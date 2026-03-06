Unione Reno Galliera: Il Festival della divulgazione giunge alla quinta edizione

BOLOGNA – Era nato come “(piccolo) Festival”, ma l’importanza degli ospiti e la profondità del programma hanno portato questo evento, giunto alla sua quinta edizione, a diventare un appuntamento fisso nel calendario culturale della provincia bolognese e una realtà conosciuta e apprezzata a livello nazionale. BOLOGNA – Era nato come, ma l’importanza degli ospiti e la profondità del programma hanno portato questo evento, giunto alla sua, a diventare un appuntamento fisso nel calendario culturale della provincia bolognese e una realtà conosciuta e apprezzata a livello nazionale.

Quest’anno, dal 6 marzo sino al 12 aprile, il cartellone propone ben 16 eventi principali e altre iniziative off distribuiti in molti Comuni dell’Unione Reno Galliera: partendo da San Giorgio di Piano, dove il Festival è nato e concentra la maggior parte degli incontri, la divulgazione continua a coinvolgere i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Pieve di Cento e San Pietro in Casale.

Come nelle precedenti edizioni il Festival presenta relatori di grande competenza che spaziano in vari ambiti del sapere, dalla natura al cinema, dalla scienza alla storia, dall’arte alla psicologia, impiegando i linguaggi della narrazione, della musica e della fotografia, allo scopo di stimolare la curiosità dei partecipanti e favorire la diffusione di un sapere critico e consapevole, fornendo gli anticorpi necessari a contrastare pseudoscienze, bufale, fake news e la superficialità con la quale, purtroppo, il mondo della comunicazione mainstream affronta la complessità del presente.

Tra gli ospiti che parteciperanno all’edizione 2025, ricordiamo Dario Bressanini (con la presentazione dei temi del suo ultimo libro La dieta termodinamica), Giulio Boccaletti insieme all’Orchestra Ben.Ti.Voglio (per una riflessione scientifica e musicale sull’acqua), Eric Gobetti (per parlare delle pagine più buie della nostra storia), Serena Giacomin (con una conferenza sul cambiamento climatico), Lorenzo Paletti (in uno spettacolo tra fisica e prestidigitazione), Mariasole Bianco (per un tuffo nelle profondità dei mari), Marco Colombo (con le sue stupende fotografie naturalistiche) e tanti altri.

Tra gli eventi off, spiccano la mostra fotografica di Davide Zanin dedicata alla convivenza tra animali e animali umani in città (in Biblioteca a San Giorgio dal 6 marzo), una visita guidata a Montesole e un’altra presso la pinacoteca Le Scuole di Pieve di Cento, oltre a laboratori per ragazzi e ragazze nelle scuole e in Biblioteca.

L’evento, il cui slogan rimane “portatevi curiosità” gode del patrocinio della Città metropolitana di Bologna e dell’Assemblea Legislativa della Regione EmiliaRomagna e ha come media partner Radio Città Fujiko.

Tutti gli eventi, come da tradizione per il Festival, sono gratuiti, con possibilità di prenotazione.

Per programma e maggiori informazioni: