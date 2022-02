Il 9 febbraio inaugura il nuovo Conad in piazza Risorgimento

GAMBETTOLA (FC) – Il Sindaco di Gambettola Letizia Bisacchi taglierà il nastro del nuovo Conad City che inaugura mercoledì 9 febbraio alle ore 9 in piazza Risorgimento 11. Interverrà l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati – Conad, Luca Panzavolta. Il parroco di Sant’Egidio Abate, don Tonino Domeniconi, impartirà la benedizione. La breve cerimonia avverrà prima dell’apertura, nel rispetto delle disposizioni anti-covid.

Il negozio ha una superficie di vendita di circa 430 metri quadri. Al suo interno lavorano 13 persone. La gestione è famigliare, affidata alla società Margherita Gatteo Mare sas di Roberta Angelini e del figlio Luca Zavaglia.

All’interno tutti i punti di forza del marchio Conad, leader di mercato in Italia, a partire dalla grande attenzione alle referenze del territorio, come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi. I clienti troveranno la macelleria servita e con lavorazione tradizionale in osso, il pesce confezionato e la gastronomia, con un vario assortimento di pietanze calde e fredde pronte da consumare.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20; la domenica dalle 8,30 alle 13.

«Gli esercizi di prossimità come questo che ci apprestiamo a inaugurare — dice l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta — hanno assunto un ruolo ancor più importante durante la pandemia. Si sono confermati come luoghi in cui ogni comunità si incontra e si riconosce anche nei momenti più difficili. In questo caso è ancora più vero, perché ci troviamo proprio nella piazza principale di Gambettola, a pochi metri dal palazzo comunale. Il negozio è stato acquisito sotto l’insegna Conad e quindi interamente ristrutturato nel formato e nell’offerta. Va a sostituire il Conad City fino ad oggi operante in via Mazzini e sarà guidato da una compagine di nuovi soci, imprenditori del territorio di provata esperienza e professionalità. Grazie alla maggiore superficie metterà a disposizione più assortimento e più servizi, con l’intenzione di portarlo in breve tempo ai vertici delle preferenze dei clienti, puntando sulla freschezza dei prodotti e sulla convenienza per una spesa di tutti i giorni».

Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in Conad. La rete associata è presente in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao), Milano e alcune province della Lombardia. Il fatturato di vendita nel 2020 si è attestato a 2,3 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2019. La cooperativa ha una rete multicanale di 277 punti vendita; il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa 10.906 persone.