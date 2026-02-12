Il Club Nautico Rimini a Pescare Show, Rimini 13-15 febbraio 2026

RIMINI – Il Club Nautico Rimini a Pescare Show 2026, uno spazio dedicato al mare, alla pesca sportiva e alla formazione



Padiglione A1 – Stand 198

Dal 13 al 15 febbraio 2026 il Club Nautico Rimini sarà presente a Pescare Show con un proprio stand alla Fiera di Rimini, nel Padiglione A1, stand 198. Uno spazio pensato come punto di incontro per appassionati, famiglie, operatori e curiosi, e un invito aperto a scoprire da vicino il mondo del Club e le sue attività legate al mare.

Lo stand del Club Nautico Rimini sarà condiviso con IGFA -International Game Fish Association, con Big Game Italia e con il progetto MedSharks, dando vita a un’area dedicata alla pesca sportiva responsabile, alla divulgazione scientifica e alla tutela dell’ambiente marino. Un luogo di confronto e racconto, dove la pesca viene presentata non solo come disciplina sportiva, ma come cultura, conoscenza e rispetto del mare. Durante Pescare Show, il Club Nautico Rimini presenterà tutte le proprie attività (é affiliato alla FIV – Federazione Italiana Vela, FIM – Federazione Italiana Motonautica, FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, FIC – Federazione Italiana Canottaggio, CIP – Comitato Italiano Paralimpico), con un’attenzione particolare alla Scuola di Mare, cuore del progetto formativo del circolo. Un percorso che affianca alle discipline nautiche tradizionali anche la pesca sportiva, offrendo occasioni di avvicinamento, apprendimento e crescita, soprattutto per bambini e ragazzi. All’interno della Scuola di Mare, la pesca trova spazio come strumento educativo, sviluppato anche grazie al supporto del programma Passport to Fishing di IGFA, che promuove un approccio consapevole, sicuro e rispettoso delle regole e dell’ecosistema.

Il Club Nautico Rimini invita soci, appassionati e visitatori a passare dallo stand per conoscere da vicino le attività sportive, formative e associative del circolo, incontrare lo staff e condividere esperienze, idee e progetti legati alla pesca sportiva e alla vita di mare.

La presenza del Club si inserisce nel percorso di crescita di Pescare Show, che dopo il debutto riminese del 2025 ha registrato, secondo i dati diffusi dagli organizzatori, un incremento del 50 per cento dei visitatori e una forte crescita della componente internazionale. Un’evoluzione che ha trovato a Rimini un contesto naturale, grazie a un territorio che vive il mare come parte integrante della propria identità. In questo percorso, il Club Nautico Rimini ha avuto un ruolo attivo nel favorire il radicamento della manifestazione sul territorio. Attraverso il lavoro del Presidente e di alcuni soci, e grazie a relazioni consolidate nel mondo della nautica e della pesca sportiva, il Club ha contribuito a costruire connessioni e interlocuzioni utili allo spostamento della fiera da Vicenza a Rimini e al suo ampliamento verso il mare. Un passaggio che ha rafforzato la presenza della pesca in mare e ha aperto in modo più strutturato all’indotto collegato, dai cantieri nautici alle aziende di settore, fino ai servizi e alle professionalità che gravitano attorno alla nautica da diporto.

“Vedere Pescare Show crescere a Rimini significa valorizzare una parte essenziale della nostra città”, sottolinea il Presidente del Club Nautico Rimini, Gianfranco Santolini. “Qui la pesca è sport, tradizione e conoscenza del mare. Credere in questa manifestazione ha significato investire su un’idea di città che vive il mare tutto l’anno e che sa accogliere eventi capaci di generare valore reale”.

Un valore che, per il Club Nautico Rimini, si riflette anche nell’attenzione verso le passioni dei propri soci e nella promozione diretta della pesca sportiva in mare. In questa prospettiva si inserisce anche il XXIII Trofeo Città di Rimini di Pesca d’Altura – Big Game in Drifting Catch & Release, in collaborazione con Big Game Italia e Pescare Show, in programma dal 18 al 20 settembre 2026, appuntamento consolidato che richiama equipaggi e appassionati da tutta Italia e che conferma il ruolo del Club come punto di riferimento per la disciplina e come promotore di una cultura della pesca responsabile e profondamente legata al territorio.

La collaborazione tra Pescare Show, l’ente fieristico e il Club Nautico Rimini si inserisce così in una visione condivisa che guarda alla pesca non solo come pratica sportiva o mercato, ma come patrimonio di conoscenze, relazioni e cultura del mare, rafforzando il legame tra porto, città e comunità.