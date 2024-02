“Il Bologna in Champions League” nuovo singolo di Nartico

BOLOGNA – Disponibile nei principali store digitali “Il Bologna in Champions League”, il nuovo singolo di Nartico (arrangiamento Francesco Morettini, mix e mastering Mixtreme Studio, produzione artistica Casamusica per Gravità Edizioni, chitarre Antonello D’Urso, distribuzione Artist First).

Nartico: “Questa canzone è nata una domenica nuvolosa, la lontananza di una persona importante era insopportabile, più forte degli altri giorni, la sera mi sono addormentato e ho sognato uno scenario cosi reale da sembrare vero: quella persona era al mio fianco e il Bologna era in Champions League. Ecco la soluzione, avevo ottenuto quello che desideravo grazie a uno dei famosi sogni lucidi, il lunedì mattina però la sveglia mi ha tenuto agganciato alla realtà”.

Il brano porta con sé atmosfera, energia e romanticismo, gli elementi del sogno… la sensazione che resta addosso è un mood: Il Bologna in Champions League.

Il visual video, girato a Bologna, è diretto da Enrico Schiavina: https://www.youtube.com/watch?v=oOWFWrAx41g

Biografia

Nartico debutta in tv comparendo a “Propaganda live”, “Telethon”, “Porta a porta” e diversi altri su RAI1, RAI2, LA7. Calca importanti palchi per la musica emergente ed è scelto come open act per Arisa. Esordisce con “Il mondo in 10 minuti”, entra in rotazione su Radio Zeta e Radio Italia Trend con “Tempi moderni”, lanciando successivamente il singolo “Tutto ritorna”. Scrive e produce singoli da milioni di click sulle piattaforme per diversi artisti (Saimon, I Camaleonti, Bobby Solo, Ginevra Lamborghini, Stefania Orlando, ecc.).

E’ scelto come volto social dello Zecchino d’Oro, presentando programmi e contenuti web sulle varie piattaforme d’intrattenimento (Zecchino d’Oro, Casting Show – Amazon Prime Video, Canta e Impara – Youtube, TikTok, ecc.).

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/nartico_music/

SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/0n4CvtLLn3sfHhszvVrcZy?si=oPyvkgW3R8Gf8SeOEivEwQ

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/Nartico

TIKTOK: https://www.tiktok.com/@nartico

FACEBOOK: https://www.facebook.com/nartico.music/?locale=it_IT

NARTICO

IL BOLOGNA IN CHAMPIONS LEAGUE

Sai che c’è un modo per realizzare qualsiasi desiderio tu voglia?