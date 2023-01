I dj set e i fuochi al castello ‘incendiano’ la piazza e gli spazi culturali accolgono più di 9mila visitatori

RIMINI – Il capodanno di Rimini “fa centro” e “incendia” la piazza. Dopo due anni in tono minore a causa delle restrizioni pandemiche, l’edizione 2023 del Capodanno più lungo del mondo fa il pienone e porta la sua atmosfera festosa e la voglia di brindare ad un anno nuovo nelle vie e nelle piazze del centro storico.

Complici le temperature primaverili, un centro storico con le porte spalancate sull’arte e un programma ricchissimo di proposte diffuse, tagliate perfettamente sulla misura dei suoi luoghi di cultura (il castello, il teatro, il Part, il cortile della Biblioteca, la domus, i musei, le piazze del centro) e culminato nell’attesissimo incendio al castello, il centro storico ha accolto ieri sera i tantissimi turisti e residenti che hanno scelto di godersi le vie e le piazze per brindare all’anno nuovo. Un clima perfetto e una infilata costante di 8 ore piene di musica con 25 dj set, spettacoli, musei aperti e gratuiti, atmosfere visive, cenoni in albergo, feste nei locali, ristoranti da tutto esaurito e uno spettacolo straordinario che ha tenuto tutta la città con il naso all’insù: l’incendio al castello.

Di questa atmosfera festosa hanno beneficiato tutti gli spazi culturali, registrando una costante e straordinaria presenza, con capienza massima, dalle ore 21 fino alle due di notte: teatro Galli, Palazzo del Fulgor, Part, Domus, Museo della città e ala moderna aperti eccezionalmente e gratuitamente fino a tarda notte hanno accolto complessivamente circa novemila visitatori.

Non sono mancate, già a partire dal 30 dicembre, code e rallentamenti ai caselli autostradali, passeggiate e file davanti ai presepi e alla pista di ghiaccio, turisti e famiglie, coppie, gruppi e tantissimi giovani in giro sul lungomare. Una cartolina estiva in inverno, che proseguirà fino ai primi giorni dell’anno, come confermano le associazioni di categoria che hanno parlato di 400 hotel aperti e verso il tutto esaurito, con una media di pernottamenti di 3 o 4 giorni.

> Il commento del Sindaco Jamil Sadegholvaad

“Abbiamo concentrato tutte le “bocche di fuoco” su una Rimini come non si è mai vista, al massimo del suo splendore, con la bellezza del suo castello incorniciato da cascate di luci e colori e con i luoghi della cultura spalancati, ognuno con una propria e diversa proposta artistica ritagliata su quello spazio. Abbiamo deciso di investire sulla piena attrattività della nostra città, una Rimini contemporanea e popolare, orgogliosa di quello che è diventata, che si è presentata con il suo volto migliore, pronta ad accogliere i suoi ospiti 365 giorni all’anno. E’ stata la prima edizione senza il concertone in piazzale Fellini, direi la consacrazione definitiva, se ce ne fosse stato bisogno, che è il format che si mescola perfettamente con lo scenario ad essere attrattivo per la sua forza naturale e non per il singolo evento spot, confermandosi un grande successo autonomo in una Rimini al massimo della sua offerta e dei suoi servizi, con centinaia di alberghi aperti e migliaia di pubblici esercizi e esercizi commerciali. Il risultato di quest’anno è una vittoria di squadra. Squadra nel senso di un programma con tanti centri motori e non solo uno e squadra nel senso di città intera perché ieri sera sono state migliaia le persone, dai dipendenti comunali, alle forze dell’ordine, agli operatori economici, alle aziende di servizio che ancora una volta hanno dimostrato quale sia il segreto di Rimini. Un senso sincero dell’ospitalità frutto di una organizzazione senza pari. Poi direi che abbiamo buoni segnali per le prenotazioni per tutta questa settimana e cioè fino all’Epifania. Ha funzionato perfettamente il dispositivo di sicurezza con i controlli ai varchi di accesso e colgo questa occasione per ringraziare tutte le forze dell’ordine”.

> Dieci feste in dieci spazi

Tanti turisti e tanti riminesi hanno deciso di regalarsi qualche giorno di vacanza e ne hanno approfittato per apprezzare il nuovo volto culturale di una città in cambiamento grazie al lavoro di valorizzazione artistica e architettonica intrapreso in questi anni. Alle 23 sono iniziate ad allungarsi le code davanti agli spazi delle feste, fino ad arrivare al countdown di mezzanotte, che ha visto tantissime persone scegliere le ampie piazze del centro storico per dare il benvenuto al nuovo anno in una atmosfera di festa.

In piazza Cavour al momento del brindisi, insieme a Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini di RDS 100% grandi successi, sono saliti sul palco il Sindaco Jamil Sadegholvaad con la cantante Kelly Joyce, per salutare il 2023 assieme alla piazza in festa. Dopo il countdown la festa è proseguita in centro storico fra i dj set della Paradiso Reunion, passando per la musica elettronica e i live di Frankie hi nrg di piazza Malatesta, i dj della Riviera Club Culture all’ala moderna del museo, le note, i balli e le atmosfere in stile Cotton club al Teatro Galli.

La magia ha conquistato la piazza per il momento più atteso, quello con il doppio spettacolo dell’incendio al Castello, che ha consentito, in due momenti diversi e da più punti della piazza, di iniziare l’anno immersi nel sogno fuori dal tempo con mille luci e cento diversi effetti di fuochi e scie luminose.

Lunghe file di curiosi anche davanti alla corte della Biblioteca Gambalunga dove scorrevano le immagini della Rimini degli ultimi due secoli, dall’inaugurazione dei bagni nel 1843 fino alla Rimini di Tondelli. Passaggio continuo per centinaia di persone al Teatro degli Atti alla ricerca dei ritmi latini proposti dallo staff del Grancaribe che ha accompagnato il pubblico a muovere i primi passi fra danza brasiliana Capoeira e Salsa.

Grande successo anche per il Capodanno della Cultura che ha incantando il pubblico, fra note classiche, jazz e quelle pop d’autore, con lunghe file davanti ai musei della città che hanno registrato una capienza massima complessiva dalle 21 alla chiusura.

A all’insegna della cultura è anche l’inizio del 2023 con l’Opera di Capodanno, che oggi pomeriggio vedrà il debutto della “La Traviata”, già sold out.

LA FESTA CONTINUA…

1° gennaio 2023 ore 17,30 – 3 e 4 gennaio ore 20,30

Rimini, Teatro Galli

Opera lirica di Capodanno: La Traviata

Ad inaugurare il nuovo anno dal palcoscenico del Teatro Galli è ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi.

Ad esibirsi il Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli Aps accompagnato dall’Orchestra da camera di Rimini diretta dal M° concertatore Stefano Pecci.

Maestro del coro Marcello Mancini. Regia di Paolo Panizza.

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria ubicata sotto i portici in Piazza Cavour 26, aperta con orario continuato (h11 – 19) e attraverso il circuito online di Vivaticket. E’ possibile prenotare i biglietti anche telefonicamente e/o via mail.

La fascia di prezzi dei biglietti va da 10 € (biglietti di solo ascolto) a 60 € (platea e prime file palchi centrali). Info biglietteria: 351.6186920 riminiallopera@gmail.com (attivi tutti i giorni dal 7 dicembre)

www.corogallirimini.it – www.facebook.com/riminiallopera

domenica 1° gennaio 2022

Rimini, Bagno 65 a Torre Pedrera e alla spiaggia libera di Piazzale Boscovich

Bagno di Capodanno

Bagno ghiacciato, bagno fortunato: un bel tuffo nelle acque del mare Adriatico davanti al Presepe di sabbia di Torre Pedrera o alla spiaggia libera a Marina Centro. Il bagno di Capodanno è diventato uno degli appuntamenti sulla spiaggia tra i più attesi delle festività natalizie e sono sempre di più gli ardimentosi che vogliono partecipare al tuffo tra le onde gelate del mare d’inverno.

Tanti i partecipanti. L’iniziativa viene proposta tutti gli anni dai Comitati Turistici (ritrovo intorno alle ore 12.00), a cui quest’anno si è aggiunta l’Associazione Sportiva Fluxo, che dopo un allenamento di due mesi con il progetto “Warm Inside”, si cimenterà nell’impresa con ben suoi quaranta ardimentosi, che si incontreranno domenica alle ore 11,30, alla spiaggia libera, porto di Rimini e si immergeranno

per cinque minuti in acqua (info: www.facebook.com/fluxomovement/).

Fino al 6 gennaio 2023

Rimini, chiostro della biblioteca Gambalunga

Rimini cos’è

Una videoproiezione immersiva proiettata sulle tre pareti del portico del cortile della Biblioteca, che racconta in 8’ la storia per immagini di Rimini negli ultimi due secoli. La proiezione è visibile gratuitamente tutti i giorni da venerdì 30 dicembre a venerdì 6 gennaio, dalle ore 16 alle 19. Info: www.bibliotecagambalunga.it/articolo/rimini-cose-1

domenica 1° gennaio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Whitney. Una voce diventata leggenda

Un film di Kasi Lemmons, celebrazione gioiosa, emotiva e straziante della vita e della musica di Whitney Houston, la più grande cantante pop R&B di tutti i tempi.

Un viaggio dall’oscurità alla super celebrità.

Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: 17.00 e 21.00. Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

Tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum, si piò assistere alle seguenti proiezioni:

martedì 3 gennaio ROMA di Federico Fellini (Italia 1972, 119’)

martedì 10 gennaio GINGER E FRED di Federico Fellini (Italia 1985, 125’)

martedì 17 gennaio I VITELLONI di Federico Fellini (Italia 1953, 103’)

martedì 24 gennaio LA DOLCE VITA di Federico Fellini (Italia 1960, 178’)

Ore 16.00 Le mostre e la programmazione del cinemino fanno parte del percorso museale. L’ingresso per il solo Palazzo del Fulgor è di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

3, 4 gennaio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Eo

Un film di Jerzy Skolimowski, vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes, e selezionato per rappresentare la Polonia agli Oscar, è la storia di un asino di nome EO, che liberato da un circo polacco inizia un viaggio attraverso l’Europa fino a giungere in Italia, incontrando e conoscendo le gioie e i dolori dell’umanità più varia. Con una lente d’ingrandimento, mediata dalla dolcezza dei suoi occhi, EO (pronunciato ‘I-hoo’ come il nome onomatopeico del raglio dell’asino protagonista) ci fa vedere le assurdità dell’essere umano e la sua pochezza.

Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: martedì 3 gennaio – ore 21.00; mercoledì 4 gennaio – ore 17.00 e 21.00

Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

dal 5 all’8 gennaio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Una voce fuori dal coro

Un film di Yohan Manca, proposto giovedì 5 gennaio alle ore 21 in versione originale francese con sottotitoli in italiano.

L’opera e il canto di Pavarotti rappresentano la chiave di crescita per un adolescente intrappolato in un contesto difficile, ben evocato dal vivido affresco familiare di un regista francese all’esordio.

Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: giovedì 5 gennaio – ore 21.00 versione originale sottotitolata; venerdì 6 e sabato 7 gennaio – ore 17.00 e 21.00; domenica 8 gennaio – ore 21.00

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

venerdì 6 gennaio 2023

Sala del Giudizio, Museo della Città di Rimini

Semplici e un po’ banali

Il meglio di Mina – Celentano

Nell’occasione dell’85esimo compleanno di Adriano Celentano e per omaggiare la coppia d’oro della canzone italiana, una super band e le due voci di Cristina Di Pietro e Alberto Bastianelli sul palco. In scaletta i più grandi successi del duo e della Tigre di Cremona e del Molleggiato.

Voci Cristina Di Pietro e Alberto Bastianelli; viola Aldo Maria Zangheri; chitarra, basso e elettronica Massimo Marches; pianoforte Marco Mantovani; arrangiamenti Marco Capicchioni.

Ore 17.30 Ingresso a pagamento Prevendita sul circuito Liveticket

Info: www.riminiclassica.it

venerdì 6 gennaio 2023

Rimini, Chiesa dell’istituto Maccolini, Via Massi d’Azeglio 5

Cori sotto l’Albero

Incanto Di Natale

Un itinerario musicale attraverso i paesi del mondo.

Gruppo Corale e Strumentale L. Benizzi

Direttore Pietro Ceccarelli

Ore 16.00

Info: 380 8977961 www.gruppobenizzi.it

venerdì 6 gennaio 2023

Le Befane Shopping Centre, via Caduti di Nassiriya, 20 – Rimini

Lotteria di Natale IOR

A Natale vinci per aiutare: Lotteria solidale a sostegno dei progetti di ricerca contro il cancro

dell’Istituto Oncologico Romagnolo.

Durante il pomeriggio la Befana IOR distribuirà caramelle ai bambini presenti al Centro Commerciale Le Befane (piazza Unieuro) e racconterà loro delle fiabe.

Alle ore 17 ci sarà l’estrazione dei 22 premi in palio in questa 23° edizione.

I biglietti sono in vendita il giorno stesso della festa al Centro Commerciale le Befane, al prezzo di 2,50€ l’uno. Inoltre fino al 6 gennaio è possibile acquistarli in tutte le sedi IOR e in tanti punti vendita: cms.ior-romagna.it//public/eventi/PuntiVenditaLotteria.pdf. Quest’anno, grazie alla collaborazione con CIA-CONAD la Lotteria IOR diventa l’unica in cui o si vince o si recupera quello che si è speso. Infatti, tutti i biglietti non vincenti diventeranno automaticamente un buono sconto per tutto il loro intero valore in tutti i Supermercati Conad della Romagna, dal 9 gennaio fino al 26 febbraio, su una spesa minima di 20 euro e cumulabili tra loro. I numeri vincenti della lotteria verranno pubblicati sul sito www.ior-romagna.it/ nel tardo pomeriggio del 6 gennaio.

