domenica Semifinali e finali

Finali Nazionali Under 19 – PalaLido di Valdagno (VI)



Giovedì 8 giugno – Live Streaming: https://youtube.com/live/nA4JkHrc-5s?feature=share

12.00 – Qual | Gir.B – 1 RH Scandiano x H. Breganze

18.00 – Qual | Gir.B – 2 AFP Giovinazzo x RH Scandiano

Venerdì 9 giugno – Live Streaming: https://youtube.com/live/_W433ZLrUI4?feature=share

10.30 – Qual | Gir.B – 3 RH Scandiano x Forte dei Marmi

16.30 – Qual | Gir.B – 4 H. Bassano 54 x RH Scandiano

Sabato 10 Giugno – Live Streaming: https://youtube.com/live/aLIQqtJh3Hw?feature=share

dalle 16 i Quarti, alle 19 le Semifinali | Domenica Semifinali e finali

Finali Nazionali Under 23 – PalaPansini di Giovinazzo (Bari)



Giovedì 15 giugno

13.30 – Qual | Gir.A – 1 RH Scandiano x Viareggio H.

19.15 – Qual | Gir.A – 2 H. Sarzana x RH Scandiano

Venerdì 16 giugno

10.00 – Qual | Gir.A – 3 RH Scandiano x Correggio H.

21.00 – Qual | Gir.A – 4 Pico Mirandola x RH Scandiano

Sabato 17 giugno – Live Streaming: https://youtube.com/live/erJvVFquox8?feature=share

17.30 – Qual | Gir.A – 6 AFP Giovinazzo x RH Scandiano

Domenica 18 giugno – Live Streaming: https://youtube.com/live/erJvVFquox8?feature=share

09.00 – Qual | Gir.A – 7 RH Scandiano x H. Bassano 54

Al pomeriggio le finali