Il gabinetto del dottor Caligari il 6 marzo al Teatro Petrella di Longiano

LONGIANO (FC) – AL TEATRO PETRELLA DI LONGIANO LA SONORIZZAZIONE DAL VIVO

DEL LEGGENDARIO IL GABINETTO DEL DOTTOR CALIGARI

VENERDÌ 6 MARZO IL CLASSICO DEL CINEMA MUTO TEDESCO ACCOMPAGNATO DALLE SONORITÀ ELETTROACUSTICHE DI STEFANO PILIA

E DEL COLLETTIVO SOUNDTRACK 2024

Una pietra miliare del cinema espressionista tedesco accompagnato da sonorità elettroacustiche raffinate, in un mix tutto da gustare dal vivo. Venerdì 6 marzo (ore 21) per l’ultimo appuntamento con la rassegna Nessun dorma! al Teatro Petrella di Longiano di scena un grande classico del cinema muto, Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene (Germania, 1920), con la sonorizzazione dal vivo di Stefano Pilia (direzione, orchestrazione, chitarra, live electronics) e Collettivo Soundtracks 2024 (Antonio Maria Rapa alla batteria, Lorenzo Saini synth, Alessandro Trabace violino, Lorenzo Valdesalici chitarra).

Nulla è come sembra nella vicenda raccontata da Il gabinetto del dottor Caligari, film leggendario con al centro un imbonitore da fiera (il dottor Caligari), il sonnambulo Cesare e una tranquilla cittadina tedesca nella quale iniziano ad accadere strani omicidi. Una pellicola che sia sul piano estetico – con le sue scenografie sghembe, l’ambientazione in un paesino medievale tra vicoli scuri e tortuosi – che narrativo proietta lo spettatore in un continuo gioco a scatole cinesi, in una dimensione dell’allucinazione, di un mondo in cui saltano i confini tra ragione e pazzia, tra sogno e realtà.

Il concerto è programmato nell’ambito di Biglia Palchi in Pista, il circuito ATER Fondazione dedicato alla musica dal vivo.

Stefano Pilia – nato a Genova ma basato a Bologna – è chitarrista, compositore elettroacustico e produttore, da sempre interessato all’esplorazione delle proprietà scultoree del suono e del suo rapporto con lo spazio, il tempo e la memoria. Oltre alla produzione solista, è tra i fondatori del gruppo 3/4HadBeenEliminated con Valerio Tricoli e Claudio Rocchetti, formazione che sintetizza improvvisazione, composizione elettroacustica e sensibilità avantrock. Ha fatto parte dei Massimo Volume (2008-2016), degli Afterhours (dal 2015), ed è chitarrista della cantantautrice Rokia Traoré, star del Mali (dal 2012). Ha pubblicato oltre 40 lavori discografici con numerose etichette italiane ed estere e suonato in molti festival internazionali in Europa, Australia e Stati Uniti d’America. Tra i suoi lavori più recenti “Spiralis Aurea” e “Lacinia”.

BIGLIETTI

Intero € 15,00, ridotto under 30 € 10,00

Vendita on-line su www.vivaticket.it e in tutti i punti Vivaticket

Prenotazioni telefoniche al numero 0547 666008 il giorno prima dello spettacolo dalle ore 17 alle ore 20. Vendita presso la biglietteria del Teatro il giorno dello spettacolo 2 ore prima dell’inizio.

www.teatropetrella.it