Orario: dalle 15 alle 17. Ingresso libero

sabato 7 gennaio 2023

Rimini, per le stradine del Borgo San Giuliano

Natale nel Borgo San Giuliano

La Pasquella

Una manifestazione tipica della tradizione romagnola e marchigiana. I Pasqualotti, vestiti di tutto punto con la classica “capparella” e rappresentati dal gruppo di canto popolare “Nun ai sem”, animeranno le vie del Borgo con canti di questua, tipici della tradizione contadina, augurando la buona sorte per il nuovo anno. Dalle ore 16.00 in poi. A cura dell’Associazione Circolo Acli San Giuliano

sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023

Le Befane Shopping Centre, via Caduti di Nassiriya, 20 – Rimini

Laboratori per bambini alle Befane Shopping Centre

Due giornate dedicate ai laboratori creativi, ai giochi, alle attività colorate con le Cry Babyes e meet & greet con Dotty. Orario: 10:00 – 12:00 e 15:00 – 19:00.

Info: www.lebefane.it/2022/12/06/sabato-7-e-domenica-8-gennaio-cry-babyes/

domenica 8 gennaio 2023

Rimini, teatro Tiberio

Natale nel Borgo San Giuliano

Melodie del Borgo

Un concerto musicale diretto dal Maestro e pianista Benedetto Franco Morri. Sarà presente, con il suo sax, il Maestro Giuseppe Grasso, la Soprano Paola Tiraferri e, per la prima volta anche la Cantautrice Riminese Cristina Macchiavelli. Con la partecipazione del violoncellista Alberto Casadei.

Nel segno del Natale e del suo messaggio di fraterna solidarietà, il ricavato netto dello spettacolo verrà interamente devoluto in beneficenza. A cura dell’Associazione Circolo Acli San Giuliano

Ore 16.00 Ingresso a offerta libera Info: 349 4932474

domenica 8 gennaio 2023

Rimini, Teatro A. Galli

Gran Concerto dell’Epifania – La vita è tutta musica(l)

Banda Città di Rimini, diretta dal M° Jader Abbondanza

Il Capodanno più lungo del mondo si conclude con un viaggio tra i principali Musical in originali arrangiamenti per banda che hanno fatto conoscere nel mondo questo genere musicale.

A cura della Filarmonica città di Rimini.

Ore 17.30 Ingresso gratuito su prenotazione con messaggio whatsapp al numero 3316468363 dal 1° gennaio 2023. Info: FB: Bandacittadirimini – www.bandacittadirimini.it

domenica 8 gennaio 2023

Rimini, Teatro Galli, Bar Grifone

Colazione al Teatro Galli

Una deliziosa colazione gourmet nella meravigliosa cornice del bar del Grifone, il salotto del rinnovato foyer del Teatro Galli con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini.

Ore 9.30 A pagamento. Info: www.visitrimini.com/esperienze/317896-colazione-al-teatro-galli

INIZIATIVE NATALIZIE

Fino all’8 gennaio 2023

Rimini, piazzale Fellini

Villaggio di Natale, Circo e pista di pattinaggio su ghiaccio

Nel cuore di Marina Centro nella splendida cornice del Grand hotel, sorge un villaggio natalizio ‘vista mare’ con casette in legno, una pista di ghiaccio di 500 metri quadrati per pattinare sul ghiaccio e volteggiare con i pattini a due passi dal mare. L’accesso in pista e il noleggio pattini sono a pagamento.

Per i più piccoli sono a disposizione anche giostre e giochi, mentre un grande tendone sulla Rotonda del Grand Hotel accoglie un’area spettacoli dove per tutto il periodo delle vacanze di Natale si susseguono animazione e spettacoli per tutti. E’ il Christmas Circus Show, dove, fino all’8 gennaio, ogni giorno si susseguono animazione e spettacoli per i bambini e le loro famiglie (ingresso a pagamento) con il clown Polpetta e le mascotte più amate dei cartoni animati che si fanno fotografare con i bambini. Orario apertura villaggio e pista di pattinaggio: feriali 14.30 – 22.00; festivi e prefestivi e vacanze scolastiche 10.00 – 13.00 / 14.30 22.00.

Orario spettacoli al Circo di Natale: Feriali ore 15.30 e 17.30 – Festivi ore 11.00 – 15.30 – 17.30

Info: 3356288262

venerdì 6 gennaio 2023

Rimini, Borgo san Giuliano

Befana Borgo Run

La Befana arriva … di corsa, nel Borgo San Giuliano

Befana Borgo Run propone una simpatica rivisitazione della tradizionale befana sollecitando una piccola attività fisica, da condividere con tutta la famiglia, con una finalità benefica.

Un facile percorso nel dedalo delle stradine del caratteristico Borgo San Giuliano, chiuso al traffico per l’occasione, alla ricerca delle befane pronte ad omaggiarvi di caramelle… (o carbone?).

Per partecipare basta dotarsi di abbigliamento comodo e presentarsi, per l’iscrizione, la mattina del 6 gennaio (dalle ore 10:30) presso il “Giardino Archeologico” posto su viale Tiberio (di fronte al civico n.11). L’intero incasso delle iscrizioni sarà devoluto in beneficienza.

Al termine della manifestazione sono previsti premi offerti dai commercianti del Borgo San Giuliano che saranno estratti a sorte tra tutti gli iscritti nonché un super Premio Speciale in materiale scolastico alla rappresentanza della scuola più numerosa offerto da La Società de Borg, che organizza l’evento in collaborazione con Rimini Marathon, GRIP Events.

Apertura iscrizioni: dalle ore 10:00 alle 11:00. Partenza ore 11.15 / premiazioni ore 12.15.

La quota individuale di partecipazione (€ 3,00) sarà interamente devoluta per iniziative di solidarietà. Info: www.facebook.com/events/1095975261100283/ – www.societadeborg.it

venerdì 6 gennaio 2023 e per tutto il periodo delle festività

Rimini, sinistra del porto, Ponte della Resistenza

Epifania sul Ponte dei Miracoli

Nel giorno dell’Epifania dal lungoporto si può assistere al corteo navale e all’adorazione dei Magi davanti alla Sacra Rappresentazione della Natività. I Re Magi giungono in corteo a bordo di antiche imbarcazioni tipiche locali, portando i doni al Bambino Gesù. L’evento, accompagnato dai canti natalizi del Coro Polifonico e dallo spettacolo delle fontane luminose, rendono l’atmosfera particolarmente suggestiva. Al termine la Parrocchia di San Giuseppe al Porto offre vin brulè e ciambella per tutti. Evento gratuito a cura dell’Associazione Ponte dei Miracoli in collaborazione con le associazioni della marineria di Rimini.

Ore: 16.30. Info: www.pontedeimiracoli.blogspot.it

venerdì 6 gennaio 2023

Rimini, Museo della Città

Laboratorio per bambini

L’anno che verrà…per i Romani

Anche i Romani erano curiosi di conoscere il futuro e perciò, con l’avvicinarsi dell’anno nuovo, interrogavano gli dei. Con il tiro delle sortes della dea Fortuna, la grande tombola inventata dai Romani, ognuno potrà ricevere le proprie profezie per il nuovo anno: a ogni numero estratto verrà infatti associato un “vaticinio”. Chi, baciato dalla Fortuna, farà cinquina, decina e tombola, riceverà piccoli ‘pensier’. A cura di Angela Marcatelli.

Ore 16.30 – Durata 1,5 h. Costo: 5 €, per un massimo di 20 bambini, prenotazione obbligatoria

Info: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/event/laboratorio-romani

4, 5, 6, 7, 8 gennaio 2023

Viserba, piazza Pascoli

Wonderland, il Natale a Viserba

Viserba festeggia le festività natalizie con il Villaggio di Babbo Natale e gli Elfi, dove i bambini possono portare le letterine a Babbo Natale.

Quattordici giornate di festa tra dicembre e gennaio, con le bancarelle e le casette di legno dei mercatini artigianali. Nel pomeriggio spettacoli e intrattenimento per tutte le età.

Nell’anno nuovo gli appuntamenti sono con: Amedeo Visconti One Man Show/video music cabaret (5 gennaio), Sauro Bertozzi in concerto (7 gennaio), Lucirock Show ed Estrazione della lotteria (8 gennaio). La Befana arriva il 6 gennaio per tutti i bambini in piazza Pascoli alle ore 16. Ad allietare il pomeriggio il Musical di Natale, A Magic Christmas, con InDanza Show Academy.

Il Villaggio di Babbo Natale è aperto dalle 10 alle 19.30.

Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba

Fino al 7 gennaio 2023

Rimini – Viserbella, Bagno 53, La Buratella, Via Porto Palos, 77

E’ Tendoun

Serate musicali, tombole e tanto altro vi aspettano al bagno 53 La Buratella di Viserbella.

In particolare, il 6 gennaio il tendone apre alle 16.30 per aspettare l’arrivo della Befana, che distribuisce caramelle e con le tombole per bambini previste alle ore 17. Le tombole per tutte le età continuano, come ogni sera, a partire dalle 20.30. La serata è allietata dal comico Nevio Bedin.

Il tendone è aperto con orario 19.30-24.00 ad ingresso libero, cartelle della tombola a pagamento. Parte del ricavato per il gioco della tombola sarà devoluto a “La Prima Coccola”, l’Associazione di volontariato a sostegno dei bambini e delle famiglie ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’Ospedale di Rimini. Info: www.facebook.com/etendoun/

Fino all’8 gennaio 2023

Rimini, Torre Pedrera – bagno 65

Tendone delle feste

Anche quest’anno a fianco al Presepe di Sabbia di Torre Pedrera è allestita una struttura per tutto il periodo natalizio dove alla sera si tengono tombole per grandi e piccoli con tanti fantastici e gustosissimi premi. Come da tradizione il 6 gennaio un pomeriggio dedicato ai più piccoli con la tombola della Befana, che arriva sulla spiaggia in automobile, per portare doni e dolci ai bambini

(dalle ore 16). Le tombole per tutte le età continuano la sera a partire dalle ore 21.

Iniziative a cura del Comitato turistico di Torre Pedrera.

Info: www.facebook.com/groups/93233047658/

…e PRESEPI da visitare

fino all’8 gennaio 2023

Rimini, Spiaggia di Torre Pedrera, bagno 65

Presepe di sabbia a Torre Pedrera

Sulla spiaggia di Torre Pedrera torna il tradizionale Presepe di sabbia che rappresenta una Natività classica in un’ambientazione tipicamente marinara, realizzata interamente con sabbia e acqua, all’interno di una struttura coperta (10mt x 4mt).

Anche quest’anno gli scultori della sabbia assieme allo staff del Comitato Turistico locale hanno voluto mantenere la tradizione per stupire adulti ma soprattutto bambini.

Il presepe sarà inaugurato venerdì 23 dicembre, ma nelle giornate precedenti, a partire dal 9 dicembre, in spiaggia nelle ore di luce, si potranno ammirare gli scultori all’opera.

Orario: 9 – 18.30 circa Info: www.facebook.com/presepedisabbiatorrepedrera

fino a domenica 8 gennaio 2023

Rimini, Arco d’Augusto

Un Presepe per la Città

Tradizionale Presepe del Centro Zavatta, che rappresenta la natività nel cuore del centro storico e viene organizzato con il contributo degli operatori dell’Associazione e con il coinvolgimento delle persone che frequentano le attività formative e sociali.

La natività è allestita come da tradizione nella splendida cornice dell’Arco d’Augusto, dove rimarrà in esposizione fino al weekend successivo all’Epifania.

Inaugurazione giovedì 22 dicembre alle ore 11.00, alla presenza del Vescovo.

Info: 0541 367121 (Associazione Sergio Zavatta Onlus)

fino al 9 gennaio 2023

Mercato Centrale Coperto di Rimini

Presepe Gualtieri al Mercato Coperto

Il Consorzio Operatori Mercato Centrale Coperto ospita, per il secondo anno consecutivo, all’interno del reparto ortofrutta, un Presepe realizzato dalla Famiglia Gualtieri per valorizzare un luogo di tradizione come il Mercato Coperto attraverso un simbolo delle Festività Natalizie.

Orario: 7:00-19:45. Ingresso libero

Info: mercato.coperto@virgilio.it – www.facebook.com/mercatocoperto.rimini/

fino al 6 gennaio 2023

Ponte della Resistenza – Rimini San Giuliano Mare

Presepe luminoso, addobbi ed Epifania sul Ponte dei Miracoli

Il ponte della Resistenza, dove si dice che Sant’Antonio predicò ai pesci, viene addobbato per tutto il periodo natalizio con capesante, simbolo dei Cristiani, decorate con espressioni augurali in diverse lingue, un’iniziativa multiculturale in ricordo di Davide Farinella.

Sul ponte è allestito un presepe luminoso realizzato da Salvatore Federici, con sagome di ferro illuminate e una Natività in legno policromo sagomata dal Cantiere Navale Carlini. Momento clou il 6 gennaio con la rappresentazione ‘Epifania sul Ponte’, con il corteo navale e l’adorazione dei Re Magi lungo il porto canale.

L’iniziativa è a cura dell’Associazione Ponte dei Miracoli in collaborazione con le associazioni della Marineria di Rimini. Info: 340 3835567 pontedeimiracoli.blogspot.com

fino al 6 gennaio 2023

Darsena di Rimini, via Ortigara, 80 – Rimini San Giuliano Mare

Presepe in Darsena

Anche quest’anno, gli esercenti e le associazioni di San Giuliano Mare di Rimini, propongono l’iniziativa in memoria di Tete Venturini, ospitata dal Marina di Rimini, dove viene allestito un presepe galleggiante sulle barche storiche di Vele al Terzo Rimini. La rappresentazione della natività viene riprodotta in una coreografia ispirate alla marineria a memoria dei dispersi in mare. Ingresso libero

fino all’8 gennaio 2022

Rimini, via Maffei, 11

Presepe artigianale: l’opera meccanica di Alberto Minelli

Il signor Alberto Minelli apre la sua abitazione a chi volesse visitare i suoi presepi meccanici. Tre diverse installazioni, realizzate in 3 stanze separate, un presepe meccanico principale di grandi dimensioni, ed altre due creazioni che celebrano il Natale, una sugli antichi mestieri, l’altra che rappresenta un borgo cittadino. Per visitarlo prenotare ai numeri 0541 390693 (ore pasti) – 320 6920653 Ingresso gratuito

Fino a domenica 8 gennaio 2023

Rivabella di Rimini, Piazza Adamello

Il Presepe marinaro a Rivabella

A Rivabella, il Presepe Marinaro a grandezza d’uomo con gli abiti cuciti dalle signore del luogo è allestito in piazzale Adamello accanto alla tradizionale casetta di Babbo Natale. A cura del Comitato turistico di Rivabella.

fino all’8 gennaio 2023

Viserba di Rimini

La stradina dei Presepi

Lungo il percorso pedonale Elio Pagliarani, davanti al porticciolo di Viserba, vengono allestiti presepi dei più svariati generi, da quelli fatti dai bambini a quelli artistici in terracotta, che possono essere ammirati per tutto il periodo delle festività.

VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI

6, 8 gennaio 2023

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini nelle sale di Castel Sismondo all’interno del Fellini Museum da poco inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

sabato 7 gennaio 2023

Rimini, Biblioteca civica Gambalunga, via Gambalunga 27

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche

Prima biblioteca civica d’Italia inserita fra le più belle biblioteche del mondo, uno scrigno di bellezza e cultura ospitata nel superbo palazzo voluto dal suo fondatore. Le visite guidate condotte dai bibliotecari vi condurranno alla scoperta di Alessandro Gambalunga, del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri delle sale seicentesche e l’esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga.

Orario della visita guidata gratuita: ore 11. La prenotazione è obbligatoria telefonando esclusivamente al numero 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino esaurimento posti). Si possono richiedere visite guidate per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all’indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it. Info: www.bibliotecagambalunga.it

domenica 8 gennaio 2023

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Ore 11.00 Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Prenotazioni su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini .

Info 0541.793879

E ancora…

domenica 1° gennaio 2023

Visitor Center Rimini, c.so d’Augusto, 235 – Rimini centro storico

Rimini City Tour: Un percorso felliniano

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Con la città illuminata a Festa, una passeggiata fra i luoghi più amati dal grande Maestro, svelando un interrogativo: il maestro Fellini come vivrebbe questa nuova Rimini?

Il percorso porta alla scoperta degli angoli nascosti del borgo San Giuliano. Si Parlerà di un Fellini inedito tra piccoli vicoli, quartieri, la nuova Piazza Malatesta e il Castel Sismondo, sede del nuovo Fellini Museum (esterno). Ore 15.30 Ingresso a pagamento

Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/307902-rimini-city-tour-un-percorso-felliniano

domenica 1° gennaio 2023

Rimini, centro storico

Rimini Highlight

Passeggiata culturale dalla Domus del Chirurgo al Fellini Museum per Si ammire gli highlights da non perdere per conoscere Rimini e la sua storia: la Domus del chirurgo, il Ponte di Tiberio, il Borgo San Giuliano e il nuovo Fellini Museum tra Piazza Malatesta e Castel Sismondo.

Luogo di incontro: Piazza Tre Martiri (Torre dell’Orologio), ore 16.00

Costo di partecipazione: 20 € a persona (comprensivo di biglietti di ingresso alla Domus del Chirurgo e al Fellini Museum).

Info e prenotazioni a 333.7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

domenica 1° gennaio 2023

Rimini, partenza da Piazza Tre Martiri (sotto Torre dell’orologio)

Un Capodanno….a luci rosse

Un percorso culturale che abbraccia storia e costumi del primo 900’ riminese, attraverso luoghi non convenzionali, trattati anche in pellicole come “Lo sceicco bianco”, “I vitelloni”, “La strada”, “Le notti di Cabiria”, ecc. Percorso sconsigliato a minori di anni 14.

Incontro ore 16:30. Durata: 2 h / Costo: 12 € a persona.

Su richiesta e con il ticket aggiuntivo per l’ingresso al museo è possibile effettuare anche una visita al Museo Fellini. Info e prenotazioni: 380.1770135 guidopolis.turismo@gmail.com

2 gennaio 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del Ponte di Tiberio

Rimini, la città di Federico

Una passeggiata in centro storico, nei luoghi legati alla vita quotidiana del grande regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

Costo 12 € Ore 15,30 o 21.00 (a scelta). Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

3 gennaio 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Borgo San Giuliano

A spasso tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi e tradizioni marinare, partendo dal mitico Ponte di Tiberio.

Costo 12 € Ore 15,30 o 21.00 (a scelta). Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

4 gennaio 2023

Visita guidata alla Rimini romana

Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra personaggi e racconti leggendari.

Costo 12 €. Ore 15,30 o 21.00 (a scelta) Info e prenotazioni: 333 4844496

cristiansavioli@protonmail.com

5 e 6 gennaio 2023

Rimini, edicola Ponte di Tiberio

Rimini Incredibile

Una speciale visita guidata per famiglie alla scoperta della città di Rimini.

In occasione della Befana VisitRimini propone una divertente passeggiata per bambini e famiglie alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi del centro storico di Rimini.

Strane creature, oggetti volanti, diavoli e santi, orchi, folletti, fantasmi.

