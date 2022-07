Il 7 luglio via alle immatricolazioni all’Università di Parma

98 corsi in tutti gli ambiti di studio con diverse tipologie di accesso

PARMA – Giovedì 7 luglio è il “click day” per le immatricolazioni all’Università di Parma, che sono come sempre on line. L’offerta formativa è ulteriormente cresciuta, e propone per l’a.a. 2022-2023 98 corsi complessivi:

44 corsi di laurea, di cui due professionalizzanti – 3 anni

7 corsi di laurea magistrale a ciclo unico – 5 o 6 anni

47 corsi di laurea magistrale – 2 anni

Al debutto due nuovi corsi triennali:

Assistenza Sanitaria, interateneo con l’Università di Modena e Reggio Emilia (accesso programmato nazionale, sede amministrativa Unimore)

interateneo con l’Università di Modena e Reggio Emilia (accesso programmato nazionale, sede amministrativa Unimore) Qualità e Approvvigionamento di Materie Prime per l’Agro-Alimentare (accesso programmato locale, corso a orientamento professionale)

È classificato tra le novità anche il corso di laurea in Scienza dei Materiali, che modificando la classe di riferimento si configura come un vero e proprio nuovo corso.

I 98 corsi complessivi offerti dall’Università di Parma hanno diverse tipologie di accesso:

58 corsi a libero accesso : accettazione delle domande dal 7 luglio alle 18.30 fino alla scadenza del periodo d’immatricolazione

: accettazione delle fino alla scadenza del periodo d’immatricolazione 11 corsi a numero programmato locale con selezione effettuata in base all’ordine cronologico di prenotazione con valorizzazione del merito attraverso il voto di maturità.

Queste le fasce orarie per le aperture immatricolazioni il 7 luglio:

Scienze dell’Educazione e dei Processi Formativi (LT, ammissibili 333), dalle 9

Biotecnologie (LT, ammissibili 110 ), dalle 10

), Chimica (LT, ammissibili 144 ), dalle 11

), Biologia (LT, ammissibili 199 ), dalle 12

), Scienze Motorie, Sport e Salute (LT, ammissibili 251 ) dalle 13

) Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (LT, ammissibili 188 ) dalle 14

) Scienze e Tecnologie Alimentari (LT, ammissibili 133 ), dalle 15

), Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LMCU, ammissibili 133 ), dalle 16

), Farmacia (LMCU, ammissibili 179 ), dalle 17

), Costruzioni Infrastrutture e Territorio (LT a orientamento professionale, ammissibili 50 ), dalle 18

), Qualità e Approvvigionamento di Materie prime per l’Agro-alimentare (LT a orientamento professionale, ammissibili 30), dalle 18

15 corsi ad accesso programmato nazionale con test d’ingresso:

Architettura Rigenerazione Sostenibilità (prima data del test 28 luglio, 123 posti)

Medicina e Chirurgia (test 6 settembre, posti a disposizione 260 in attesa di conferma ministeriale)

Medicina Veterinaria (test 8 settembre, posti a disposizione 65 in attesa di conferma ministeriale)

Medicine and Surgery (test 13 settembre, posti a disposizione 100 in attesa di conferma ministeriale)

Odontoiatria e Protesi Dentaria (test 6 settembre, posti a disposizione 30 in attesa di conferma ministeriale)

10 corsi delle Professioni sanitarie (test il 15 settembre per i triennali, il 28 settembre per la magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche).

Per Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery, Medicina Veterinaria e Odontoiatria e Protesi Dentaria domande di pre-iscrizione ai test esclusivamente online attraverso il portale Universitaly e perfezionamento dell’iscrizione sul sito web dell’Università di Parma (il bando con le indicazioni di dettaglio uscirà nei prossimi giorni). Per Architettura Rigenerazione Sostenibilità prima finestra temporale per le iscrizioni dalle 9 del 27 giugno alle 12 del 25 luglio, eventuale seconda finestra dalle 12 del 18 agosto alle 12 dell’8 settembre, con prova il 12 settembre. Per i corsi delle Professioni sanitarie il bando con le indicazioni di dettaglio uscirà nei prossimi giorni.

4 corsi di laurea magistrale ad accesso programmato locale con selezione per titoli:

Psicologia dell’Intervento Clinico e Sociale (133 posti, prima sessione di domande di iscrizione dal 7 luglio ore 18 al 27 luglio ore 12, seconda sessione dal 6 settembre ore 9 al 23 settembre ore 12) Scienze della Nutrizione Umana (108 posti, prima selezione già scaduta, seconda selezione dal 26 luglio ore 9 al 23 agosto ore 12, terza selezione dal 19 settembre ore 9 al 30 settembre ore 12) Scienze e Tecnologie Alimentari (108 posti, iscrizioni dal 1° luglio ore 9 al 26 luglio ore 12) Trade e Consumer Marketing (149 posti, prima sessione di domande dal 28 giugno ore 12 al 5 luglio ore 12, seconda sessione dal 13 settembre ore 12 al 20 settembre ore 12)



