Il Camping Monte Pelpi apre il 10 giugno la stagione estiva

BEDONIA (PR) – Ai piedi del Monte Pelpi, a Bedonia (PR), riapre la stagione estiva del Camping Centro Sportivo Monte Pelpi, punto di riferimento per chi vuole vivere l’Appennino parmense con la libertà del campeggio e il comfort di una struttura attrezzata. Una destinazione per escursionisti, famiglie e viaggiatori che cercano un angolo autentico di montagna, senza rinunciare ai servizi.

Il camping propone soluzioni pensate per esigenze diverse. I bungalow in legno – immersi nell’ombra degli antichi castagni – sono ideali per soggiorni di una o più notti, in famiglia o per chi cerca un appoggio comodo per esplorare il territorio, percorrere i sentieri dell’Appennino o partecipare agli eventi della Val Taro e della Val Ceno. Ciascuno dispone di due camere da letto (una singola e una matrimoniale, con possibilità di aggiungere un letto supplementare), bagno con doccia, cucina abitabile e ampio spazio esterno. Gli ospiti dei bungalow hanno accesso alla piscina a prezzo agevolato.

Per chi viaggia in modo itinerante, la struttura mette a disposizione la Piazzola Camper “Best” – ombreggiata e dotata di tutti i servizi essenziali – e la Piazzola Solo Tende, pensata per escursionisti e gruppi che vogliono vivere la montagna a più stretto contatto con la natura. Sono ammessi anche gli animali domestici muniti di libretto sanitario, previa autorizzazione della struttura.

A completare l’offerta, il Centro Sportivo annesso alla struttura: una piscina olimpionica da 25 x 18 metri con otto corsie, una piscina per bambini, campi da tennis, calcetto e beach volley. La piscina è aperta dal 22 giugno al 31 agosto: in giugno (dal 22 al 30) l’apertura è dalle 10:30 alle 18:30; in luglio e agosto dalle 9:30 alle 19:00. La stagione della piscina si chiude il 31 agosto. Aperta tutti i giorni della settimana.

Sul terrazzo con vista sulla piscina e sui monti che separano l’Emilia dalla Liguria, il bar è aperto dalle 9:00 alle 19:00 per colazioni, spuntini, pranzi veloci e merende, accessibile sia agli ospiti del camping sia a chi frequenta il centro sportivo.

La struttura dispone di docce, Wi-Fi gratuito e colazione. Bedonia, con i suoi boschi, i panorami sull’Appennino parmense e la vivace scena di eventi locali che animano la Val Taro e la Val Ceno tutto l’anno, offre un contesto ideale per chi vuole coniugare sport, natura e territorio.

Per informazioni e prenotazioni:

+39 327 3171350

info@centrosportivomontepelpi.it

Largo Colombo 5, 43041 Bedonia (PR)

www.centrosportivomontepelpi.it