Un tour divertente e adatto a tutti.

Orario: 5 gennaio 15:30, 6 gennaio 10:30

A pagamento su prenotazione. Info: www.visitrimini.com/esperienze/300156-rimini-incredibile/

sabato 7 gennaio 2023

Rimini, partenza dal Ponte di Tiberio (lato Borgo San Giuliano)

Oro, incenso e mirra, percorso tra i capolavori dell’arte riminese – tra 400’ e 600’

Rimini cela, tra i suoi edifici sacri, pregevoli testimonianze di carattere pittorico e scultoreo: favolose prove d’artista visibili in Chiese come S. Giuliano, dove forte fu l’influenza del “tonalismo” veneto, il Tempio malatestiano, in cui inserti architettonici e bassorilievi dialogano creando un intreccio di simboli che rimanda a mondi lontani, a culture orientali, senza dimenticare la Chiesa di San Giovanni Battista, arricchita da opere prossime al naturalismo di scuola caravaggesca.

Incontro ore 9.30. Durata: 3 ore / Costo: 12 € a persona (gratuito sino a 10 anni).

Partenza con un minimo di 4 persone. Info e prenotazioni: 380.1770135 guidopolis.turismo@gmail.com

sabato 7 gennaio 2023

Coriano di Rimini, Via San Patrignano, 53

Visita San Patrignano

Una visita insieme alle ragazze e ai ragazzi della comunità per scoprire cos’è realmente San Patrignano. Dopo l’accoglienza all’ingresso, la passeggiata guidata da alcuni giovani ospiti della comunità comincia attraverso l’area verde oltre alla quale si raggiungono il grande Salone del pranzo e le strutture residenziali. La visita porterà a conoscere i tanti settori di formazione in cui le ragazze e i ragazzi in percorso a San Patrignano mostreranno ciò che ogni giorno imparano e creano con impegno e passione. Si potranno scoprire e vedere da vicino le attività e i settori di alto artigianato delle decorazioni, falegnameria, tessitura e pelletteria, fino ad una visita al canile di San Patrignano.

Alle 12,30 l’emozionante momento del pranzo in Salone, insieme con tutte le ragazze e i ragazzi della comunità. Ultima sosta in teatro per ascoltare la testimonianza diretta di uno degli ospiti della comunità, la sua storia, la sua quotidianità a San Patrignano, i suoi sogni, i suoi progetti.

Durata della visita: 10 – 14,30. A pagamento. Possibile anche in lingua inglese

Info e prenotazioni 0541. 364478 https://visita.sanpatrignano.org/esperienza-7gen23/

8 gennaio 2023

Rimini, Punto di ritrovo Visitor Center, corso d’Augusto 235

Rimini City tour: Le meraviglie di Rimini

Alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi. Dalla Rimini romana tra Arco di Augusto, Anfiteatro, Domus del Chirurgo (in esterna) e Ponte di Tiberio a quella rinascimentale con il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna), passando tra le vie del centro storico, in Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli fino a raggiungere il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini a cui è dedicato il nuovo museo Fellini.

Partenza tour ore 15.30. A pagamento. Info: 0541.53399 www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

LE FESTIVITA’ NEI PARCHI DIVERTIMENTO

Durante tutto il periodo delle festività natalizie i parchi divertimento della Riviera sono aperti al pubblico e propongono speciali appuntamenti per le feste natalizie con addobbi, dolciumi, truccabimbi e giochi di luce. In particolare Italia in miniatura e l’Acquario di Cattolica sono aperti tutti i giorni dal 26 dicembre all’8 gennaio 2023 con orario 10 – 17 (Italia in Miniatura) e 10-18.30 (Acquario di Cattolica). Oltremare è aperto invece dalle 10 alle 17.30 dal 26 dicembre all’8 gennaio.

C’ENTRO FACILE

Anche quest’anno per il periodo natalizio sono state attivate linee di trasporto gratuito mediante i trenini turistici dai Parcheggio Settebello, Marzabotto, Palacongressi e Celle verso il centro storico. Il servizio è in funzione dal 2 dicembre e prosegue nelle seguenti giornate del 1-2-3-4-5-6-7-8 gennaio 2023. Nelle giornate dell’1/01 il servizio sarà attivo solo nella fascia pomeridiana. Le fermate sono in corrispondenza dei bus stop.

Gli orari delle navette sono con corse dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, secondo la seguente cadenza oraria:

• Piazza Tre Martiri > via Caduti di Marzabotto: 30′

Piazza Tre Martiri > parcheggio Settebello: 20′

Palacongressi: 30′

zona Celle: 30′

METROMARE

Fino al 7 gennaio, nelle giornate di venerdì e sabato il servizio Metromare viene potenziato fino alle 2:00 di notte, con corse in partenza ogni 30 minuti.

Info e orari: www.startromagna.it