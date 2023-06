Il 21 giugno, serata dedicata a Edoardo Valentini: mito dell’enologia italian

FIORANO MODENESE (MO) – Un vino bianco fresco, appagante, rustico ma insieme elegante, dal profumo floreale e di aromi fruttati. Valentini Trebbiano d’Abruzzo sarà il protagonista il 21 giugno della cena organizzata da ALTO, rooftop restaurant di Fiorano Modenese (MO), e dedicata a Edoardo Valentini, il grande produttore italiano che ha saputo portare nel Gotha della viticoltura mondiale i vini abruzzesi Trebbiano, Montepulciano e Cerasuolo. Il ristorante dell’Executive Spa Hotel (il ristorante è stato inserito nella selezione 2023 della Guida Michelin) propone una serata dove prestigiose etichette di vini si sposano con i creativi piatti dell’executive chef Mattia Trabetti. Questa volta i piatti gourmet saranno accompagnati da calici d’annata Trebbiano d’Abruzzo Valentini. Il menu è creato in esclusiva per la serata. Come entrée “Zucchina, piselli e cocco”, abbinata ad un Valentini Trebbiano d’Abruzzo 2018, a seguire profumo di mare con “Capasanta, camone e alga kombu” e un calice di Valentini Trebbiano d’Abruzzo 2017. Come primo “Agnello, riso e peperoni”, un abbinamento esaltato da Valentini Trebbiano d’Abruzzo annata 2015; i “Bottoni liquidi di erbe, zafferano e ricotta salata di pecora” saranno invece accostati ad un Trebbiano d’Abruzzo 2011 sempre di Valentini che propone invece un Cerasuolo d’Abruzzo 2018 per “Wagyu, melanzana e fava tonka”. E per chiudere un dolce finale “Albicocca, arachidi e liquirizia”.

Il costo della cena il cui inizio è fissato per le ore 20 è di 280 euro vini inclusi Prenotazione obbligatoria: tel. 0536 1753281, info@altoristorante.com