2 corsi ad accesso programmato locale con test:

corso di laurea in Design Sostenibile per il Sistema Alimentare (data test 18 luglio, 100 posti disponibili, iscrizioni fino al 13 luglio ore 12; per eventuali posti residui è previsto un altro test il 9 settembre, con iscrizioni dal 29 agosto ore 9 al 5 settembre ore 12) corso di laurea magistrale in Electronic Engineering for Intelligent Vehicles (50 posti, iscrizioni al test fino al 6 luglio ore 12)



1 corso ad accesso programmato locale con selezione effettuata in base all’ordine cronologico di prenotazione degli studenti tramite selezione titoli:

corso di laurea magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (70 posti, iscrizioni dal 7 luglio ore 18 al 30 luglio ore 12)



7 corsi interateneo con sedi amministrative presso altre Università, alcuni a libero accesso e alcuni a numero programmato locale o nazionale (è necessario consultare i siti web degli atenei di riferimento per tutte le informazioni amministrative aggiornate): Advanced Automotive Engineering, Assistenza sanitaria, Electric Vehicle Engineering, Food Sciences for Innovation and Authenticity, Lingua e Cultura italiana per stranieri, Lingue Culture Comunicazione, Scienze e Tecniche Psicologiche.

CONVIENE REGISTRARSI FIN DA ORA

La procedura per effettuare l’immatricolazione è online e dev’essere preceduta dalla registrazione al sistema informativo universitario.

Si consiglia di registrarsi fin da ora sul sito web dell’Ateneo per ottenere già le proprie credenziali individuali e agevolare così la fase successiva, che prenderà avvio il 7 luglio con orari scaglionati durante la giornata per i diversi corsi di studio.

La registrazione anticipata è utile naturalmente per tutti i corsi (ottenere le credenziali prima del 7 luglio fa risparmiare comunque tempo all’atto dell’immatricolazione), ma lo è in modo particolare per i corsi in ordine cronologico di iscrizione con valorizzazione del merito, per i quali il “fattore tempo” è molto importante: se si ottengono già ora le credenziali individuali, il 7 luglio si potrà procedere direttamente alla prenotazione del posto senza dover inserire i dati richiesti in fase di registrazione.

Per accedere alla procedura è sufficiente andare sul sito web di Ateneo alla pagina https://www.unipr.it/registrazione e seguire le istruzioni.

Prima del 7 luglio è possibile registrarsi con credenziali SPID e senza credenziali SPID. Ma il 7 luglio, per permettere a tutti di concorrere nelle medesime condizioni, l’Ateneo ha deciso di sospendere gli accessi con SPID, che quindi quel giorno non sarà attivo.

ATTIVO DAL 1° LUGLIO IL WELCOME POINT MATRICOLE

Dal 1° luglio al 31 ottobre sarà disponibile, nel Sottopasso del Ponte Romano, il Welcome Point Matricole, il punto estivo di informazione e accoglienza per i futuri studenti realizzato in collaborazione con Comune di Parma – Informagiovani ed ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori: un supporto indispensabile per le future matricole e anche per tutti coloro (studenti già iscritti, familiari, ecc.) che desiderano informazioni sui servizi, gli alloggi, le tasse e tutto quanto fa riferimento al sistema organizzativo dell’Ateneo. Anche quest’anno il personale sarà presente per fornire le indicazioni e il materiale cartaceo illustrativo necessari a soddisfare le esigenze informative di tutti i visitatori.

IL 6 LUGLIO L’INFODAY – DALLA MATURITÀ ALL’UNIVERSITÀ

Mercoledì 6 luglio dalle 9 alle 13 torna in presenza l’Infoday “Dalla Maturità all’Università”, l’appuntamento estivo di informazione e orientamento pensato per fornire alle future matricole tutte le info utili per l’anno accademico 2022-2023.

Alla vigilia dall’apertura delle immatricolazioni ci sarà dunque la possibilità per i visitatori di “toccare con mano” l’offerta formativa e conoscere da vicino le strutture e i laboratori dell’Università di Parma.

Sono previsti desk di orientamento, presentazioni in aula e visite alle strutture didattiche e di ricerca dei 9 Dipartimenti dell’Ateneo.

Info e programma a questo link: https://www.unipr.it/6-luglio-infoday-dalla-maturita-alluniversita

INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO

Tutte le informazioni sulla nuova offerta formativa sono costantemente aggiornate sul sito web dell’Università www.unipr.it e sul sito “Il mondo che ti aspetta” http://ilmondochetiaspetta.unipr.it/, che l’Ateneo di Parma ha appositamente realizzato per le future matricole.

Per le attività di orientamento è a disposizione degli studenti alle prese con la scelta universitaria e delle loro famiglie la UO Orientamento e Job Placement dell’Ateneo, Servizio Orientamento, tel. 0521 034042, e-mail orienta@unipr.it